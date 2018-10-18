Последний в России, а возможно и в мире. В Воронеже взлетел Ан-148-100Е

Согласно имеющейся информации, данный самолет закрывает контракт с Министерством обороны, согласно которому ВАСО обязалось передать МО РФ 15 самолетов Ан-148-100 в течение 2013-2017 годов. После завершения этого контракта дальнейшее строительство самолетов Ан-148 в Воронеже будет заморожено. А с учетом того, что на Украине перспективы возобновления постройки самолетов серии Ан-148/158 весьма сомнительны, существует вероятность, что взлетевший Ан-148-100Е с воронежского аэродрома будет последним построенным не только в этой серии, а в мире вообще.



Из построенных в Воронеже и уже переданных Минобороны 13 Ан-148-100Е, 9 несут службу в составе 8-й авиационной дивизии особого назначения на аэродроме Чкаловский в Московской области, 2 - в составе 33-го отдельного транспортного смешанного авиационного полка 6-й армии ВВС и ПВО Западного военного округа (Левашово, Ленинградская область), и 2 - в состав 30-го отдельного транспортного смешанного авиационного полка 4-й Краснознаменной армии ВВС и ПВО Южного военного округа (Ростов-на-Дону).



Два последних самолета Ан-148-100Е поступят в 390-й отдельный транспортный смешанный авиационный полк Центрального военного округа, дислоцированный на аэродроме Кольцово в Свердловской области.

В Воронеже 17 октября этого года совершил свой первый полет самолет Ан-148-100Е, построенный ПАО "Воронежское акционерное самолетостроительное общество" (ВАСО, входит в состав ОАК) для Министерства обороны России. Как сообщает блог bmpd со ссылкой на группу "Антонов-148/158/178" в сети "ВКонтакте", данный Ан-148-100Е является пятнадцатым и последним в серии для МО РФ, и по видимому станет последним самолетом этого типа, построенным в России.