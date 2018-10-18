ВС Литвы получили очередную партию германских грузовиков
Военное ведомство Литвы объявило о прибытии в страну новой партии грузовых автомобилей UNIMOG производства компании Daimler AG, сообщает ЦАМТО.
Соглашение на приобретение 340 пятитонных грузовиков UNIMOG U5000 было подписано в 2015 году. Посредником в сделке выступило Агентство поддержки и приобретений НАТО (NSPA). Договор оценивается в €70 млн. В стоимость также входит сервисное обслуживание автомобилей на протяжении 15 лет.
Первая партия в количестве 21 машины была поставлена литовскому военному ведомству осенью 2017 года. В настоящее время в войсках находятся 88 грузовиков производства Daimler AG.
В ближайшее время Минобороны Литвы закажет поставку грузовиков на 2019 год. По предварительным данным, компания Daimler AG готова поставить в следующем году 110 автомобилей. Остальные 142 грузовика литовская армия должна получить в течение 2020-2021 годов.
Автомобили UNIMOG U5000 поставляются в подразделения сухопутных сил для транспортировки личного состава, выполнения задач материально-технического обеспечения войск и других целей.
Отмечается, что потребность армии в грузовиках заметно возросла после создания второй пехотной бригады. Кроме того, UNIMOG U5000 приходят на замену старым машинам, которые не подлежат ремонту в силу своей изношенности.
Соглашение на приобретение 340 пятитонных грузовиков UNIMOG U5000 было подписано в 2015 году. Посредником в сделке выступило Агентство поддержки и приобретений НАТО (NSPA). Договор оценивается в €70 млн. В стоимость также входит сервисное обслуживание автомобилей на протяжении 15 лет.
Первая партия в количестве 21 машины была поставлена литовскому военному ведомству осенью 2017 года. В настоящее время в войсках находятся 88 грузовиков производства Daimler AG.
В ближайшее время Минобороны Литвы закажет поставку грузовиков на 2019 год. По предварительным данным, компания Daimler AG готова поставить в следующем году 110 автомобилей. Остальные 142 грузовика литовская армия должна получить в течение 2020-2021 годов.
Автомобили UNIMOG U5000 поставляются в подразделения сухопутных сил для транспортировки личного состава, выполнения задач материально-технического обеспечения войск и других целей.
Отмечается, что потребность армии в грузовиках заметно возросла после создания второй пехотной бригады. Кроме того, UNIMOG U5000 приходят на замену старым машинам, которые не подлежат ремонту в силу своей изношенности.
- Использованы фотографии:
- Минобороны Литвы
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