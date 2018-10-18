Два новых бомбардировщика Су-34 поступили на вооружение в ЦВО

Два новейших многоцелевых бомбардировщика Су-34 переданы представителями Новосибирского авиационного завода (НАЗ, филиал компании "Сухой", входит в ОАК) Министерству обороны РФ. Самолеты поставлены по гособоронзаказу 2018 года и будут нести службу в Центральном военном округе, сообщили в пресс-службе ЦВО.Согласно сообщению военного ведомства, полученные в Новосибирске по гособоронзаказу два бомбардировщика Су-34 будут сначала отправлены в Липецкий центр подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Минобороны РФ, где экипажи самолетов пройдут переобучение на новый вид техники. После окончания учебы, экипажи вместе с самолетами перебазируются на место постоянной дислокации - аэродром Шагол в Челябинской области.Ранее в ЦВО в этом году уже было поставлено десять бомбардировщиков Су-34. С учетом двух новых, общее количество бомбардировщиков Су-34 на аэродроме Шагол достигло 12 единиц.Всего же Минобороны России планирует закупить порядка 200 многофункциональных бомбардировщиков Су-34, хорошо зарекомендовавших себя в ходе боевых действий в Сирийской арабской республике.Су-34, разработанный ОКБ "Сухого" предназначен для поражения как наземных, так и воздушных объектов противника днем и ночью при любых метеоусловиях. В самолете используется управляемое вооружение класса "воздух-поверхность" и "воздух-воздух". Дальность полета Су-34 - до 4 тыс. км, максимальная скорость - до 1900 км/ч, боевая нагрузка - до 8 тонн.