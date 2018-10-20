Непонятливые партнёры. "Оккупанты" — не граждане!

15 октября Консультативный комитет Совета Европы по выполнению конвенции о защите национальных меньшинств выпустил очередной доклад о соблюдении прав русскоязычного меньшинства в Латвии. Это уже третий подобный доклад с 2005 года – момента ратификации латвийским правительством упомянутой конвенции. Латвия всегда оперативно реагирует на критику Консультативного комитета и тут же очень подробно объясняет европейцам свою правоту, отвергая все предъявляемые ей претензии.Вот и на этот раз уже во вторник латвийские власти отправили в Совет Европы ответный 29-страничный документ, в котором объяснили непонятливым партнёрам, что «Латвия не обязана автоматически предоставлять гражданство тем людям, которые никогда не были гражданами Латвии и въехали в страну в годы оккупации, а также их потомкам».Судя по скорости реакции, документ был заготовлен заранее. По оценкам экспертов, он во многом повторяет прежнюю, уже известную аргументацию латвийских властей и их отношение к негражданам. Меж тем, комитет Совета Европы обеспокоился вполне конкретной проблемой – решением парламента Латвии перевести обучение в русских школах на латышский язык.Этот вопрос волнует сегодня многих в Латвии. По новым правилам, которые будут внедряться постепенно и окончательно утвердятся к сентябрю 2021 года, в старших классах средней школы на русском будут преподавать только два предмета, связанных с родным языком и культурой, – литературу и русский язык. В средних классах – доля обучения на родном языке сократится до 20 процентов.Реформа коснётся около сотни русских школ (в них обучается четверть всех латвийских школьников), которые уже сегодня стали по сути билингвальными. Ведь 60 процентов преподавания в них идёт на латышском языке и только 40 процентов – на родном языке обучающихся. Эта установленная в прежние годы пропорция привела, по мнению педагогов и родителей, к снижению качества образования русскоязычных школьников.В русскоязычной диаспоре Латвии к реформе образования отнеслись весьма критически. Люди увидели в ней «очевидную политическую подоплеку», когда русский язык латвийскими властями рассматривается, как «язык потенциального противника», и активно выдавливается из системы образования.Впрочем, не только из системы образования. В докладе комитета СЕ отмечается, что существующий сегодня жёсткий закон о государственном языке ведёт к правовой дискриминации русскоязычных людей, и не только неграждан. За примерами далеко ходить не надо.Известен случай, когда Латвийский Центр Госязыка оштрафовал на 140 евро мэра Риги Нила Ушакова за то, что он, общаясь с детьми на своей страничке в «Фейсбуке», ответил им по-русски. Ушаков происки Центра Госязыка назвал «средневековой дикостью». Мэр Риги привёл примеры многоязычия в практике общения мировых политиков и официальных европейских сайтов, но штраф покорно заплатил.В докладе комитета приводится другой случай, с жителем Лиепаи. Его за табличку на доме, исполненную на трёх языках (латышском, русском и английском), тоже оштрафовал Центр Госязыка. Это замечание латвийские власти парировали тем, что они обязаны защищать государственный язык, так как «во многих крупных городах, включая Ригу, латыши по-прежнему остаются в меньшинстве».Оправдывает ли этот аргумент действия властей, комитет не стал оценивать. Его доклад носит исключительно рекомендательный характер и не предполагает какой-либо дискуссии. Комитет покритиковал власти Латвии, получил подробный ответ на свои претензии. Тем дело и заканчивается, пока не наступит срок для очередного доклада о соблюдении конвенции о защите национальных меньшинств.Сами меньшинства со своим положением, похоже, смирились. В массе своей они уже смогли интегрироваться в европейское общество, в том числе, найти работу в более благополучных странах Европы. А в Латвии русскоязычная диаспора для защиты своих интересов создала политические партии. Правда, эффект от них невелик.Это хорошо показали прошедшие недавно выборы в латвийский Сейм. Формально на них победила возглавляемая мэром Риги Ушаковым социал-демократическая партия «Согласие». Она получила больше всех голосов – 19,4 процента. Российские СМИ поспешили сообщить об успехе «Согласия» на выборах.Интерес россиян к этой партии не случаен. Образованная восемь лет назад, партия «Согласие» позиционировала себя, как политическую структуру, защищающую интересы русскоязычного населения Латвии, декларировала курс на сближение с Россией и даже заключила договор о сотрудничестве с правящей российской партией «Единая Россия».На первых же своих выборах в Сейм Латвии «Согласие» добилась убедительной победы. За неё проголосовали без малого 30% принявших участие в выборах. В 100-местном Сейме «Согласие» получила 31 депутатский мандат. Однако латышская элита не позволила пророссийской партии сформировать коалиционное правительство страны.Со временем оказалось, что не такая уж эта партия пророссийская. Заручившись голосами русскоязычного меньшинства, «Согласие» не сильно озаботилась проблемами своего электората, а начала искать счастье на европейском политическом поле. Одним из важных её шагов стало вступление в общеевропейскую Партию европейских социалистов.Строго говоря, ПЕС – это не партия в её классическом виде, а объединение социалистических, социал-демократических и рабочих партий из стран Евросоюза. Этакая политическая матрёшка, которая в свою очередь входит в Прогрессивный альянс социалистов и демократов Европарламента.Понятно, что такую политическую сколопендру в меньшей степени волнуют проблемы русскоязычного меньшинства, а тем более – неграждан Латвии. Интересы своих избирателей ПЕС видит в согласованной общеевропейской политике, которая в последние годы носит ярко выраженный антироссийский характер.«Согласию» пришлось с этим считаться. Например, «пророссийская» партия Латвии активно поддержала европейские санкции протии России. Странно, что при этом лидеры «Согласия» рассчитывали, будто их московские партнёры воздержатся от встречных ограничений в торговле с Латвией.Когда этого не случилось, «Согласие» без лишних сантиментов разорвала договор о сотрудничестве с «Единой Россией». За этот недружественный шаг европейские политики, возможно, похвалили «головку партии». Русскоязычные избиратели Латвии решили иначе.Уже на следующих выборах в Сейм «Согласие» потеряла семь процентов голосов избирателей (получила 23%) и семь депутатских мандатов. На своих третьих по счёту выборах в нынешнем сентябре «пророссийская» партия, как помним, установила новый антирекорд – 19,4 процента.Следует заметить: эксперты оценивают русскоязычное меньшинство Латвии примерно в 30 процентов. Это означает, что «Согласие» теряет поддержку даже в диаспоре, хотя претензии её распространяются и на голоса латышских социал-демократов. Эти претензии за годы не подкрепились реальной политикой. Впрочем, латвийские избиратели быстро разглядели мимикрию «Согласия» от заявленных целей по защите интересов русскоязычного меньшинства к пресловутым «европейским ценностям».Такое приспособленчество в европейской политике стало нормой. Проявилось оно и в докладе Консультативного комитета. Выдав порцию критики в адрес Латвии, комитет пожалел её и поведал в докладе о многотрудной работе властей республики по обучению представителей нацменьшинств латышскому языку.Упомянуты выделяемые для этого средства. Показано, какие возможности имеют русскоязычные латвийцы для «удовлетворения своих культурных потребностей» – посещение театра, кино и концертов. Перечислены газеты на русском языке, названа доля книг на русском в Латвийской национальной библиотеке. Всё так хорошо. Непонятно только, почему при этой благости оштрафовали за использование русского языка рижского мэра и жителя Лиепаи.Сопоставив эти противоречия, становится понятно, что в Страсбурге просто отбыли номер, выпустив очередной доклад о соблюдении прав русскоязычного меньшинства в Латвии. Реального влияния на обстановку в стране документ не оказал. Да такой задачи перед ним и не ставилось.Европу по-прежнему мало волнуют проблемы русскоязычного меньшинства в Прибалтике. Вот уже четверть века люди здесь решают их сами. Получается не у всех…