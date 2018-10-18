США предлагают Украине усилиться фрегатами Oliver Hazard Perry

Военный атташе США на Украине передал письмо, которое, как сообщается, подписано представителями американского военно-морского командования. Письмо адресовано министру обороны Украины Степану Полтораку, и в этом письме, как утверждает пресса Украины, содержится предложение по «повышению обороноспособности украинских военно-морских сил на Чёрном и Азовском морях».В материалах украинских СМИ говорится, что в Вашингтоне якобы предлагают Киеву в рамках военно-технической помощи со стороны США обзавестись американскими боевыми кораблями. Речь идёт о фрегатах типа. Этот тип фрегатов строился в США в период с 1975 по 2004 годы. При этом Штаты занимались активным экспортом этих боевых кораблей. На сегодняшний день они состоят во флотах таких стран мира (помимо самих США) как Египет, Турция, Польша, Тайвань, Испания и др.При этом США собираются «передать» Украине наиболее устаревшие модификации этих фрегатов, не прошедшие модернизацию.Корабли имеют ракетное вооружение – ракеты «Harpoon», минно-торпедное вооружение - Mark 32 ASW. Экипаж фрегата - 219 человек.Само предложение явно связано с продажей. Видимо, в США сделали соответствующие выводы из того, как Порошенко бодро сообщал соотечественникам о приобретении списанных катеров береговой охраны (класс «Айленд). Теперь, судя по всему, решили, что на плавучем хламе и на стремлении Порошенко к самопиару можно зарабатывать и дальше.