Россия вместо Североатлантического альянса?

Франция, Великобритания, Бельгия, Люксембург и Нидерланды в 1949 году объединились в военный союз по причине истощения оборонных сил после Второй мировой войны. Поняв, что одним им не справиться, они пригласили США и другие страны. Американцы, обожающие вносить свой вклад (читай: насаждать свою волю и интересы) везде, восприняли это приглашение с энтузиазмом.Советский Союз, в свою очередь, тоже попросился в альянс, но ему «ласково» ответили, что, мол, этот блок создавался против тебя же, и мы не можем тебя принять. Тогда СССР в ответ на создавшуюся угрозу своей безопасности создал Организацию Варшавского договора (ОВД). С распадом Советского Союза ОВД прекратил свое существование, однако история Североатлантического альянса до сих пор продолжается.Когда исчез СССР и вместе с ним военная угроза, эта оборонная организация поставила перед собой задачи по сохранению стабильности во всем мире и установленных после Второй мировой войны границ, борьбе с терроризмом. Однако ничего этого не происходит. Взять хотя бы тот факт, что НАТО разбомбила Югославию и ввела термин «миротворческие бомбардировки». Хотя бомбардировки могут быть миротворческими только в том случае, если направлены против террористов. Но и здесь НАТО не выполняет поставленные задачи, так как США активно поддерживают террористов.У России же в этом плане дела обстоят лучше, так как Россия — это часть Европы, и в ее интересах иметь стабильных и процветающих соседей. Кроме того, Россия успешно проявила себя в борьбе с терроризмом в Сирии и доказала, что она может защитить не только себя, но и Европу.В последние годы европейские страны начали осознавать, что разжигаемая с подачи США конфронтация между ними и Россией становится очень опасной и никак не способствует стабильности. Так, президенты Германии и Франции высказывают мнение о том, что необходимо подключить Россию к обеспечению европейской безопасности.Всем становится очевидно, что Европе нужна новая система безопасности, которая будет создана с учетом европейских нужд и потребностей, и главное, она должна управляться европейцами, а не американцами из-за океана.Развитые страны уже задумываются о выходе из еврозоны, и после этого на очереди у них будет стоять выход из НАТО. Посмотрим, как долго еще европейские страны будут исполнять желания США, продвигаемые благодаря НАТО.