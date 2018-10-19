Россия теряет русских. Записки этнолога

В последнее время многие общественные деятели, представители политических партий снова и снова пытаются поднять так называемый «русский вопрос». Они считают, что над русским населением, проживающим на территории России, нависла угроза глобального процесса внутренней миграции.По мнению этнолога и государственного советника II класса Сергея Попова, ярким примером такого процесса является постепенное исчезновение русского народа в республиках Северного Кавказа. Разработанная программа по поддержке русского населения в этом регионе не получила поддержки на правовом поле, поэтому можно говорить о её провале.Окончательный уход русского населения с территории Северного Кавказа, по мнению Попова, приведёт к резкому снижению уровня модернизации. В ближайшем будущем не стоит ждать никакой индустриализации в этом регионе. Чиновник уверен, что в итоге такая этническая анклавизация может привести к дестабилизации ситуации в государстве.Государственная же программа по возвращению соотечественников в Россию не так эффективна, как о ней рапортуют. Условия проживания наших соотечественников за границей зачастую намного лучше, чем в России, поэтому они не торопятся вернуться на свою «историческую» Родину, - так говорит эксперт.О том, как не допустить фактического исчезновения русского населения на территории многонациональной России, вы узнаете из видео «Русских в России нет!» на Youtube–канале «Спец».