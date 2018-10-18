Волкер: Будем вводить антироссийские санкции каждые один-два месяца
Соединенные Штаты будут вводить новые санкции против России из-за ситуации на Украине "каждые один-два месяца". Об этом заявил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер, выступая на конференции в Атлантическом совете в Вашингтоне.
Согласно заявлению Волкера, Вашингтон не собирается ослаблять давления на Россию из-за сложившейся ситуации на Украине, а наоборот будет увеличивать давление на Москву с там, чтобы принудить ее к вступлению в переговоры об урегулировании ситуации в Донбассе (видимо Волкер понятия не имеет о Минском формате переговоров). Если же Россия будет уклонятся от предложений Соединенных Штатов, то по словам Волкера, то новые санкции будут вводиться каждые один-два месяца, пока "мы не раздавим Россию". А так как у США много союзников в Европе, то и европейские санкции также останутся в силе и будут лишь ужесточаться.
Как отметил Волкер, он верит в силу санкций и "видит, как они действуют на Россию".
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что введением санкций против России США ничего не добьются, так как Россия не приемлет давления в решении вопросов и никогда не пойдет на поводу у Вашингтона. Премьер-министр Дмитрий Медведев в интервью Euronews заявил, что товарооборот между США и Россией значительно снизился и США не получают большого ущерба из-за введенных ими же санкций в отличии от Европы, экономика которой сильно завязана на российскую.
Согласно заявлению Волкера, Вашингтон не собирается ослаблять давления на Россию из-за сложившейся ситуации на Украине, а наоборот будет увеличивать давление на Москву с там, чтобы принудить ее к вступлению в переговоры об урегулировании ситуации в Донбассе (видимо Волкер понятия не имеет о Минском формате переговоров). Если же Россия будет уклонятся от предложений Соединенных Штатов, то по словам Волкера, то новые санкции будут вводиться каждые один-два месяца, пока "мы не раздавим Россию". А так как у США много союзников в Европе, то и европейские санкции также останутся в силе и будут лишь ужесточаться.
Как отметил Волкер, он верит в силу санкций и "видит, как они действуют на Россию".
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что введением санкций против России США ничего не добьются, так как Россия не приемлет давления в решении вопросов и никогда не пойдет на поводу у Вашингтона. Премьер-министр Дмитрий Медведев в интервью Euronews заявил, что товарооборот между США и Россией значительно снизился и США не получают большого ущерба из-за введенных ими же санкций в отличии от Европы, экономика которой сильно завязана на российскую.
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