Вскрылись важные подробности того, чем Росляков занимался дома

Молодые люди с неустойчивой психикой каких-то лжегероев для себя создают, это значит, что все мы вместе взятые, не только в России, но и в мире в целом, плохо реагируем на изменяющиеся условия в мире.

Следственные органы поделились со средствами массовой информации некоторыми данными о допросе матери В.Рослякова, который проходит как главный подозреваемый в совершении массового убийства в Керченском политехническом колледже. Нашла своё подтверждение информация о том, что Галина работает санитаркой в онкологическом диспансере. Вскрылись важные подробности о том, чем В.Росляков занимался дома.Как выясняется, мать была в курсе того, что её сын за несколько дней до нападения на учебное заведение просматривал ролики, в которых демонстрировались кадры нападения на школы в разные годы. Мать заявила следствию, что она поинтересовалась, зачем ему эти видео, на что получила уклончивый ответ: «Просто...»При этом сама женщина заявляет, что особых подозрений у неё факт просмотра весьма специфических роликов в Интернете её сыном не вызвал. Причина в том, что молодой человек всегда был достаточно скрытным, и особой разговорчивостью не отличался. Как говорят психологи, «был сам в себе». На близкий психологический контакт ни с кем не шёл.В роковой день 17 октября Росляков дождался, когда мать уйдёт на работу, после чего вооружился и поехал в колледж. Семья Росляковых проживала в отдалённом районе Керчи, который ранее был отдельным посёлком. Дорога до колледжа у студента занимала около 30-40 минут на автобусе.Хранил ли Росляков приобретённое ранее помповое ружьё дома или прятал его за пределами квартиры, остаётся не ясным. Также вопросы вызывает то, какие именно СВУ он использовал. Речь всё же может идти именно о газовом баллоне с поражающими элементами, подрыв которого он осуществил с помощью несколько небольших взрывных устройств, часть из арсенала которых была обнаружена в его рюкзаке потом. В таком случае возникает вопрос, как крупное взрывное устройство он установил на территории колледжа.Также прорабатывается версия о том, что мать Рослякова имеет причастность к запрещённой в России секте «Свидетели Иеговы». Ранее сообщалось, что этот факт также мог оказать влияние на молодого человека.Что известно об отце человека, подозреваемого в совершении кровавой бойни? Зовут его Игорь, он проходил службу в Афганистане, был контужен. Выпивал, и выпивать продолжает. После одной из драк получил травму головы. После этого – инвалидность. В дом наведывалась полиция, так как иногда мужчина вёл себя, мягко говоря, не вполне адекватно. Доходило до того, что бегал по двору с саблей. Называет себя казаком.Комментарий пресс-службы СК РФ:Прокомментировал трагедию в Керчи и президент России Владимир Путин. По словам главы государства, свою роль здесь сыграли расстрелы, которые в течение ряда лет стали характерными для учебной среды Соединённых Штатов Америки.Путин:Напомним, что действия убийцы в Керчи во многом напоминали действия двух преступников в американской школе «Колумбайн» в 1999 году. Бомба в столовой, помповое ружьё, ненависть к одноклассникам (одногруппникам), расстрелы в библиотеке, суицидальный итог.Между тем, в больницах Крыма продолжают оставаться десятки раненых.Особо "тяжёлых" бортом МЧС отправили в Москву. У детей и педагогов диагностированы раны, которые вызваны воздействием поражающих элементов взрывного устройства. По некоторым данным, в больнице находится вахтёр учебного корпуса, которая нажала на кнопку пожарной тревоги после взрыва и первых выстрелов.