Корвет Sa’ar 6. Совместный проект для ВМС Израиля
В настоящее время на одном из судостроительных заводов Германии ведется сборка корпуса головного корвета типа Sa'ar 6, заказанного военно-морскими силами Израиля. В обозримом будущем корпус с некоторыми системами передадут заказчику для достройки. Выполняемый сейчас контракт предусматривает строительство четырех кораблей, последний из которых должен будет войти в боевой состав флота к середине следующего десятилетия. Тем временем, несмотря на определенную атмосферу секретности, в свободный доступ попадают новые сведения о ходе проекта.
История проекта Sa'ar 6 (также встречается написание Saar 6) восходит к середине прошлого десятилетия, когда израильское командование занялось вопросом очередного обновления надводного флота. Для замены существующих боевых единиц требовались новые корабли с развитым ракетным вооружением разного назначения. На протяжении нескольких лет рассматривалась возможность приобретения кораблей и той или иной зарубежной страны. Изучались предложения Германии, Южной Кореи, США и т.д.
Ранний вариант облика корвета Sa'ar 6. Рисунок FJB / bmpd.livejournal.com
В 2013 году командование решило приобретать новые корабли у Германии, однако условия будущего контракта удалось определить далеко не сразу. Тем не менее, в конце 2014 года появился израильско-немецкий меморандум о взаимопонимании, а примерно через год – твердый контракт на четыре перспективных корвета. В рамках переговоров перед заключением контракта были определены основные особенности будущего сотрудничества, а также стоимость кораблей и принципы их оплаты.
Согласно международному соглашению, новые корабли должны были разрабатываться в рамках двухстороннего сотрудничества. Германию и Израиль в этой программе представляли несколько оборонных и судостроительных предприятий. В качестве основы для будущего «Саар-6» был взят проект корабля Korvette 130 (он же Braunschweig-class) компании ThyssenKrupp Marine Systems – последний на данный момент корвет семейства MEKO. Путем совместной доработки имеющийся проект привели в соответствие с пожеланиями израильских ВМС.
Согласно договору, строительство кораблей возлагается на завод Kieler Werft в г. Киль. При этом немецкое предприятие должно изготавливать корпуса и оснащать их некоторыми системами. Энергетическую установку, вооружение, радиоэлектронную аппаратуру и т.д. планируется монтировать уже после передачи готового корпуса заказчику в лице Израиля. Эта особенность контракта заметным образом сократила его стоимость. За строительство четырех корпусов немецкая сторона получает в общей сложности 1,8 млрд шекелей (430 млн евро) – 450 миллионов шекелей или 107,5 млн евро за корпус.
Интересной особенностью новой программы является распределение выплат по контракту. В соответствии с договором, основную часть финансирования строительства корпусов берет на себя Израиль. В то же время, Германия субсидирует на строительство 115 млн евро. Подобные подходы уже использовались при строительстве подлодок для израильских ВМС.
Израиль планирует самостоятельно произвести и оплатить вооружение и аппаратуру для кораблей, а затем за свой счет установить их в корпуса. Полный состав предлагаемых изделий пока не оглашался, а кроме того, комплекс вооружения в последние годы несколько раз изменялся. В связи с этим стоимость «израильской» части проекта пока остается неизвестной. По разным оценкам, производство и монтаж всех необходимых систем может обойтись в 200-220 млн евро на каждый корабль. Кроме того, для обслуживания перспективных корветов строится новый сухой док – на эти работы требуется еще около 800-900 млн евро.
Весной 2017 года израильская пресса сообщала о наличии неких проблем технического и организационного характера. Их следствием должны были стать рост стоимости кораблей и смещение сроков их строительства. В частности, общая стоимость четырех кораблей должна была увеличиться примерно на 150 млн евро.
В 2015 году, после подписания контракта, стартовала разработка нового проекта Sa'ar 6, а затем началась подготовка к будущему строительству. На все эти работы ушло чуть менее двух лет. Закладка головного корвета нового типа состоялась в начале февраля 2018 года. Любопытно, что церемония закладки прошла в закрытом режиме, без широкой огласки и приглашения прессы. Тем не менее, работы стартовали и продолжаются до сих пор. Как следует из доступных данных, предприятие Kieler Werft продвинулось достаточно далеко.
Недавно построенная носовая секция головного корвета типа Sa'ar 6 на заводе в Киле. Фото Н. Двори / twitter.com/ndvori
В начале октября израильский военный корреспондент Нир Двори опубликовал первые фотографии строительства нового корабля. Из них следует, что к настоящему времени немецкие судостроители изготовили все основные секции будущего корпуса. В конце сентября и начале октября осуществлялась стыковка носовой секции с остальными агрегатами. Таким образом, строительство головного корпуса продвигается вперед и приближается к своему завершению.
Согласно известным данным, следующие несколько месяцев уйдут на продолжение сборки корпуса и надстройки, а также на установку некоторых систем, предусмотренных контрактом. В конце следующего года готовый корпус в неполной комплектации передадут заказчику. Его планируется перевезти из Киля на одну из израильских верфей, где будет завершено строительство. На эти работы понадобится некоторое время, но уже в начале следующего десятилетия первый Sa'ar 6 должен войти в строй.
Первый серийный корабль нового проекта, насколько известно, еще не закладывался. Однако из опубликованных планов следует, что последний из четырех заказанных корпусов уйдет к заказчику в 2021 году. Используя накопленный опыт, Израиль собирается дооснастить и испытать его всего за несколько месяцев. Сдача готового четвертого корвета запланирована на 2021-22 годы.
Впрочем, подобные планы отличаются излишним оптимизмом, и фактическое положение дел может быть иным. Высказываются более реалистичные прогнозы, согласно которым строительство всей серии не удастся завершить в указанные сроки. Вполне возможно, что в связи со сложностью работ, а также из-за корректировки некоторых планов, к 2022 году удастся доделать только головной корабль. На следующие три корпуса уйдет еще несколько лет, в результате чего серия будет сдана заказчику лишь к середине двадцатых годов.
***
Новый немецко-израильский проект корвета с управляемым ракетным вооружением основывается на существующем MEKO Korvette 130, однако имеет самые серьезные отличия. Прежде всего, заказчик решил значительно усилить комплекс бортового вооружения. В результате этого корвет по огневой мощи и боезапасу может поспорить с кораблями иных классов. Одновременно с этим новые корабли не будут отличаться большими размерами или водоизмещением.
Проект «Саар-6» предусматривает строительство корабля длиной 90 м и максимальной шириной чуть более 13 м. Нормальная осадка – 3-3,5 м. Полное водоизмещение корабля задано на уровне 2 тыс. т. Таким образом, по главным размерениям и водоизмещению корабль для Израиля незначительно превосходит базовый Korvette 130. Кроме того, корабли двух типов похожи друг на друга внешне. В обоих случаях используется корпус большого удлинения с заостренным форштевнем и бульбом в носовой части. Центральная часть корпуса несет надстройку переменной высоты, на носу которой располагается мостик. Надстройка оснащена двумя мачтами с антенным и иным оборудованием различных типов.
По имеющимся данным, корветы получат энергетическую установку системы CODAD на основе дизельных двигателей марки MTU. Мощность двигателей будет выдаваться на два гребных вала. Расчетная максимальная скорость корабля составляет 27 узлов. Дальность плавания на экономической скорости – 2500 морских миль.
Характерной чертой проекта Sa'ar 6 является применение большого числа средств обнаружения и наблюдения разных классов и типов. По-видимому, заказчик желает обеспечить возможность контроля надводной и воздушной обстановки в радиусе нескольких сотен километров. Кроме того, развитый комплекс радиолокационных и иных средств необходим для эффективного применения многочисленного вооружения, предусмотренного проектом.
На двух мачтах корвета будут располагаться антенны нескольких РЛС разного назначения. Должны использоваться обзорные, навигационные и иные станции разных моделей. В частности, по некоторым данным, отдельный локатор предназначается для обеспечения работы палубного вертолета. Также в проекте предусматривается применение нескольких оптико-локационных станций с дневными и ночными камерами, в том числе системы дальнего обзора. Естественно, на борту будут присутствовать различные средства противодействия. Корабли получат постановщики помех и пусковые установки для ложных целей.
На протяжении последних лет израильские источники публиковали разные данные о предполагаемом вооружении новых корветов. При этом состав оружия несколько раз изменялся тем или иным образом. В конце сентября в Израиле состоялась новая выставка, посвященная развитию вооруженных сил. В ходе этого мероприятия командование ВМС официально продемонстрировало новый макет корвета Sa’ar 6. Судя по составу «оборудования» этой модели, заказчик вновь пересмотрел требования к кораблю и изменил состав ракетного вооружения. Впрочем, речь идет только об изменении боекомплекта разных ракетных комплексов и об иных пропорциях ракет в общем боезапасе. Никакие системы не заменяются новыми.
Согласно актуальным планам, на баке корабля должны размещаться артиллерийская установка Leonardo Super Rapid 76/62 с орудием калибра 76 мм. Позади этой установки, непосредственно перед надстройкой, помещаются два боевых модуля Raphael Typhoon RW с 25-мм пушками. При необходимости эти изделия могут дополняться пулеметами нормального калибра. Между зенитными автоматами предусматривается небольшая надстройка с вертикальными пусковыми установками. Там, предположительно, будут перевозиться ракеты-перехватчики Tamir комплекса C-Dome (корабельная версия системы ПРО «Кипат Барзель»). Емкость установки – 40 ракет.
На центральной части надстройки предлагается разместить четыре (по две у каждого борта) счетверенные пусковые установки для ракет Harpoon. Также возможно применение ракет Gabriel Mk 5 израильской разработки. В задней части надстройки, отличающейся увеличенной высотой, помещаются две вертикальные пусковые установки зенитного ракетного комплекса средней и большой дальности Barak. Каждая из них несет по восемь ракет. Под ними, в бортовых лацпортах, находятся два строенных торпедных аппарата калибра 324 мм.
Макет корвета Sa'ar 6 с измененным вооружением, представленный на недавней выставке. Фото Wikimedia Commons
Кормовая палуба отдается под взлетную площадку для вертолета или беспилотного летательного аппарата. Перед ней в надстройке располагается ангар необходимых размеров. Корабль сможет нести один вертолет типа SH-60 либо пару БПЛА вертолетного типа.
Таким образом, готовый корвет типа Sa'ar 6 способен следить за воздушной, надводной и подводной обстановкой и при необходимости принимать необходимые меры. Бортовой комплекс вооружения обеспечивает борьбу с различными воздушными целями с организацией эшелонированной обороны средствами двух ЗРК и ряда артиллерийских систем. Для ударов по надводным целями имеются несколько ствольных систем и ракетный комплекс «Гарпун». Подлодки предлагается поражать при помощи торпед.
Как уже отмечалось, характерной особенностью перспективных корветов для Израиля является более чем развитый комплекс вооружения. По подобным параметрам «Саар-6» превосходит многие другие современные корветы своих размеров и водоизмещения, составляя конкуренцию более крупным кораблям. Корабли с предлагаемым комплексом ракетного, артиллерийского и торпедного вооружения, как ожидается, смогут оказать положительное влияние на потенциал израильского флота.
***
Достаточно давно военно-морские силы Израиля пришли к выводу о необходимости модернизации и усиления надводной группировки за счет перспективных корветов. Несколько лет ушло на поиск подходящих кораблей, переговоры с потенциальными подрядчиками и определение условий контракта. В 2015 году эти процессы завершились успешным подписанием контракта, а несколько месяцев назад состоялась закладка головного корабля новой серии.
В предлагаемом виде проект корвета с управляемым ракетным вооружением Sa'ar 6 представляет определенный интерес. При этом необходимо отметить, что он выглядит весьма смелым. На сравнительно небольшой морской платформе предлагается разместить значительное количество разнообразной аппаратуры и вооружение разных классов с большим боекомплектом. Такой облик корабля определен специфическим техническим заданием, выполнение которого должно быть связано с определенными проблемами.
Новости прошлой весны и последующие сообщения указывают на то, что разработчики корвета все же не избежали ожидаемых проблем. Еще прошлой весной стало известно, что затруднения при решении основных задач проекта привели к существенному росту стоимости программы, а также к смещению сроков выполнения работ. Пока нельзя исключать, что подобная ситуация не повторится в будущем, и исполнителям проекта не придется вновь пересматривать смету или график работ.
Согласно актуальным планам, примерно через год немецкие компании Kieler Werft и ThyssenKrupp Marine Systems смогут передать израильским судостроителям корпус головного корвета проекта Sa’ar 6 с ограниченным количеством бортовых систем и агрегатов. На завершение строительства и оснащение корабля с последующими испытаниями уйдет определенное время. После этого, в начале следующего десятилетия, корвет войдет в боевой состав ВМС Израиля. Затем за ним последуют три других корабля. Удастся ли участникам проекта вовремя выполнить все необходимые работы и уложиться в заданный бюджет – покажет время. События последних лет позволяют предполагать разные варианты развития событий.
По материалам сайтов:
http://navyrecognition.com/
http://globalsecurity.org/
http://defensenews.com/
http://globes.co.il/
https://haaretz.com/
https://jpost.com/
http://marine.de/
https://bmpd.livejournal.com/
https://oleggranovsky.livejournal.com/
https://twitter.com/ndvori/
История проекта Sa'ar 6 (также встречается написание Saar 6) восходит к середине прошлого десятилетия, когда израильское командование занялось вопросом очередного обновления надводного флота. Для замены существующих боевых единиц требовались новые корабли с развитым ракетным вооружением разного назначения. На протяжении нескольких лет рассматривалась возможность приобретения кораблей и той или иной зарубежной страны. Изучались предложения Германии, Южной Кореи, США и т.д.
Ранний вариант облика корвета Sa'ar 6. Рисунок FJB / bmpd.livejournal.com
В 2013 году командование решило приобретать новые корабли у Германии, однако условия будущего контракта удалось определить далеко не сразу. Тем не менее, в конце 2014 года появился израильско-немецкий меморандум о взаимопонимании, а примерно через год – твердый контракт на четыре перспективных корвета. В рамках переговоров перед заключением контракта были определены основные особенности будущего сотрудничества, а также стоимость кораблей и принципы их оплаты.
Согласно международному соглашению, новые корабли должны были разрабатываться в рамках двухстороннего сотрудничества. Германию и Израиль в этой программе представляли несколько оборонных и судостроительных предприятий. В качестве основы для будущего «Саар-6» был взят проект корабля Korvette 130 (он же Braunschweig-class) компании ThyssenKrupp Marine Systems – последний на данный момент корвет семейства MEKO. Путем совместной доработки имеющийся проект привели в соответствие с пожеланиями израильских ВМС.
Согласно договору, строительство кораблей возлагается на завод Kieler Werft в г. Киль. При этом немецкое предприятие должно изготавливать корпуса и оснащать их некоторыми системами. Энергетическую установку, вооружение, радиоэлектронную аппаратуру и т.д. планируется монтировать уже после передачи готового корпуса заказчику в лице Израиля. Эта особенность контракта заметным образом сократила его стоимость. За строительство четырех корпусов немецкая сторона получает в общей сложности 1,8 млрд шекелей (430 млн евро) – 450 миллионов шекелей или 107,5 млн евро за корпус.
Интересной особенностью новой программы является распределение выплат по контракту. В соответствии с договором, основную часть финансирования строительства корпусов берет на себя Израиль. В то же время, Германия субсидирует на строительство 115 млн евро. Подобные подходы уже использовались при строительстве подлодок для израильских ВМС.
Израиль планирует самостоятельно произвести и оплатить вооружение и аппаратуру для кораблей, а затем за свой счет установить их в корпуса. Полный состав предлагаемых изделий пока не оглашался, а кроме того, комплекс вооружения в последние годы несколько раз изменялся. В связи с этим стоимость «израильской» части проекта пока остается неизвестной. По разным оценкам, производство и монтаж всех необходимых систем может обойтись в 200-220 млн евро на каждый корабль. Кроме того, для обслуживания перспективных корветов строится новый сухой док – на эти работы требуется еще около 800-900 млн евро.
Весной 2017 года израильская пресса сообщала о наличии неких проблем технического и организационного характера. Их следствием должны были стать рост стоимости кораблей и смещение сроков их строительства. В частности, общая стоимость четырех кораблей должна была увеличиться примерно на 150 млн евро.
В 2015 году, после подписания контракта, стартовала разработка нового проекта Sa'ar 6, а затем началась подготовка к будущему строительству. На все эти работы ушло чуть менее двух лет. Закладка головного корвета нового типа состоялась в начале февраля 2018 года. Любопытно, что церемония закладки прошла в закрытом режиме, без широкой огласки и приглашения прессы. Тем не менее, работы стартовали и продолжаются до сих пор. Как следует из доступных данных, предприятие Kieler Werft продвинулось достаточно далеко.
Недавно построенная носовая секция головного корвета типа Sa'ar 6 на заводе в Киле. Фото Н. Двори / twitter.com/ndvori
В начале октября израильский военный корреспондент Нир Двори опубликовал первые фотографии строительства нового корабля. Из них следует, что к настоящему времени немецкие судостроители изготовили все основные секции будущего корпуса. В конце сентября и начале октября осуществлялась стыковка носовой секции с остальными агрегатами. Таким образом, строительство головного корпуса продвигается вперед и приближается к своему завершению.
Согласно известным данным, следующие несколько месяцев уйдут на продолжение сборки корпуса и надстройки, а также на установку некоторых систем, предусмотренных контрактом. В конце следующего года готовый корпус в неполной комплектации передадут заказчику. Его планируется перевезти из Киля на одну из израильских верфей, где будет завершено строительство. На эти работы понадобится некоторое время, но уже в начале следующего десятилетия первый Sa'ar 6 должен войти в строй.
Первый серийный корабль нового проекта, насколько известно, еще не закладывался. Однако из опубликованных планов следует, что последний из четырех заказанных корпусов уйдет к заказчику в 2021 году. Используя накопленный опыт, Израиль собирается дооснастить и испытать его всего за несколько месяцев. Сдача готового четвертого корвета запланирована на 2021-22 годы.
Впрочем, подобные планы отличаются излишним оптимизмом, и фактическое положение дел может быть иным. Высказываются более реалистичные прогнозы, согласно которым строительство всей серии не удастся завершить в указанные сроки. Вполне возможно, что в связи со сложностью работ, а также из-за корректировки некоторых планов, к 2022 году удастся доделать только головной корабль. На следующие три корпуса уйдет еще несколько лет, в результате чего серия будет сдана заказчику лишь к середине двадцатых годов.
***
Новый немецко-израильский проект корвета с управляемым ракетным вооружением основывается на существующем MEKO Korvette 130, однако имеет самые серьезные отличия. Прежде всего, заказчик решил значительно усилить комплекс бортового вооружения. В результате этого корвет по огневой мощи и боезапасу может поспорить с кораблями иных классов. Одновременно с этим новые корабли не будут отличаться большими размерами или водоизмещением.
Проект «Саар-6» предусматривает строительство корабля длиной 90 м и максимальной шириной чуть более 13 м. Нормальная осадка – 3-3,5 м. Полное водоизмещение корабля задано на уровне 2 тыс. т. Таким образом, по главным размерениям и водоизмещению корабль для Израиля незначительно превосходит базовый Korvette 130. Кроме того, корабли двух типов похожи друг на друга внешне. В обоих случаях используется корпус большого удлинения с заостренным форштевнем и бульбом в носовой части. Центральная часть корпуса несет надстройку переменной высоты, на носу которой располагается мостик. Надстройка оснащена двумя мачтами с антенным и иным оборудованием различных типов.
По имеющимся данным, корветы получат энергетическую установку системы CODAD на основе дизельных двигателей марки MTU. Мощность двигателей будет выдаваться на два гребных вала. Расчетная максимальная скорость корабля составляет 27 узлов. Дальность плавания на экономической скорости – 2500 морских миль.
Характерной чертой проекта Sa'ar 6 является применение большого числа средств обнаружения и наблюдения разных классов и типов. По-видимому, заказчик желает обеспечить возможность контроля надводной и воздушной обстановки в радиусе нескольких сотен километров. Кроме того, развитый комплекс радиолокационных и иных средств необходим для эффективного применения многочисленного вооружения, предусмотренного проектом.
На двух мачтах корвета будут располагаться антенны нескольких РЛС разного назначения. Должны использоваться обзорные, навигационные и иные станции разных моделей. В частности, по некоторым данным, отдельный локатор предназначается для обеспечения работы палубного вертолета. Также в проекте предусматривается применение нескольких оптико-локационных станций с дневными и ночными камерами, в том числе системы дальнего обзора. Естественно, на борту будут присутствовать различные средства противодействия. Корабли получат постановщики помех и пусковые установки для ложных целей.
На протяжении последних лет израильские источники публиковали разные данные о предполагаемом вооружении новых корветов. При этом состав оружия несколько раз изменялся тем или иным образом. В конце сентября в Израиле состоялась новая выставка, посвященная развитию вооруженных сил. В ходе этого мероприятия командование ВМС официально продемонстрировало новый макет корвета Sa’ar 6. Судя по составу «оборудования» этой модели, заказчик вновь пересмотрел требования к кораблю и изменил состав ракетного вооружения. Впрочем, речь идет только об изменении боекомплекта разных ракетных комплексов и об иных пропорциях ракет в общем боезапасе. Никакие системы не заменяются новыми.
Согласно актуальным планам, на баке корабля должны размещаться артиллерийская установка Leonardo Super Rapid 76/62 с орудием калибра 76 мм. Позади этой установки, непосредственно перед надстройкой, помещаются два боевых модуля Raphael Typhoon RW с 25-мм пушками. При необходимости эти изделия могут дополняться пулеметами нормального калибра. Между зенитными автоматами предусматривается небольшая надстройка с вертикальными пусковыми установками. Там, предположительно, будут перевозиться ракеты-перехватчики Tamir комплекса C-Dome (корабельная версия системы ПРО «Кипат Барзель»). Емкость установки – 40 ракет.
На центральной части надстройки предлагается разместить четыре (по две у каждого борта) счетверенные пусковые установки для ракет Harpoon. Также возможно применение ракет Gabriel Mk 5 израильской разработки. В задней части надстройки, отличающейся увеличенной высотой, помещаются две вертикальные пусковые установки зенитного ракетного комплекса средней и большой дальности Barak. Каждая из них несет по восемь ракет. Под ними, в бортовых лацпортах, находятся два строенных торпедных аппарата калибра 324 мм.
Макет корвета Sa'ar 6 с измененным вооружением, представленный на недавней выставке. Фото Wikimedia Commons
Кормовая палуба отдается под взлетную площадку для вертолета или беспилотного летательного аппарата. Перед ней в надстройке располагается ангар необходимых размеров. Корабль сможет нести один вертолет типа SH-60 либо пару БПЛА вертолетного типа.
Таким образом, готовый корвет типа Sa'ar 6 способен следить за воздушной, надводной и подводной обстановкой и при необходимости принимать необходимые меры. Бортовой комплекс вооружения обеспечивает борьбу с различными воздушными целями с организацией эшелонированной обороны средствами двух ЗРК и ряда артиллерийских систем. Для ударов по надводным целями имеются несколько ствольных систем и ракетный комплекс «Гарпун». Подлодки предлагается поражать при помощи торпед.
Как уже отмечалось, характерной особенностью перспективных корветов для Израиля является более чем развитый комплекс вооружения. По подобным параметрам «Саар-6» превосходит многие другие современные корветы своих размеров и водоизмещения, составляя конкуренцию более крупным кораблям. Корабли с предлагаемым комплексом ракетного, артиллерийского и торпедного вооружения, как ожидается, смогут оказать положительное влияние на потенциал израильского флота.
***
Достаточно давно военно-морские силы Израиля пришли к выводу о необходимости модернизации и усиления надводной группировки за счет перспективных корветов. Несколько лет ушло на поиск подходящих кораблей, переговоры с потенциальными подрядчиками и определение условий контракта. В 2015 году эти процессы завершились успешным подписанием контракта, а несколько месяцев назад состоялась закладка головного корабля новой серии.
В предлагаемом виде проект корвета с управляемым ракетным вооружением Sa'ar 6 представляет определенный интерес. При этом необходимо отметить, что он выглядит весьма смелым. На сравнительно небольшой морской платформе предлагается разместить значительное количество разнообразной аппаратуры и вооружение разных классов с большим боекомплектом. Такой облик корабля определен специфическим техническим заданием, выполнение которого должно быть связано с определенными проблемами.
Новости прошлой весны и последующие сообщения указывают на то, что разработчики корвета все же не избежали ожидаемых проблем. Еще прошлой весной стало известно, что затруднения при решении основных задач проекта привели к существенному росту стоимости программы, а также к смещению сроков выполнения работ. Пока нельзя исключать, что подобная ситуация не повторится в будущем, и исполнителям проекта не придется вновь пересматривать смету или график работ.
Согласно актуальным планам, примерно через год немецкие компании Kieler Werft и ThyssenKrupp Marine Systems смогут передать израильским судостроителям корпус головного корвета проекта Sa’ar 6 с ограниченным количеством бортовых систем и агрегатов. На завершение строительства и оснащение корабля с последующими испытаниями уйдет определенное время. После этого, в начале следующего десятилетия, корвет войдет в боевой состав ВМС Израиля. Затем за ним последуют три других корабля. Удастся ли участникам проекта вовремя выполнить все необходимые работы и уложиться в заданный бюджет – покажет время. События последних лет позволяют предполагать разные варианты развития событий.
По материалам сайтов:
http://navyrecognition.com/
http://globalsecurity.org/
http://defensenews.com/
http://globes.co.il/
https://haaretz.com/
https://jpost.com/
http://marine.de/
https://bmpd.livejournal.com/
https://oleggranovsky.livejournal.com/
https://twitter.com/ndvori/
- Автор:
- Рябов Кирилл
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