Президент РФ: Мы попадём в рай, а они просто сдохнут
Владимир Путин ответил на множество вопросов в ходе заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай". Среди вопросов были те, которые посвящены страшной трагедии в Керчи. По словам президента, не последнюю роль сыграли расстрелы в американских школах. При современном уровне глобализации кровавые отголоски доходят и до России.
Оживлённую реакцию в зале вызвали рассуждения Владимира Путина о ядерной потенциале и о ядерной доктрине Российской Федерации. Путина спросили о готовности России применить ядерное оружие. Президент ответил, что концепция у России в данном вопросе не поменялась – непременный ответ на удар.
По словам Владимира Путина, агрессор должен знать, что при любом ударе по России, агрессор сам будет неминуемо уничтожен. Далее глава государства добавил:
Владимир Путин отметил, что понимает, какая ответственность на нём лежит, и добавил, что всегда готов оценивать все возможные риски.
Президент добавил, что в его работе нет, и не может быть чувства страха. По словам Путина, страх – это не то, что должно быть присуще главе государства.
Путин:
Коснулся разговор и украинской темы. Владимира Путина спросили о том, могут ли измениться отношения между двумя странами. Президент России напомнил, что скоро на Украине выборы, от которых очень многое зависит в первую очередь для самой Украины и украинского народа.
Оживлённую реакцию в зале вызвали рассуждения Владимира Путина о ядерной потенциале и о ядерной доктрине Российской Федерации. Путина спросили о готовности России применить ядерное оружие. Президент ответил, что концепция у России в данном вопросе не поменялась – непременный ответ на удар.
По словам Владимира Путина, агрессор должен знать, что при любом ударе по России, агрессор сам будет неминуемо уничтожен. Далее глава государства добавил:
Мы - как жертва агрессии, как мученики, попадём в рай, а они просто сдохнут, потому что они даже раскаяться не успеют.
Владимир Путин отметил, что понимает, какая ответственность на нём лежит, и добавил, что всегда готов оценивать все возможные риски.
Президент добавил, что в его работе нет, и не может быть чувства страха. По словам Путина, страх – это не то, что должно быть присуще главе государства.
Путин:
Это плохой и ненадёжный метод управления.
Коснулся разговор и украинской темы. Владимира Путина спросили о том, могут ли измениться отношения между двумя странами. Президент России напомнил, что скоро на Украине выборы, от которых очень многое зависит в первую очередь для самой Украины и украинского народа.
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