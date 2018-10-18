Авария с Л-39 в Краснодарском крае

Срочные сообщения в эти минуты приходят из Краснодарского края. Там произошла авария с учебным самолётом Л-39. По последним данным, самолёт, в котором находился курсант авиационного училища, упал в воду в районе населённого пункта Должанская.Министерство обороны подтверждает информацию об аварии в небе над Кубанью и сообщает, что на данный момент отрабатываются несколько версий о причинах случившегося. Основной версией, как заявлено, является техническая неисправность учебной машины."Элки" в российских ВВС заслужили репутацию весьма надёжных машин. Нередко разновидности этих самолётов называют "летающими партами". Однако большинству таких самолётов, которые эксплуатируются Минобороны, немало лет, потому говорить о высоком уровне надёжности техники не приходится по объективным причинам.Экстренные службы по Краснодарскому краю сообщают, что лётчики катапультировались. На данную минуту ведутся их поиски. По некоторым данным, в кабине Л-39 вместе с курсантом находился и офицер-инструктор. Информация о числе лётчиков (о двоих) официально не подтверждена.Напомним, что не так давно курсант Краснодарского авиационного училища сумел посадить учебный Л-39 после попадания в двигатель птицы. Машину удалось посадить. Курсанта представили к награде.