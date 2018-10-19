Громкий провал «Чистого неба»

Учения «Чистое небо 2018» были призваны продемонстрировать миру, а прежде всего России, не только поддержку Западом агрессивных устремлений Киева, но и высокую боеспособность остатков украинской авиации, а также готовность к их применению.Однако, как это все чаще происходит в постреволюционной Украине, результаты учений оказались прямо противоположными ожиданиям Порошенко и его команды. Центральным событием «Чистого неба» стал не «бой» украинских Су-27 с F-15 Национальной гвардии США, из которого «соколы Порошенко» вышли победителями, а авария в Житомирской области, в которой погибли украинский и американский летчики.Конечно, летные происшествия, в том числе и с трагическими последствиями, — неизбежный спутник военной авиации даже самых богатых, подготовленных и современных вооруженных сил.Но дело в том, что разбившийся Су-27 обозначил такое количество тяжелейших и системных проблем, терзающих украинскую авиацию, на фоне которых сама авария просто теряется, а вопрос о боеспособности переходит в разряд чисто риторических.Начнем с того, что сразу же стало известно, что самолет, на котором в свой последний полет вылетели американский и украинский полковники, уже 27 лет не подвергался плановому ремонту и уже давно выработал свой ресурс.Выпущенный в 1991 году Су-27УБ (заводской номер 963104240) достался Украине в составе 100-го отдельного корабельного истребительного авиационного полка авиации ВМФ СССР на аэродроме Саки в Крыму, а в 1992 году был передан в состав перешедшего под украинский контроль 831-го гвардейского истребительного авиационного полка (нынешняя 831-я бригада тактической авиации) в Миргороде.В 2009 году по причине выработки ресурса был поставлен там же на хранение. Но уже летом 2014 года по причине начавшейся войны против Донбасса был расконсервирован и возвращен в строй. При этом ремонт самолета не проводился, если, конечно, не считать таковым нанесение на него камуфляжа нового типа.Кажется невероятным, что такую машину, на которой вообще нельзя было подниматься в воздух, не только использовали украинские пилоты, но еще и «катали» на ней американских гостей.Однако проблема заключается в том, что практически вся боевая авиация ВСУ пребывает в таком состоянии. Начнем с того, что ВВС Украины представлены исключительно старыми советскими самолетами.Истребители Су-27, фронтовые истребители МиГ-29, фронтовые бомбардировщики Су-24М и штурмовики Су-25 были построены еще во времена Советского Союза и уже устарели.В принципе, заменой авионики и модернизацией ряда систем и узлов эти самолеты можно «подтянуть» до приемлемого уровня, но таких работ с ними не проводилось. Более того, в настоящий момент даже поддержание их в просто рабочем состоянии стало для Украины очень серьезной проблемой.На сохранившихся с советских времен авиаремонтных предприятиях, конечно, пытаются отремонтировать или даже, насколько это возможно, модернизировать самолеты. Однако возможности для этого невелики.Даже обычный плановый ремонт становится колоссальной проблемой из-за отсутствия запасных частей, продажу которых Украине Россия, по вполне понятным причинам, прекратила.Напомним, что буквально на днях суд на три года и два месяца лишил свободы жителя Москвы за попытку продать на Украину запчасти для военных самолетов Су-27 и МиГ-29.То есть, как мы видим, украинская авиация пытается получить столь необходимый для нее ЗиП даже такими удивительными для государства способами.Конечно, ряд проблем технического характера можно решить за счет «авиационного каннибализма» — разборки на запчасти одних самолетов для поддержания за их счет боеспособности других. Казалось бы, возможностей для этого у Украины хоть отбавляй: при разделе вооружения и имущества Советской Армии она получила более 2800 самолетов, из них 1700 боевых. А также и соответствующую техническую базу.Однако из всего этого богатства к концу 2013 г. в ВСУ оставалось всего лишь 160 боевых и 27 транспортных самолетов, далеко не все из них в рабочем состоянии. Куда девались остальные, а также находящиеся на складах запчасти, можно только предполагать. Так что «каннибалировать» особенно и нечего. Можно предположить, что некоторое время ВВС Украины сумеют продержаться, находя запчасти, в том числе и б/у, в бывших странах соцлагеря и отчаянно экономя летный ресурс летательных аппаратов. Что, в свою очередь, порождает еще одну, едва ли не большую проблему – неготовность летного состава.Ведь для того, чтобы летчик мог эффективно воевать, он должен летать, причем летать много. Что в нынешних украинских ВВС, как мы видим, невозможно. А одними тренажерами летать не научишь и форму не поддержишь.Кстати, и упомянутая авария Су-27 стала, по мнению экспертов, результатом не технического состояния самолета, а «человеческого фактора». Что является следствием недостаточного налета у украинского полковника, который и пилотировал истребитель.И наконец, третьим аспектом, характеризующим нынешнее, прямо скажем, пугающее состояние ВВС Украины, является вопиющая безответственность их руководства. Про допущенную к участию в международных учениях фактически неисправную машину мы уже указали.А в то самое время, когда на взлетке догорали остатки Су- 27, в другой части Украины пилоты отрабатывали полеты на сверхмалой высоте… над жилыми кварталами Хотина.Издание «Политнавигатор» приводит свидетельство жителя города Игоря Зюбровского, который рассказал, как две пары Су-27 проносились над жилыми домами на высоте 50 метров, а над рекой шли почти над водой, так что рыбаков в надувных лодках переворачивало.Подобные полеты довольно рискованны. Особенно если учесть уровень подготовки «соколов Порошенко».Напомним, что 11 ноября 2015 года в Запорожской области штурмовик Су-25 упал рядом с трассой Харьков — Симферополь, врезавшись в опору ЛЭП — пилот тоже отрабатывал полеты на сверхмалых.Однако стоит понимать, что над Хотином украинские асы не хулиганили, а отрабатывали действия в условиях массированного применения противником средств ПВО над агломерациями Донбасса. Какой опасности при этом подвергаются жители, ни асов, ни их руководство нисколько не заботило.Можно констатировать, что ВВС Украины в нынешнем состоянии опасны, вопреки уверениям Порошенко, не для России, а для самих себя и своих сограждан.