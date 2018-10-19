В России зреет странная ситуация: верхи не могут, а низы не хотят

Россия лидирует в мире по степени имущественного неравенства: в ней 62% всего национального богатства принадлежит долларовым миллионерам и 26% — миллиардерам.

Самая высокая зарплата в 2016 году была у министра финансов — 1,73 млн. руб. в месяц, следует из данных Минфина. Исходя из антикоррупционной декларации Антона Силуанова, на зарплату пришлось 22% его дохода за 2016 год.

На днях услышал хорошую шутку: в правительстве заявили, что после повышения пенсионного возраста, роста НДС, уровня оплаты ЖКХ и очередного роста цен на бензин жизнь в стране улучшится настолько, что с дорогих россиян придется повсеместно ещё и курортный налог взимать.Увы, шутка хорошая, но не очень смешная. Жизнь предоставляет нам все больше возможностей задуматься о том, так ли хорошо мы живем и в ту ли сторону развивается наша страна. И размышления эти веселья совсем не добавляют.К огромному сожалению, мы с вами являемся свидетелями того, как имеющиеся в российском обществе противоречия все дальше разводят разные социальные группы, делая социальную стабильность в стране все менее устойчивой. Санкции некоторых западных государств лишь обнажили и ускорили процесс, который, как нарыв, и без того долго зрел в обществе. Списывать все на санкции — это как ругать дующий на костер ветер и не замечать того, кто подкидывает в него дрова.Можно как угодно относиться к классикам марксизма-ленинизма, но одного у них не отнять: формула революционной ситуации, известная как «верхи не могут – низы не хотят», была выведена ими безупречно, и она не раз доказывала свою универсальность на примере многих, и совершенно разных, государств. Но как с этим обстоят дела в современной России? А примерно так, как они обстояли в перестроечном СССР. И это, вероятно, самый тревожный для нас симптом.Если попытаться сформулировать основной запрос современного российского общества, то звучать он будет примерно так: народ, в массе своей, хочет нормального экономического роста и хотя бы относительной социальной справедливости. Могут ли это обеспечить «верхи»? Нет. И мы можем говорить об этом с абсолютной уверенностью: у них было более четверти века, чтобы обеспечить хотя бы один из этих параметров. Более того, они управляли государством, не имеющим классических экономических проблем, и все равно не смогли обеспечить России приличный экономический рост, не связанный с колебаниями цен на нефть. А как говаривал Иисус Христос, «по плодам их узнаете их». А ещё он говорил, что древо, не приносящее плода, нужно срубать.Не пугайтесь, автор далек от глобальных обобщений. Но нашу «экономическую школу» и её «виднейших представителей» действительно пора бы взять на карандаш. Или на леспромхоз. Алексея Кудрина давно заждались бухгалтерские нарукавники в каком-нибудь северном леспромхозе, и Дмитрию Анатольевичу пора бы присмотреть себе место декана в каком-нибудь хорошем университете.Увы, «верхи» не могут обеспечить экономический рост, хотя бы издали похожий на китайское экономическое чудо. А «низы» испытывают все меньше желания поддерживать такие «верхи» в их некомпетентности. Так что хотя бы по одному пункту мы имеем классическое «не могут – не хотят».Может, с социальной справедливостью дела у нас обстоят получше? Увы, и тут нас ждет разочарование…Согласно данным журнала «Форбс», российские миллиардеры из так называемого глобального списка в 2017 году сильно прибавили в стоимости своих активов. Отчасти это связано с ростом цен на сырьевые товары (что само по себе показательно), но немалую роль в этом сыграла и традиционная поддержка нашего правительства, которое заботится о том, чтобы санкции не очень сильно сказывались на состоянии Михельсонов и Мордашовых.Что?! 88% национального богатства принадлежит относительно небольшой прослойке богачей? И это «социальная справедливость»?Ситуация сильно усугубляется ещё и тем, что мы с вами прекрасно знаем, как создавались эти состояния и кто сейчас имеет наибольший шанс стать хотя бы миллионером. Увы, для этого требовался не талант предпринимателя, не гениальность конструктора-новатора, не колоссальный труд ученого, а всего лишь связи или готовность преступить черту закона ради достижения своей цели. Да и сейчас ситуация не сильно лучше, если не сказать хуже: лучшими «бизнесменами» оказываются чиновники и их ближайшее окружение. Хуже того, если ты действительно талантливый предприниматель, то есть большая вероятность, что бизнес у тебя просто «отожмут», и хорошо, если дело обойдется без тюрьмы по сфабрикованному обвинению.Власть теряет поддержку не только рядовых граждан, что и само по себе может привести к катастрофе, но её все меньше поддерживают активные люди молодого и среднего возраста. А это именно те, кто может повести народ за собой. И ситуация тут, возможно, даже хуже, чем было в проклятых девяностых. Тогда, хоть власть и не любили, люди действительно имели возможность попытаться реализовать себя в бизнесе или даже в политике. Да, для многих это заканчивалось печально, но, повторюсь, сама отдушина существовала, и люди активно пытались реализовать себя «на вольных хлебах».Существует она и сейчас, но все больше в виде карьеры чиновника-казнокрада. А это устраивает далеко не всех…Все ярче показывает себя и наша чиновничья братия. Понимаете, когда какая-то не очень умная леди, министр регионального правительства, начинает рассказывать о том, что на прожиточный минимум очень даже можно прожить, да ещё и с пользой для здоровья, у людей, не понаслышке знающих, что такое этот «прожиточный минимум», действительно сжимаются кулаки в бессильной злобе. Но у нас их, таких чиновниц, без преувеличения – сотни тысяч. Их зарплаты превышают прожиточный минимум в десятки раз, а они себе, как выясняется, ещё и материальную помощь берут. То есть жить на прожиточный минимум отказываются категорически.Вообще, тема доходов наших чиновников весьма болезненна и красноречива. Они зарабатывают не просто много, а неоправданно много. В обоснование таких зарплат и доходов нам говорят: это для того, чтобы у них не было соблазна воровать. Но мы-то понимаем – для того, чтобы такого соблазна не было, работать должна прокуратура и следственный комитет, а не бухгалтерия, в поте лица отсчитывающая миллионы для министров и депутатов.В связи с этим вспомнилась история ещё нулевых, кажется, годов… Однажды в Норвегии разразился мощнейший скандал, к которому подключились и местные СМИ, и оппозиционные политики, и общественность. Причиной скандала стало то, что зарплата министров в норвежском правительстве оказалась в три раза выше, чем средняя зарплата по промышленности. Ещё раз – в три раза! И норвежцы, если мне не изменяет память, добились пересмотра министерских зарплат.Один миллион семьсот тридцать тысяч рублей в месяц. И это всего лишь пятая часть доходов министра финансов за 2016 год. Вероятно, он ещё подрабатывал грузчиком по ночам, а иначе откуда ещё 7 миллионов ежемесячно? А может, «лекции читал» в Сколково, или чем они там, в Москве, подрабатывают?Вероятно, данные по средней зарплате по промышленности приводить нет особого смысла, все и без того представляют себе порядок чисел?В общем, разговор о социальной справедливости тоже как-то не задался. И классическое «верхи не могут, низы не хотят» мы наблюдаем и тут.Не хотелось бы, чтобы разговор о современной ситуации в стране превращался в выплеск на читателя ведра какой-то чернухи. Но тема уж больно тревожная. Всякий, кто помнит развал СССР, поневоле начинает прислушиваться к звучащим сейчас звоночкам.А звоночки невесёлые. В Ингушетии протесты. Не сильные пока, но много ли надо, чтобы на Кавказе что-то взорвалось? В других национальных автономиях почти насильно навязывают жителям национальные языки обучения, и даже окрики из Москвы не указ Казани и Уфе – нельзя распоряжением РОНО назначить национальный язык основным, так, родителей обещают «поставить на колени» и добиться от них нужного голосования. В национальных республиках все меньше русских на ключевых должностях, хотя в той же Уфе они все ещё составляют большинство населения. Дотации национальным окраинам, как правило, значительно превышают субсидии русским регионам.Если вам это ничего не напоминает, то вы точно не жили во времена позднего СССР. А тем, кто помнит, ничего объяснять не надо: понятно, что ситуация если не зеркальна, то, как минимум, похожа.Добавьте к этому все возрастающее недоверие к действующей власти. То, какова динамика в этом вопросе, нам хорошо показали минувшие региональные выборы. Протестный выбор, «лишь бы не Едро!», очень созвучен перестроечному голосованию за «младореформаторов», Явлинского, Ельцина и хоть черта лысого, «лишь бы не за коммунистов!»Но торжествовать по этому поводу не хочется. Риски, которые ожидают Россию при стихийной смене власти, все-таки слишком велики, чтобы радостно потирать руки в ожидании очередного спасителя Отечества.И поэтому так хочется надеяться, что действующая власть все-таки обратит внимание на имеющиеся тревожные симптомы и начнет какую-то реформу изнутри.В конце концов, ведь у Китая же получилось. Так почему бы и нам не попробовать?