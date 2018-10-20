Французский потрошитель
Ваше с детства страдал психическим расстройством. И чем старше он становился, тем сильнее прогрессировало заболевание. Окончательно с катушек Ваше слетел из-за женщины. После отказа он выстрелил в нее, а потом попытался покончить жизнь самоубийством. Но Ваше выжил, хотя часть его лица навсегда осталась парализованной. Жозеф занимался бродяжничеством и нападал на людей, обычно на юных пастушков и пастушек. Когда его арестовали, Ваше нацепил табличку: «Не судите убогого, у меня две пули в мозгу».
В плену сумасшествия
Жозеф родился в глухой деревушке, расположенной неподалеку от Гренобля в ноябре 1869 года. В большой семье он являлся самым младшим. Его отец Пьер постоянно находился на работе. Он пас скот, обрабатывал землю и иногда уезжал в Гренобль на сезонные работы. Дома его практически никогда не было. Мать тоже трудилась не покладая рук. Поэтому дети, чаще всего, оказывались предоставленными сами себе. Ими просто некогда было заниматься. Но не смотря на постоянную занятость, семейство Ваше жило очень бедно, поскольку зарабатывали они копейки. Известно, что один из братьев Жозефа погиб будучи совсем маленьким. Родители, как обычно, работали, а его оставили на старших. И кто-то из братьев или сестер положил на лицо мальчика горячий хлеб. И он задохнулся.
Детство Жозефа не отличалось от детства сверстников. Он рано начал пасти скот и обрабатывать землю. И уже тогда у него стали появляться психические отклонения. Если выпадала свободная минутка, мальчишка ловил какое-нибудь животное и убивал его. Если удовлетворить садистские замашки на зверушках не получалось, бил братьев и сестер. Несмотря на то, что Жозеф был самым младшим, он обладал большой физической силой и высоким болевым порогом. Неуравновешенного пацана боялись в деревне, но как-то его утихомирить не могли.
Поэтому родители решили отдать его в закрытую католическую школу братьев-маристов. Эта конгломерация, позиционирующая себя как религиозный образовательный институт, появилась в 1817 году. Среди братьев Общества Девы Марии царили не просто суровые, а жестокие нравы. Над учениками издевались все, особенно сильно доставалось новичкам. Здесь уже Ваше не помогли ни его сила, ни высокий болевой порог. Он отказывался подчиняться учителям и поэтому порка стала ежедневным наказанием. А постоянные стычки с более старшими воспитанниками, превратили его в затравленного зверя. Но затем ситуация изменилась — прибыла новая партия послушников. Теперь-то Жозеф, что называется, оторвался по полной. На них он выместил всю свою накопившуюся злость.
В школе Ваше проучился лишь два года. Затем его исключили. Даже для школы, где к жестокости и унижениям относились лояльно, поведение Жозефа являлось неприемлемым. И он вернулся в родную деревню Бофорт. Но здесь парню быстро наскучило. Он уже не хотел идти по стопам своих родителей и всю жизнь вкалывать в поле. Поэтому решил перебраться в Гренобль, где жила его старшая сестра. По одной версии, она работала на местном заводе, по другой — занималась проституцией. Поскитавшись по городу, Ваше все-таки сумел найти себе работу — устроился на местную пивоварню. Учитывая отсутствие образование и взрывной характер, он получил самую низкооплачиваемую должность. Поскольку жил Жозеф у сестры, все деньги уходили на алкоголь и проституток. Из-за этого начались проблемы на работе. Но Ваше не обращал на это внимания. Он пустился, что называется, во все тяжкие и был этим доволен.
И его уволили. Деньги быстро кончились, сестра отказалась исполнять роль содержанки здорового и сильного мужика. И тогда Ваше призадумался о своем будущем. Возвращаться в деревню он не хотел, оставаться в городе тоже. Единственным вариантом, который не позволил бы умереть от голода, была служба в армии. И вскоре он оказался в составе шестидесятого пехотного полка, расквартированного в Безансоне. Рядовой Ваше быстро произвел впечатление и на командиров, и на сослуживцев. Они вспоминали, что Жозеф на спор мог вырвать у себя клок волос на голове. А каждую ночь он кричал, поскольку ему постоянно снились кошмары.
Но относительное спокойствие продлилось недолго. Вскоре Ваше и здесь стал изгоем. Два его козыря перестали работать. Парня часто били и прилюдно унижали. Но он терпел, терпел, пытаясь доказать всем свою силу. Спустя некоторое время Жозеф решил, что ему необходимо двигаться по карьерной лестнице. Но без образования шагнуть дальше рядового не представлялось возможным. Поэтому Ваше поступил в школу унтеров. После ее окончания он рассчитывал получить звание капрала. Но и здесь не заладилось. Инструктор заявил, что Ваше недостоин офицерского звания. Каких-то веских причин он не привел, сыграла роль личная неприязнь. И Жозеф слетел с катушек. Парень выхватил нож и кинулся на мужчину, пытаясь перерезать ему горло. Но до убийства дело не дошло, их разняли.
Командиры не стали раздувать конфликт, наоборот, постарались его сразу же погасить. Поэтому поведение Ваше оправдали и произвели Жозефа в сержанты.
На какое-то время Више успокоился. Ему нравилась его новая роль, а чувство гордости за самого себя сумело усмирить ночные кошмары. Ещё бы! Мальчишка из дремучей деревни, у которого не было шансов на нормальную жизнь, сумел продвинуться по карьерной лестнице военного! Но продолжалось это недолго. Однажды сержант познакомился с некой Луизой Берранд. Девушка с неба звезд не хватала. Она была обычной служанкой, работавшей у богатого семейства в Безансоне. Луиза произвела на Ваше неизгладимое впечатление. Он влюбился в девушку и решил, что ему просто необходимо на ней жениться. Поэтому, подгадав момент, Жозеф встретился с Берранд и позвал замуж. Но… Луиза отказала. Причем в довольно грубой форме. О ночных криках и унижениях парня она прекрасно знала, поскольку ее кавалер (Жозеф предпочитал о нем не знать) являлся сослуживцем Ваше. В общем, обиды он простить не смог. Разум отключился, уступив место ярости. Ваше выхватил оружие и несколько раз выстрелил в девушку. Она упала. Жозеф пришел в себя лишь после того, как увидел ее кровь. Естественно, он понял, что натворил. Испугавшись последствий, парень выстрелил в себя, причем два раза.
История о неразделенной любви окончилась плачевно только для Ваше. Луиза, несмотря на серьезные ранения, сумела выжить. Выжил и он, вот только вряд ли был рад этому событию. Дело в том, что обе пули застряли в голове (правда, есть версия, что одну врачи все-таки сумели вытащить). Скорее всего, какая-то из пуль задела мозг парня. Кроме этого у него было сильно изуродовано лицо. Одна часть оказалась парализованной, глаз сильно покраснел и постоянно гноился, к тому же он частично потерял слух. Из-за того, что одно ухо постоянно болело Ваше пришлось носить кроличью шапку. Ее он, кстати, никогда не снимал.
После попытки суицида его определили в психиатрическую клинику. Здесь Жозеф вел себя относительно спокойно, но было понятно, что он – инвалид на всю оставшуюся жизнь. Кроме ночных кошмаров Ваше теперь стал мучиться галлюцинациями и манией преследования. Последний пункт и вовсе вскоре превратился в настоящую паранойю. Но через полгода парень оказался на улице, врачи посчитали, что курс лечения благополучно пройден. А поскольку агрессии к людям за это время он не проявлял, было решено, что Ваше не опасен для общества. В очередной раз Жозеф оказался никому не нужным. О продолжении службы не могло быть и речи. Поэтому у него оставался только один выход – вернуться в родную деревню. Так он и поступил. И вместо сильно, здорового парня Бофорт встретил сумасшедшего инвалида. Местные жители стали бояться Ваше еще сильнее. Кровяной, гноящийся глаз, постоянная угрюмость из-за парализации части лица, неадекватное поведение и зловонный запах – он казался людям мертвецом, вернувшимся с того света. В принципе, так оно, наверное, и было. Но по родной деревне Ваше бродил не долго. Спустя некоторое время его вновь отправили лечиться в психушку.
Из госпиталя для душевнобольных Жозефа выпустили через год. И он вновь вернулся в родную деревню. Ваше не знал, чем ему заняться. Пасти скот не хотелось самому, а другой работы, учитывая состояние его здоровья, найти было просто не реально. И он стал просто слоняться по Бофорту, прихватив с собой несколько ножей, топор, дубину и зонтик. Вскоре его арсенал «вещей первой необходимости» пополнил аккордеон. Где он сумел раздобыть музыкальный инструмент, неизвестно. Зато он позволил Жозефу, скажем так, «зарабатывать» себе на жизнь. Он ходил по домам, исполнял простенькие мелодии и требовал за это плату. Если же неблагодарные слушатели отказывались платить, Ваше доставал ножи и угрожал расправой. Поэтому с сумасшедшим инвалидом в кроличьей шапке старались не связываться. Интересно вот что: на Жозефа часто жаловались полиции, но местные стражи порядка никак не реагировали. У него даже не пытались отобрать оружие, не говоря о более суровых мерах. Поскольку он являлся бывшим военным на угрозы и вымогательства закрывали глаза. Понятно, что ничем хорошим похождения Ваше не могли закончиться. Когда-то он должен был перейти черту.
Посланник сатаны
Известно, что свое первое убийство Ваше совершил в мае 1894 года. К тому времени он уже покинул родную деревню и скитался по близлежащим населенным пунктам. На жизнь зарабатывал прежним способом, требуя денег на игру на аккордеоне. Первой жертвой сумасшедшего в кроличьей шапке стала Эжени Деломе. Она трудилась на фабрике, расположенной в городке Борепер, что в нескольких десятках километрах от Гренобля. Она возвращалась со смены домой, когда встретилась с бродягой. Неизвестно, почему именно Эжени стала его первой жертвой. Возможно, Ваше сыграл для нее на аккордеоне, а она отказалась платить или же посмеялась над его внешним видом… Но факт остается фактом, Жозеф ее задушил, а потом изнасиловал. После этого события он уже не мог себя больше контролировать. Все жуткие демоны, сидящие в нем еще с детства, одновременно вырвались на свободу.
Несмотря на сумасшествие, Ваше тщательно выбирал своих жертв. Он нападал только на тех, кто являлся значительно слабее его и делал он это при отсутствии свидетелей. Чаще всего, его жертвами становились юные пастухи и пастушки, ведь взрослому мужику с детьми было несложно справиться. И вскоре окрестности Гренобля наполнились слухами о жутком «убийце пастухов». Сколько точно на его счету трупов, так и не удалось установить. Но не меньше одиннадцати. Убийца с аккордеоном мог за день пройти несколько десятков километров, мелькая то в Варе, то в Ардеше, то в Савуа. Он появлялся и вскоре исчезал, а затем местные жители находили изуродованное тело парня или девушки. Опрашивая людей, полицейские из раза в раз слышали упоминания о жутком мужчине с парализованным лицом,кровяным глазом в кроличьей шапке и аккордеоном. Но бродягу в расчет не брали. Французским стражам порядка было проще поверить в Жеводанского зверя или посланника сатаны, чем в том, что преступления совершал бродячий «артист».
Но когда количество жертв перевалило за десяток, полицейские все же решили проверить сумасшедшего калеку. Начались поиски. Но раз за разом Ваше удавалось улизнуть. Он, словно дикий зверь, чувствовал начало «сезона охоты» и скрывался. И если бы Жозеф был более расчетливым и рассудительным, возможно, ему бы еще долго удавалось прятаться в лесах. Но жажда крови оказалась сильнее. Хищнику требовалась добыча.
И однажды чутье его подвело. В 1897 году он напал на женщину в полях близ Ардеша. На удивление жертва оказала сопротивление и громко закричала. Ваше пытался ее задушить и не смотрел по сторонам. А зря, потому что женщина была не одна. На крик из близлежащего леса на помощь примчались ее муж и сын. Вдвоем они сумели скрутить Жозефа и привести в отделение полиции. По факту, у стражей порядка на Ваше ничего не было, кроме последнего нападения. Сам убийца это прекрасно понимал, поэтому обвинения отрицал и старательно разыгрывал карту сумасшедшего. Он рассказывал про пули в голове, про издевательства в религиозной школе, о собаке, больной бешенством, которая покусала его в детстве. Показания многочисленных свидетелей, которые видели в районе обнаружения трупов, являлись лишь косвенными уликами (ведь они могли и ошибиться). Нужно было сделать так, чтобы Ваше сам во всем признался. И тогда судебный следователь Эмиль Фурке пошел на хитрость. Он заявил Жозефу, что пишет книгу о французских бродягах и попросил рассказать о своих странствиях. Ваше повелся. Он в красках описывал места, где «зарабатывал» на жизнь (они совпали с местами, о которых говорили свидетели), твердил о пастухах и пастушках, а потом… банально проговорился. И хотя он вовремя сообразил, что ляпнул лишнее, опытному следователю не составило труда его дожать. Перепуганный Ваше во всем признался, но вскоре изменил показания, заявив, что он – это Жанна д'Арк. Мол, вернулся во Францию, чтобы продолжить ее очищение от зла. Да, масштаб, конечно, не тот, но «грязную работу» тоже надо выполнять. Затем Ваше нацепил табличку с надписью: «Не судите убогого, у меня две пули в мозгу».
Следственный процесс затянулся. Ваше старательно изображал сумасшедшего, одни врачи ему верили, другие — заявляли о симуляции. В конечном итоге его все же осудили за одиннадцать трупов, приговорив к смертной казни.
На гильотину Жозеф поднялся тридцать первого декабря 1898 года. Перед смертью Ваше сказал: «Это приятно, что я сделал стрижку…»
В 1976 году режиссер Бертран Тавернье экранизировал историю французского потрошителя, сняв фильм «Судья и убийца».
В плену сумасшествия
Жозеф родился в глухой деревушке, расположенной неподалеку от Гренобля в ноябре 1869 года. В большой семье он являлся самым младшим. Его отец Пьер постоянно находился на работе. Он пас скот, обрабатывал землю и иногда уезжал в Гренобль на сезонные работы. Дома его практически никогда не было. Мать тоже трудилась не покладая рук. Поэтому дети, чаще всего, оказывались предоставленными сами себе. Ими просто некогда было заниматься. Но не смотря на постоянную занятость, семейство Ваше жило очень бедно, поскольку зарабатывали они копейки. Известно, что один из братьев Жозефа погиб будучи совсем маленьким. Родители, как обычно, работали, а его оставили на старших. И кто-то из братьев или сестер положил на лицо мальчика горячий хлеб. И он задохнулся.
Детство Жозефа не отличалось от детства сверстников. Он рано начал пасти скот и обрабатывать землю. И уже тогда у него стали появляться психические отклонения. Если выпадала свободная минутка, мальчишка ловил какое-нибудь животное и убивал его. Если удовлетворить садистские замашки на зверушках не получалось, бил братьев и сестер. Несмотря на то, что Жозеф был самым младшим, он обладал большой физической силой и высоким болевым порогом. Неуравновешенного пацана боялись в деревне, но как-то его утихомирить не могли.
Поэтому родители решили отдать его в закрытую католическую школу братьев-маристов. Эта конгломерация, позиционирующая себя как религиозный образовательный институт, появилась в 1817 году. Среди братьев Общества Девы Марии царили не просто суровые, а жестокие нравы. Над учениками издевались все, особенно сильно доставалось новичкам. Здесь уже Ваше не помогли ни его сила, ни высокий болевой порог. Он отказывался подчиняться учителям и поэтому порка стала ежедневным наказанием. А постоянные стычки с более старшими воспитанниками, превратили его в затравленного зверя. Но затем ситуация изменилась — прибыла новая партия послушников. Теперь-то Жозеф, что называется, оторвался по полной. На них он выместил всю свою накопившуюся злость.
В школе Ваше проучился лишь два года. Затем его исключили. Даже для школы, где к жестокости и унижениям относились лояльно, поведение Жозефа являлось неприемлемым. И он вернулся в родную деревню Бофорт. Но здесь парню быстро наскучило. Он уже не хотел идти по стопам своих родителей и всю жизнь вкалывать в поле. Поэтому решил перебраться в Гренобль, где жила его старшая сестра. По одной версии, она работала на местном заводе, по другой — занималась проституцией. Поскитавшись по городу, Ваше все-таки сумел найти себе работу — устроился на местную пивоварню. Учитывая отсутствие образование и взрывной характер, он получил самую низкооплачиваемую должность. Поскольку жил Жозеф у сестры, все деньги уходили на алкоголь и проституток. Из-за этого начались проблемы на работе. Но Ваше не обращал на это внимания. Он пустился, что называется, во все тяжкие и был этим доволен.
И его уволили. Деньги быстро кончились, сестра отказалась исполнять роль содержанки здорового и сильного мужика. И тогда Ваше призадумался о своем будущем. Возвращаться в деревню он не хотел, оставаться в городе тоже. Единственным вариантом, который не позволил бы умереть от голода, была служба в армии. И вскоре он оказался в составе шестидесятого пехотного полка, расквартированного в Безансоне. Рядовой Ваше быстро произвел впечатление и на командиров, и на сослуживцев. Они вспоминали, что Жозеф на спор мог вырвать у себя клок волос на голове. А каждую ночь он кричал, поскольку ему постоянно снились кошмары.
Но относительное спокойствие продлилось недолго. Вскоре Ваше и здесь стал изгоем. Два его козыря перестали работать. Парня часто били и прилюдно унижали. Но он терпел, терпел, пытаясь доказать всем свою силу. Спустя некоторое время Жозеф решил, что ему необходимо двигаться по карьерной лестнице. Но без образования шагнуть дальше рядового не представлялось возможным. Поэтому Ваше поступил в школу унтеров. После ее окончания он рассчитывал получить звание капрала. Но и здесь не заладилось. Инструктор заявил, что Ваше недостоин офицерского звания. Каких-то веских причин он не привел, сыграла роль личная неприязнь. И Жозеф слетел с катушек. Парень выхватил нож и кинулся на мужчину, пытаясь перерезать ему горло. Но до убийства дело не дошло, их разняли.
Командиры не стали раздувать конфликт, наоборот, постарались его сразу же погасить. Поэтому поведение Ваше оправдали и произвели Жозефа в сержанты.
На какое-то время Више успокоился. Ему нравилась его новая роль, а чувство гордости за самого себя сумело усмирить ночные кошмары. Ещё бы! Мальчишка из дремучей деревни, у которого не было шансов на нормальную жизнь, сумел продвинуться по карьерной лестнице военного! Но продолжалось это недолго. Однажды сержант познакомился с некой Луизой Берранд. Девушка с неба звезд не хватала. Она была обычной служанкой, работавшей у богатого семейства в Безансоне. Луиза произвела на Ваше неизгладимое впечатление. Он влюбился в девушку и решил, что ему просто необходимо на ней жениться. Поэтому, подгадав момент, Жозеф встретился с Берранд и позвал замуж. Но… Луиза отказала. Причем в довольно грубой форме. О ночных криках и унижениях парня она прекрасно знала, поскольку ее кавалер (Жозеф предпочитал о нем не знать) являлся сослуживцем Ваше. В общем, обиды он простить не смог. Разум отключился, уступив место ярости. Ваше выхватил оружие и несколько раз выстрелил в девушку. Она упала. Жозеф пришел в себя лишь после того, как увидел ее кровь. Естественно, он понял, что натворил. Испугавшись последствий, парень выстрелил в себя, причем два раза.
История о неразделенной любви окончилась плачевно только для Ваше. Луиза, несмотря на серьезные ранения, сумела выжить. Выжил и он, вот только вряд ли был рад этому событию. Дело в том, что обе пули застряли в голове (правда, есть версия, что одну врачи все-таки сумели вытащить). Скорее всего, какая-то из пуль задела мозг парня. Кроме этого у него было сильно изуродовано лицо. Одна часть оказалась парализованной, глаз сильно покраснел и постоянно гноился, к тому же он частично потерял слух. Из-за того, что одно ухо постоянно болело Ваше пришлось носить кроличью шапку. Ее он, кстати, никогда не снимал.
После попытки суицида его определили в психиатрическую клинику. Здесь Жозеф вел себя относительно спокойно, но было понятно, что он – инвалид на всю оставшуюся жизнь. Кроме ночных кошмаров Ваше теперь стал мучиться галлюцинациями и манией преследования. Последний пункт и вовсе вскоре превратился в настоящую паранойю. Но через полгода парень оказался на улице, врачи посчитали, что курс лечения благополучно пройден. А поскольку агрессии к людям за это время он не проявлял, было решено, что Ваше не опасен для общества. В очередной раз Жозеф оказался никому не нужным. О продолжении службы не могло быть и речи. Поэтому у него оставался только один выход – вернуться в родную деревню. Так он и поступил. И вместо сильно, здорового парня Бофорт встретил сумасшедшего инвалида. Местные жители стали бояться Ваше еще сильнее. Кровяной, гноящийся глаз, постоянная угрюмость из-за парализации части лица, неадекватное поведение и зловонный запах – он казался людям мертвецом, вернувшимся с того света. В принципе, так оно, наверное, и было. Но по родной деревне Ваше бродил не долго. Спустя некоторое время его вновь отправили лечиться в психушку.
Из госпиталя для душевнобольных Жозефа выпустили через год. И он вновь вернулся в родную деревню. Ваше не знал, чем ему заняться. Пасти скот не хотелось самому, а другой работы, учитывая состояние его здоровья, найти было просто не реально. И он стал просто слоняться по Бофорту, прихватив с собой несколько ножей, топор, дубину и зонтик. Вскоре его арсенал «вещей первой необходимости» пополнил аккордеон. Где он сумел раздобыть музыкальный инструмент, неизвестно. Зато он позволил Жозефу, скажем так, «зарабатывать» себе на жизнь. Он ходил по домам, исполнял простенькие мелодии и требовал за это плату. Если же неблагодарные слушатели отказывались платить, Ваше доставал ножи и угрожал расправой. Поэтому с сумасшедшим инвалидом в кроличьей шапке старались не связываться. Интересно вот что: на Жозефа часто жаловались полиции, но местные стражи порядка никак не реагировали. У него даже не пытались отобрать оружие, не говоря о более суровых мерах. Поскольку он являлся бывшим военным на угрозы и вымогательства закрывали глаза. Понятно, что ничем хорошим похождения Ваше не могли закончиться. Когда-то он должен был перейти черту.
Посланник сатаны
Известно, что свое первое убийство Ваше совершил в мае 1894 года. К тому времени он уже покинул родную деревню и скитался по близлежащим населенным пунктам. На жизнь зарабатывал прежним способом, требуя денег на игру на аккордеоне. Первой жертвой сумасшедшего в кроличьей шапке стала Эжени Деломе. Она трудилась на фабрике, расположенной в городке Борепер, что в нескольких десятках километрах от Гренобля. Она возвращалась со смены домой, когда встретилась с бродягой. Неизвестно, почему именно Эжени стала его первой жертвой. Возможно, Ваше сыграл для нее на аккордеоне, а она отказалась платить или же посмеялась над его внешним видом… Но факт остается фактом, Жозеф ее задушил, а потом изнасиловал. После этого события он уже не мог себя больше контролировать. Все жуткие демоны, сидящие в нем еще с детства, одновременно вырвались на свободу.
Несмотря на сумасшествие, Ваше тщательно выбирал своих жертв. Он нападал только на тех, кто являлся значительно слабее его и делал он это при отсутствии свидетелей. Чаще всего, его жертвами становились юные пастухи и пастушки, ведь взрослому мужику с детьми было несложно справиться. И вскоре окрестности Гренобля наполнились слухами о жутком «убийце пастухов». Сколько точно на его счету трупов, так и не удалось установить. Но не меньше одиннадцати. Убийца с аккордеоном мог за день пройти несколько десятков километров, мелькая то в Варе, то в Ардеше, то в Савуа. Он появлялся и вскоре исчезал, а затем местные жители находили изуродованное тело парня или девушки. Опрашивая людей, полицейские из раза в раз слышали упоминания о жутком мужчине с парализованным лицом,кровяным глазом в кроличьей шапке и аккордеоном. Но бродягу в расчет не брали. Французским стражам порядка было проще поверить в Жеводанского зверя или посланника сатаны, чем в том, что преступления совершал бродячий «артист».
Но когда количество жертв перевалило за десяток, полицейские все же решили проверить сумасшедшего калеку. Начались поиски. Но раз за разом Ваше удавалось улизнуть. Он, словно дикий зверь, чувствовал начало «сезона охоты» и скрывался. И если бы Жозеф был более расчетливым и рассудительным, возможно, ему бы еще долго удавалось прятаться в лесах. Но жажда крови оказалась сильнее. Хищнику требовалась добыча.
И однажды чутье его подвело. В 1897 году он напал на женщину в полях близ Ардеша. На удивление жертва оказала сопротивление и громко закричала. Ваше пытался ее задушить и не смотрел по сторонам. А зря, потому что женщина была не одна. На крик из близлежащего леса на помощь примчались ее муж и сын. Вдвоем они сумели скрутить Жозефа и привести в отделение полиции. По факту, у стражей порядка на Ваше ничего не было, кроме последнего нападения. Сам убийца это прекрасно понимал, поэтому обвинения отрицал и старательно разыгрывал карту сумасшедшего. Он рассказывал про пули в голове, про издевательства в религиозной школе, о собаке, больной бешенством, которая покусала его в детстве. Показания многочисленных свидетелей, которые видели в районе обнаружения трупов, являлись лишь косвенными уликами (ведь они могли и ошибиться). Нужно было сделать так, чтобы Ваше сам во всем признался. И тогда судебный следователь Эмиль Фурке пошел на хитрость. Он заявил Жозефу, что пишет книгу о французских бродягах и попросил рассказать о своих странствиях. Ваше повелся. Он в красках описывал места, где «зарабатывал» на жизнь (они совпали с местами, о которых говорили свидетели), твердил о пастухах и пастушках, а потом… банально проговорился. И хотя он вовремя сообразил, что ляпнул лишнее, опытному следователю не составило труда его дожать. Перепуганный Ваше во всем признался, но вскоре изменил показания, заявив, что он – это Жанна д'Арк. Мол, вернулся во Францию, чтобы продолжить ее очищение от зла. Да, масштаб, конечно, не тот, но «грязную работу» тоже надо выполнять. Затем Ваше нацепил табличку с надписью: «Не судите убогого, у меня две пули в мозгу».
Следственный процесс затянулся. Ваше старательно изображал сумасшедшего, одни врачи ему верили, другие — заявляли о симуляции. В конечном итоге его все же осудили за одиннадцать трупов, приговорив к смертной казни.
На гильотину Жозеф поднялся тридцать первого декабря 1898 года. Перед смертью Ваше сказал: «Это приятно, что я сделал стрижку…»
В 1976 году режиссер Бертран Тавернье экранизировал историю французского потрошителя, сняв фильм «Судья и убийца».
- Автор:
- Павел Жуков
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