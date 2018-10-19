Опасная смена диспозиции. Что предпримет Вашингтон для усиления контроля над западом Сирии?

Источники информации:

https://syria.liveuamap.com/

https://colonelcassad.livejournal.com/4516670.html

https://www.raytheon.com/capabilities/products/apg82v1

На фоне ужасающего террористического акта в керченском политехническом колледже, осуществлённого далеко не одним невменяемым В. Росляковым с помповым ружьём в руках, украинского «религиозного беспредела», устроенного не без участия США, а также обострения ситуации на донбасском ТВД, которое только за последнюю неделю унесло жизни как минимум 7 мирных жителей ЛДНР, практически незамеченными прошли немаловажные вести с временно затихших сирийских полей противостояния, где всё происходящее уж точно нельзя интерпретировать как окончательное разделение зон ответственности между Сирийской арабской армией (при поддержке российского военного контингента) и курдскими отрядами «Syrian Democratic Forces», поддерживаемыми артиллерией и тактической авиацией Военно-воздушных сил США.Так, пока мы все продолжали вполне обоснованно и безудержно ликовать относительно передачи войскам ПВО Сирии дальнобойных зенитно-ракетных комплексов С-300ПМ1, а также комплексов РЭБ «Красуха-2/4» и «Житель», полностью отбивших у командования израильских ВВС желание отправлять тактическую авиацию в сирийское воздушное пространство для нанесения ракетно-бомбовых ударов по всем неугодным объектам правительственных сил САР и «Хезболлы», эстафетная палочка «сирийской развязки» без шума и пыли была перехвачена у Тель-Авива американской стороной.В наших ранних обзорах не раз отмечалось, что закрытие воздушного пространства над западными и центральными районами республики неминуемо приведёт к перемещению полюса напряжённости в направлении спорных районов близ русла реки Евфрат, которые США рассматривают в качестве огромных лакомых кусочков, изобилующих внушительными залежами «чёрного золота» на полях Эш-Шула и Эль-Амалах. Израиль же должен был отойти на второй план. Именно такой сценарий мы сегодня и можем пронаблюдать. При этом США и силы западной коалиции (преимущественно Великобритании и Франции) вновь действуют по хорошо отработанной «гибридной» схеме, формируя практически вдоль всего восточного побережья Евфрата многотысячные штурмовые «кулаки» из боевиков «Сирийских демократических сил», ИГИЛ (запрещено в России), а также таких новых формирований, как «Армия севера Сирии», о которой мы упоминали ещё год назад.Самыми же показательными событиями последних дней, указывающими на правильность данной логической цепочки, являются различные эпизоды псевдозачистки отрядами «Syrian Democratic Forces» так называемого «Хаджинского кармана» — долгоиграющего «котла» ИГИЛ, обладающего протяжённостью в 30 км и шириной порядка 5-7 км, западная граница которого омывается водами реки Евфрат. Все тактические сложности штурма данного террористического анклава нам давно известны. К ним относятся: наличие в распоряжении джихадистов четырёх господствующих высот (две в районе Эш-Шафаха и ещё две в районе Хаджина), присутствие пресноводных каналов в окрестностях Абу-Хасана, обеспечивающих укрепрайоны первой линии обороны пресной водой из Евфрата, а также развитая сеть фортификационных сооружений как в крупных н.п. (Эш-Шафах и Хаджин), так и в небольших деревнях (Эс-Сафафинах, Эс-Сусах, Вади Аджадж, Эль-Букуан и т.д.).Данные сети укрепрайонов формировались на протяжении нескольких лет. Тем не менее, их абсолютно нельзя сравнивать с той фортификационной инфраструктурой боевиков ИГ, которую мы видели в районе Ярмук. Вывод из этого напрашивается простой: благодаря одним только конвоям, которые Вашингтон на регулярной основе присылает в Эль-Камышлы, курдские отряды SDF могли самостоятельно зачистить этот небольшой террористический оплот с оперативной глубиной обороны в 3—4 км. Но этого не происходит. Более того, курды и силы коалиции намеренно довели ситуацию до того, что боевики ИГ предприняли успешную попытку по захвату в заложники 130 арабских семей в населённом пункте Эль-Бахра, расположенном в 5 км от территории «хаджинского котла». Очевидно, что для этого с передовых опорников севернее горда Хаджин были отведены несколько десятков бойцов SDF, которые и позволили игиловцам пленить местное население. Что касается заложников, то они теперь будут использованы США и западной коалицией в качестве главного аргумента против проведения штурмовой операции в «Хаджинском котле». А это, в свою очередь, позволит им продолжать по-тихому усиливать данное «южное крыло» ИГИЛ и использовать его в будущем для совместных рейдов на западном берегу Евфрата. Но и это ещё не всё.В ходе недавнего фейкового столкновения SDF и ИГ в районе «хаджинского котла» (того самого, которое сопровождалось бомбовыми ударами американских «Страйк Иглов» и B-52H совершенно не по игиловской инфраструктуре) курды совершенно неожиданно прекратили штурм позиций псевдохалифата и начали отступать, оставив около 5—7 кв. км территории и позволив ИГ взять в «полукотёл» восточные подступы к подконтрольному сирийской армии Абу-Кемалю. Это нарочито указывает на то, что коалиция приступила к «плану Б», обуславливающему изматывание правительственных сил в Абу-Кемале с помощью игиловцев, а затем дальнейший захват важной транспортной развязки, проходящей через этот населённый пункт. Логично, что в качестве стратегического резерва для взятия под контроль Абу-Кемаля планируется задействование «пушечного мяса» из «спящего котла» ИГ, расположенного в пустынной местности провинции Дейр-эз-Зор.На фоне происходящих событий особое внимание вызвала фотография, неосторожно опубликованная на своей «Твиттер»-страничке одним из боевиков ИГ, которую тут же скопировал обозреватель «@sfrantzman». На фотографии (несмотря на крайне низкое качество) запечатлены игиловские «шушпанцеры» в районе деревни Эль-Бахра во время разразившейся песчаной бури. В то же время известно, что именно в этот момент тактическая авиация ВВС США оперировала над этим участком ТВД и якобы наносила удары по боевикам. «Шушпанцеры» — цели, обладающие внушительной ЭПР порядка 5 кв. м, а поэтому бортовые РЛС с АФАР AN/APG-82(V)1 тактических истребителей F-15E вполне могли обнаружить их и во время песчаной бури, оперируя на высоте 8—12 км, после чего можно было отработать как JDAM, так и HIMARS, но никаких мер предпринято не было. США хранят ИГ как зеницу ока.Естественно, в Москве и Дамаске такую хитрую смену диспозиции в связке США — SDF — ИГ вычислили ещё в момент совсем несвойственного начала обострения близ «хаджинского котла», сразу после информации о намечающихся поставках сирийской армии комплексов С-300ПМ1. Ответом на подготовку игиловцев, курдских формирований SDF и коалиции к возможным боям на восточном берегу Евфрата стала переброска в Абу-Кемаль усиленных подразделений Республиканской гвардии САР, а также солидного боекомплекта для всё более вероятного препятствования наведения через Евфрат понтонной переправы противником в случае длительных боёв с ИГ и SDF в обозримом будущем. Единственная составляющая правительственных сил, которая по-прежнему слаба в данном южном регионе САР, — это противовоздушная оборона; лишь на ней основывается тактический перевес над любыми силами, которых поддерживают американские ВВС.