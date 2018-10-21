Немецкий пистолет-гранатомёт Kampfpistole

Солдат с Leuchtpistole и надкалиберной осколочной гранатой, 1944 год

Пистолетная противопехотная осколочная граната 326 LP

Пистолетная противопехотная осколочная граната 361 LP

Боевой пистолет Kampfpistole с нарезным стволом, граната к нему. На выносном элементе угломер для прицеливания

Кумулятивная граната 42 LP

Штурмовой пистолет Sturmpistole со вкладным нарезным стволом

Источники информации:

http://zonwar.ru/granatomet/rusheinie/Kampfpistole.html

http://weaponland.ru/load/granatomet_leuchtpistole_kampfpistole_sturmpistole/54-1-0-213

https://zbroya.info/ru/blog/14983_kampfpistole-i-kmb-istoriia-nesostoiavsheisia-karmannoi-artillerii

Материалы из открытых источников