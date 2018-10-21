Немецкий пистолет-гранатомёт Kampfpistole
Kampfpistole в переводе с немецкого боевой пистолет – серия разработок времен Второй мировой войны. Суть их заключалась в создании боевых боеприпасов для сигнальных пистолетов и переделки сигнальных пистолетов в гранатомет со специальными прицелами и прикладами. Характерной особенностью было создание большого количества калиберных и надкалиберных гранат, разработанных для подобного оружия, причем в большинстве образцов возможность применения стандартных сигнальных патронов сохранялась. В результате достаточно распространенные модернизированные сигнальные пистолеты становились серьезным штурмовым оружием многоцелевого назначения.
Попытки увеличения огневой мощи пехотинца на поле боя предпринимались достаточно давно. Создавались компактные образцы оружия как удачные, так и не очень. Их созданием занимались не только профессиональные конструкторы, но и просто самоучки, в чей круг прямых обязанностей разработка оружия никак не входила. Такой разработкой был КМБ – карманный миномет Баринова, созданный техником-лейтенантом ВВС Краснознаменного Балтийского флота Г. П. Бариновым в 1943 году. Но Баринов предложил не уникальную на тот момент вещь, возможно, он имел представление и ориентировался на немецкие образцы, которые к тому моменту достаточно широко применялись на фронте.
Разрабатывать подобное оружие немцы начали еще в 1930-е годы. Командование Вермахта уделяло большое внимание многофункциональному использованию различных образцов вооружений, поэтому поставило перед германскими конструкторами задачу создания мощного пехотного оружия ближнего боя. Немецкие оружейники, притворяя в жизнь требования военных, разработали несколько интересных и перспективных образцов, в том числе комплексы «боеприпас-оружие» как с нуля, так и на базе уже существующих и используемых систем. Отдельно в ряду немецкого короткоствольного оружия периода Второй мировой войны стоят боевые и штурмовые пистолеты, которые были созданы на базе широко распространенного 26-мм сигнального пистолета.
История в трех актах: Leuchtpistole/Kampfpistole/Sturmpistole
Одним из первых специальных боевых пистолетов стал гранатометный комплекс, который состоял из 26-мм сигнального пистолета Leuchtpistole конструкции Вальтера образца 1928 или образца 1934 года и ряда гранат: противопехотной осколочной двух образцов 361 LP, противопехотной осколочной 326 LP и противотанковых кумулятивных гранат – 326 HL/LP и Н 26 LP. Данный гранатометный комплекс применялся главным образом в ближнем бою, когда ведение огня из других видов оружия было невозможно, так как было связано с возможностью поражения своих солдат, а большая дельность еще не позволяла использовать ручные гранаты.
С учетом имеющейся необходимости в ведении прицельной стрельбы из этого гранатомета, специально для пистолета Leuchtpistole был создан приставной металлический плечевой упор со складными подушками затыльника, такое устройство значительно повышало меткость огня из пистолета. Кроме упора, который крепился к раме сигнального пистолета специальным зажимным устройством, на стволе был установлен складной прицел, он был рассчитан на две дистанции стрельбы – 100 и 200 метров. Приклад был необходим не только для обеспечения точности стрельбы. Отдачу от такого выстрела кисть руки просто не выдерживала, что вело к травмам. А вот прицел на самом деле не был обязательным, стрельба вполне могла вестись и без него, на глаз, дистанция боя это позволяла. Общая длина пистолета Leuchtpistole с прикладом составляла 590 мм, масса модели образца 1928 года (со стальным стволом и рамкой) – 2,5 кг, масса модели 1934 года, которая производилась уже из алюминия, составляла 1,9 кг.
Leuchtpistole позволял достаточно эффективно использовать осколочные гранаты. Стрелок использовал такой пистолет для навесной стрельбы на дальность 70-80 метров. Осколочные гранаты были эффективны против живой силы противника и в наступлении, и в обороне, также их можно было использовать для подавления огневых точек и организации проходов в проволочных заграждениях.
Противопехотная осколочная 26-мм граната 326 LP (Wurfkorper 326 LP) состояла из взрывателя ударного действия и непосредственно из гранаты с четырьмя стабилизаторами, которые были собраны в едином патроне. Заряжание сигнального пистолета Leuchtpistole гранатой 326 LP не требовало от стрелка каких-либо дополнительных принадлежностей и осуществлялось с казенной части, аналогично процессу заряжания оружия осветительными и сигнальными патронами. Осколочная граната 326 LP предназначалась для ведения огня на дистанцию 150 – 250 метров, однако на больших расстояниях из-за ее высокого рассеивания использование данного боеприпаса было нецелесообразным. На дистанции до 100 метров стрельба из пистолета велась настильным огнем, а начиная со 150 метров гранатой 326 LP можно было накрывать цели, которые находились за укрытиями или складками местности. Ведение огня на дистанции менее 50 метров запрещалось категорически, так как большое осколочное действие оружия становилось опасным для самого стрелка (разлет осколков оценивался в 30 метров).
Гранатометчикам рекомендовалось использовать такие гранаты для ведения огня по бойницам и окнам во время боев в населенных пунктах. На базе данного боеприпаса были созданы также противотанковые кумулятивные гранаты 326 H/LP с четырьмя хвостовыми стабилизаторами и граната Н 26 LP, в ней роль стабилизирующих плоскостей выполнял кольцевой стабилизатор. Данные кумулятивные гранаты были в состоянии пробить броню толщиной до 50 мм.
Также вместе с пистолетом могла использоваться 60-мм надкалиберная граната с малым стержнем 361 LP (Wurfkorper 361 LP), которая состояла из запала и непосредственно осколочной наступательной гранаты дистанционного действия образца 1939 года. В войсках такая граната получила неофициальное прозвище «яйцо», что объяснялось ее овальной формой. В данную гранату вместо штатного запала ввинчивался специальный пластмассовый направляющий стержень, оснащенный воспламеняющим механизмом с временем горения 4,5 секунды. На верхнем конце трубки был закреплен капсюль-детонатор, а в нижней части находился вышибной заряд из черного пороха. Такая граната предназначалась для стрельбы на дальность не более 70-80 метров. Радиус поражения осколками равнялся 20 метрам.
Перед использованием данной гранаты стрелок должен был провести несколько действий по ее приведению в боевую готовность. Все дело было в том, что увеличенный заряд 60-мм пистолетной гранаты 361 LP требовал усиления алюминиевых стволов пистолетов образца 1934 года. Перед заряжанием в казенную часть пистолета вставлялась специальная латунная гильза, имеющая большое отверстие на дне. После этого граната в сборе вставлялась в сигнальный пистолет Leuchtpistole с дульной части, при этом из стержня необходимо было удалить предохранительную чеку. Лишь после этого взводился курок сигнального пистолета.
Такие манипуляции с заряжанием пистолета гранатой 361 LP были, в сравнении с унитарным боеприпасом 326 LP, довольно трудоемкими и опасными для гранатометчика, так как время на приведение пистолета в боевую готовность существенно увеличивалось, а время для ближнего боя имеет огромное значение. Помимо всего прочего, через каждые 100 выстрелов рекомендовалось чистить латунную гильзу, которая загрязнялась пороховым нагаром. Минусом было и то, что 60-мм гранату 361 LP было достаточно хорошо видно в полете, в отличие от унитарной осколочной гранаты 326 LP.
В 1942 году германские оружейники на основе сигнального пистолета конструкции Вальтер решили разработать специальный боевой пистолет Kampfpistole. В отличие от своего гладкоствольного предшественника, данная модель имела пять нарезов в канале ствола, что позволяло демонстрировать значительно лучшие боевые характеристики – точность, дальность и эффективность стрельбы. На левой стороне корпуса боевого пистолета для прицельной стрельбы крепился спиртовой уровень и новый градуированный прицел. Помимо этого в конструкции данного пистолета начали широко применяться легкие металлы, что позволило снизить массу оружия на 780 грамм. Наметанный глаз мог легко оценить новый пистолет от стандартного сигнального оружия: на левой стороне казенника Kampfpistole светящейся краской была нанесена буква Z (Zug, нем. – нарез).
Для стрельбы из нового оружия использовалась калиберная граната с готовыми нарезами Sprenggranatpatrone-Z. Данная граната предназначалась для борьбы с живой силой противника на дальности до 200 метров. Она поражала цели в радиусе 20 метров. Граната, которая была объединена в одно целое с короткой алюминиевой гильзой (длина 27 мм), представляла собой выстрел, который не требовал от стрелка никаких приемов по приведению оружия в боевую готовность. Благодаря винтообразным выступам, находящимся на корпусе гранаты, она в момент выстрела получала вращательное движение, это способствовало повышению меткости стрельбы из Kampfpistole. В алюминиевой гильзе данной осколочной гранаты помещался метательный заряд. Одновременно с этим наличие в канале ствола нарезов не позволяло использовать ранее разработанные осколочные пистолетные гранаты 326 LP и 361 LP, а также осветительные и сигнальные патроны.
Именно поэтому, комплект используемых боеприпасов в боевом пистолете Kampfpistole был расширен за счет разработки и принятия на вооружение новой 61-мм противотанковой надкалиберной кумулятивной гранаты образца 1942 года, получившей обозначение Panzer-Wurfkorper 42 LP. По советским данным, эта граната пробивала 50-мм броню, по немецким больше – 80-мм броню на дистанции 75 метров. При умелом использовании и изрядной доле везения с ее помощью можно было бороться даже с советскими средними танками Т-34 в ближнем бою. Кумулятивная граната 42 LP состояла из стержня и корпуса, которые были соединены друг с другом чекой. Стержень имел нарезы, что и позволяло использовать данный боеприпас не только для ведения огня из сигнальных пистолетов Leuchtpistole, но и специальных боевых пистолетов Kampfpistole. Заряжание 26-мм сигнального пистолета Walther кумулятивной гранатой 42 LP не требовало от стрелка никаких дополнительных принадлежностей. Как и граната 361 LP, данный боеприпас также вставлялся с дульной части ствола. И также, как и с осколочной гранатой 361 LP, в соответствии с немецкими наставлениями, по причине большой мощности гранаты, стрельбу можно было вести лишь с присоединенным к пистолету плечевым упором.
Достаточно высокая себестоимость боевого пистолета Kampfpistole, в конструкции которого нужно было использовать дорогие легкие металлы, а также невозможность вести из него огонь другими пиротехническими и специальными боеприпасами стала причиной того, что компании «ERMA» и Carl Walther, выпустив порядка 25 тысяч таких пистолетов, прекратили их серийное производство.
При этом сама идея не была забыта окончательно. Оружейники сумели найти выход из сложившейся ситуации, обратившись, на первый взгляд, к элементарному, однако достаточно оригинальному конструкторскому решению – тот же самый сигнальный пистолет Leuchtpistole был оснащен вкладным нарезным стволом-лейнером Einstecklauf. Это позволило стрелять из пистолета как осколочными гранатами 326 LP, так и гранатами с готовыми нарезами «Sprenggranatpatrone-Z» и 42 LP, а также осветительными и сигнальными патронами. Новая модель получила обозначение Sturmpistole – штурмовой пистолет.
Для повышения меткости стрельбы и большей устойчивости во время ведения огня к рукоятке пистолета данной модели также как и в сигнальных Leuchtpistole и боевых Kampfpistole пистолетах присоединялся специальный откидной плечевой упор, а на ствол закреплялась насадка с прицелом, рассчитанным до 200 метров. Позднее Sturmpistole был модифицирован, получив ствол длиной 180 мм. С прикладом и новым стволом общая длина оружия достигала 585 мм, а масса – 2,45 кг. С 1943 года и до конца Второй мировой войны немецкая оружейная промышленность успела выпустить более 400 тысяч вкладных стволов-лейнеров, предназначенных для легкой переделки 26-мм сигнальных пистолетов в штурмовое оружие.
Сами немцы оценивали подобные пистолеты как универсальное, эффективное, а главное, простое оружие. Они широко применялись не только на советско-германском фронте, но и в Африке, а также на других театрах боевых действий.
Источники информации:
http://zonwar.ru/granatomet/rusheinie/Kampfpistole.html
http://weaponland.ru/load/granatomet_leuchtpistole_kampfpistole_sturmpistole/54-1-0-213
https://zbroya.info/ru/blog/14983_kampfpistole-i-kmb-istoriia-nesostoiavsheisia-karmannoi-artillerii
Материалы из открытых источников
Попытки увеличения огневой мощи пехотинца на поле боя предпринимались достаточно давно. Создавались компактные образцы оружия как удачные, так и не очень. Их созданием занимались не только профессиональные конструкторы, но и просто самоучки, в чей круг прямых обязанностей разработка оружия никак не входила. Такой разработкой был КМБ – карманный миномет Баринова, созданный техником-лейтенантом ВВС Краснознаменного Балтийского флота Г. П. Бариновым в 1943 году. Но Баринов предложил не уникальную на тот момент вещь, возможно, он имел представление и ориентировался на немецкие образцы, которые к тому моменту достаточно широко применялись на фронте.
Разрабатывать подобное оружие немцы начали еще в 1930-е годы. Командование Вермахта уделяло большое внимание многофункциональному использованию различных образцов вооружений, поэтому поставило перед германскими конструкторами задачу создания мощного пехотного оружия ближнего боя. Немецкие оружейники, притворяя в жизнь требования военных, разработали несколько интересных и перспективных образцов, в том числе комплексы «боеприпас-оружие» как с нуля, так и на базе уже существующих и используемых систем. Отдельно в ряду немецкого короткоствольного оружия периода Второй мировой войны стоят боевые и штурмовые пистолеты, которые были созданы на базе широко распространенного 26-мм сигнального пистолета.
Солдат с Leuchtpistole и надкалиберной осколочной гранатой, 1944 год
История в трех актах: Leuchtpistole/Kampfpistole/Sturmpistole
Одним из первых специальных боевых пистолетов стал гранатометный комплекс, который состоял из 26-мм сигнального пистолета Leuchtpistole конструкции Вальтера образца 1928 или образца 1934 года и ряда гранат: противопехотной осколочной двух образцов 361 LP, противопехотной осколочной 326 LP и противотанковых кумулятивных гранат – 326 HL/LP и Н 26 LP. Данный гранатометный комплекс применялся главным образом в ближнем бою, когда ведение огня из других видов оружия было невозможно, так как было связано с возможностью поражения своих солдат, а большая дельность еще не позволяла использовать ручные гранаты.
С учетом имеющейся необходимости в ведении прицельной стрельбы из этого гранатомета, специально для пистолета Leuchtpistole был создан приставной металлический плечевой упор со складными подушками затыльника, такое устройство значительно повышало меткость огня из пистолета. Кроме упора, который крепился к раме сигнального пистолета специальным зажимным устройством, на стволе был установлен складной прицел, он был рассчитан на две дистанции стрельбы – 100 и 200 метров. Приклад был необходим не только для обеспечения точности стрельбы. Отдачу от такого выстрела кисть руки просто не выдерживала, что вело к травмам. А вот прицел на самом деле не был обязательным, стрельба вполне могла вестись и без него, на глаз, дистанция боя это позволяла. Общая длина пистолета Leuchtpistole с прикладом составляла 590 мм, масса модели образца 1928 года (со стальным стволом и рамкой) – 2,5 кг, масса модели 1934 года, которая производилась уже из алюминия, составляла 1,9 кг.
Leuchtpistole позволял достаточно эффективно использовать осколочные гранаты. Стрелок использовал такой пистолет для навесной стрельбы на дальность 70-80 метров. Осколочные гранаты были эффективны против живой силы противника и в наступлении, и в обороне, также их можно было использовать для подавления огневых точек и организации проходов в проволочных заграждениях.
Пистолетная противопехотная осколочная граната 326 LP
Противопехотная осколочная 26-мм граната 326 LP (Wurfkorper 326 LP) состояла из взрывателя ударного действия и непосредственно из гранаты с четырьмя стабилизаторами, которые были собраны в едином патроне. Заряжание сигнального пистолета Leuchtpistole гранатой 326 LP не требовало от стрелка каких-либо дополнительных принадлежностей и осуществлялось с казенной части, аналогично процессу заряжания оружия осветительными и сигнальными патронами. Осколочная граната 326 LP предназначалась для ведения огня на дистанцию 150 – 250 метров, однако на больших расстояниях из-за ее высокого рассеивания использование данного боеприпаса было нецелесообразным. На дистанции до 100 метров стрельба из пистолета велась настильным огнем, а начиная со 150 метров гранатой 326 LP можно было накрывать цели, которые находились за укрытиями или складками местности. Ведение огня на дистанции менее 50 метров запрещалось категорически, так как большое осколочное действие оружия становилось опасным для самого стрелка (разлет осколков оценивался в 30 метров).
Гранатометчикам рекомендовалось использовать такие гранаты для ведения огня по бойницам и окнам во время боев в населенных пунктах. На базе данного боеприпаса были созданы также противотанковые кумулятивные гранаты 326 H/LP с четырьмя хвостовыми стабилизаторами и граната Н 26 LP, в ней роль стабилизирующих плоскостей выполнял кольцевой стабилизатор. Данные кумулятивные гранаты были в состоянии пробить броню толщиной до 50 мм.
Также вместе с пистолетом могла использоваться 60-мм надкалиберная граната с малым стержнем 361 LP (Wurfkorper 361 LP), которая состояла из запала и непосредственно осколочной наступательной гранаты дистанционного действия образца 1939 года. В войсках такая граната получила неофициальное прозвище «яйцо», что объяснялось ее овальной формой. В данную гранату вместо штатного запала ввинчивался специальный пластмассовый направляющий стержень, оснащенный воспламеняющим механизмом с временем горения 4,5 секунды. На верхнем конце трубки был закреплен капсюль-детонатор, а в нижней части находился вышибной заряд из черного пороха. Такая граната предназначалась для стрельбы на дальность не более 70-80 метров. Радиус поражения осколками равнялся 20 метрам.
Пистолетная противопехотная осколочная граната 361 LP
Перед использованием данной гранаты стрелок должен был провести несколько действий по ее приведению в боевую готовность. Все дело было в том, что увеличенный заряд 60-мм пистолетной гранаты 361 LP требовал усиления алюминиевых стволов пистолетов образца 1934 года. Перед заряжанием в казенную часть пистолета вставлялась специальная латунная гильза, имеющая большое отверстие на дне. После этого граната в сборе вставлялась в сигнальный пистолет Leuchtpistole с дульной части, при этом из стержня необходимо было удалить предохранительную чеку. Лишь после этого взводился курок сигнального пистолета.
Такие манипуляции с заряжанием пистолета гранатой 361 LP были, в сравнении с унитарным боеприпасом 326 LP, довольно трудоемкими и опасными для гранатометчика, так как время на приведение пистолета в боевую готовность существенно увеличивалось, а время для ближнего боя имеет огромное значение. Помимо всего прочего, через каждые 100 выстрелов рекомендовалось чистить латунную гильзу, которая загрязнялась пороховым нагаром. Минусом было и то, что 60-мм гранату 361 LP было достаточно хорошо видно в полете, в отличие от унитарной осколочной гранаты 326 LP.
В 1942 году германские оружейники на основе сигнального пистолета конструкции Вальтер решили разработать специальный боевой пистолет Kampfpistole. В отличие от своего гладкоствольного предшественника, данная модель имела пять нарезов в канале ствола, что позволяло демонстрировать значительно лучшие боевые характеристики – точность, дальность и эффективность стрельбы. На левой стороне корпуса боевого пистолета для прицельной стрельбы крепился спиртовой уровень и новый градуированный прицел. Помимо этого в конструкции данного пистолета начали широко применяться легкие металлы, что позволило снизить массу оружия на 780 грамм. Наметанный глаз мог легко оценить новый пистолет от стандартного сигнального оружия: на левой стороне казенника Kampfpistole светящейся краской была нанесена буква Z (Zug, нем. – нарез).
Боевой пистолет Kampfpistole с нарезным стволом, граната к нему. На выносном элементе угломер для прицеливания
Для стрельбы из нового оружия использовалась калиберная граната с готовыми нарезами Sprenggranatpatrone-Z. Данная граната предназначалась для борьбы с живой силой противника на дальности до 200 метров. Она поражала цели в радиусе 20 метров. Граната, которая была объединена в одно целое с короткой алюминиевой гильзой (длина 27 мм), представляла собой выстрел, который не требовал от стрелка никаких приемов по приведению оружия в боевую готовность. Благодаря винтообразным выступам, находящимся на корпусе гранаты, она в момент выстрела получала вращательное движение, это способствовало повышению меткости стрельбы из Kampfpistole. В алюминиевой гильзе данной осколочной гранаты помещался метательный заряд. Одновременно с этим наличие в канале ствола нарезов не позволяло использовать ранее разработанные осколочные пистолетные гранаты 326 LP и 361 LP, а также осветительные и сигнальные патроны.
Именно поэтому, комплект используемых боеприпасов в боевом пистолете Kampfpistole был расширен за счет разработки и принятия на вооружение новой 61-мм противотанковой надкалиберной кумулятивной гранаты образца 1942 года, получившей обозначение Panzer-Wurfkorper 42 LP. По советским данным, эта граната пробивала 50-мм броню, по немецким больше – 80-мм броню на дистанции 75 метров. При умелом использовании и изрядной доле везения с ее помощью можно было бороться даже с советскими средними танками Т-34 в ближнем бою. Кумулятивная граната 42 LP состояла из стержня и корпуса, которые были соединены друг с другом чекой. Стержень имел нарезы, что и позволяло использовать данный боеприпас не только для ведения огня из сигнальных пистолетов Leuchtpistole, но и специальных боевых пистолетов Kampfpistole. Заряжание 26-мм сигнального пистолета Walther кумулятивной гранатой 42 LP не требовало от стрелка никаких дополнительных принадлежностей. Как и граната 361 LP, данный боеприпас также вставлялся с дульной части ствола. И также, как и с осколочной гранатой 361 LP, в соответствии с немецкими наставлениями, по причине большой мощности гранаты, стрельбу можно было вести лишь с присоединенным к пистолету плечевым упором.
Кумулятивная граната 42 LP
Достаточно высокая себестоимость боевого пистолета Kampfpistole, в конструкции которого нужно было использовать дорогие легкие металлы, а также невозможность вести из него огонь другими пиротехническими и специальными боеприпасами стала причиной того, что компании «ERMA» и Carl Walther, выпустив порядка 25 тысяч таких пистолетов, прекратили их серийное производство.
При этом сама идея не была забыта окончательно. Оружейники сумели найти выход из сложившейся ситуации, обратившись, на первый взгляд, к элементарному, однако достаточно оригинальному конструкторскому решению – тот же самый сигнальный пистолет Leuchtpistole был оснащен вкладным нарезным стволом-лейнером Einstecklauf. Это позволило стрелять из пистолета как осколочными гранатами 326 LP, так и гранатами с готовыми нарезами «Sprenggranatpatrone-Z» и 42 LP, а также осветительными и сигнальными патронами. Новая модель получила обозначение Sturmpistole – штурмовой пистолет.
Для повышения меткости стрельбы и большей устойчивости во время ведения огня к рукоятке пистолета данной модели также как и в сигнальных Leuchtpistole и боевых Kampfpistole пистолетах присоединялся специальный откидной плечевой упор, а на ствол закреплялась насадка с прицелом, рассчитанным до 200 метров. Позднее Sturmpistole был модифицирован, получив ствол длиной 180 мм. С прикладом и новым стволом общая длина оружия достигала 585 мм, а масса – 2,45 кг. С 1943 года и до конца Второй мировой войны немецкая оружейная промышленность успела выпустить более 400 тысяч вкладных стволов-лейнеров, предназначенных для легкой переделки 26-мм сигнальных пистолетов в штурмовое оружие.
Штурмовой пистолет Sturmpistole со вкладным нарезным стволом
Сами немцы оценивали подобные пистолеты как универсальное, эффективное, а главное, простое оружие. Они широко применялись не только на советско-германском фронте, но и в Африке, а также на других театрах боевых действий.
Источники информации:
http://zonwar.ru/granatomet/rusheinie/Kampfpistole.html
http://weaponland.ru/load/granatomet_leuchtpistole_kampfpistole_sturmpistole/54-1-0-213
https://zbroya.info/ru/blog/14983_kampfpistole-i-kmb-istoriia-nesostoiavsheisia-karmannoi-artillerii
Материалы из открытых источников
- Автор:
- Юферев Сергей
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