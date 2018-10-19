Коалиция США бомбит гражданских, ВВС Израиля "прощупывают" границу Сирии

Нашла своё подтверждение информация о непрофессионально осуществлённом авиаударе американской коалиции на востоке Сирии. Речь идёт об авиаударах, осуществлённых в провинции Дейр-эз-Зор, где в последнее время произошла существенная активизация боевиков террористической группировки ИГ (*запрещено в РФ).Сообщается, что бомбовому удару подвергся населённый пункт Эс-Суса. При этом бомбардировка была неизбирательной и привела к гибели мирных жителей. Речь идёт о десятках убитых и раненых.Ранее сообщалось, что боевики ИГ взяли под контроль достаточно обширный участок территории в районе упомянутой Эс-Сусы и города Хаджин. При этом террористы взяли в заложники около 700 человек, угрожая казнями 10 заложников ежедневно, если не будут выполнены их условия. А условие, в принципе, одно – дать возможность расширять зону влияния на восточном берегу Евфрата с выходом к иракской границе для получения снабжения.В Пентагоне заявили, что заявления о заложниках в руках ИГ – «выдумки Кремля и Дамаска». Эта риторика явно с связана с желанием США объявить, будто бы никаких гражданских лиц в районе нанесения авиаударов нет.Этой ночью стало известно о попытках боевиков продвинуться к городу Алеппо. Джихадисты осуществили ракетный обстрел в направлении крупнейшего города Сирии. Сирийские военные говорят о том, что в общей сложности было выпущено 12 неуправляемых ракет. САА в ответ нанесла серию мощных артиллерийских удар по позициям боевиков, расположенным южнее Алеппо.На этом фоне приходят сообщения и об активности ВВС Израиля. Израильская авиация проследовала над границей Ливана и Сирии. В воздушное пространство САР самолёты ЦАХАЛ не входили, однако двигались на минимальной дистанции от Сирии в воздушном пространстве Ливана, который бомбили всего несколько дней назад.