Что произошло на борту французского вертолётоносца Dixmude в водах Ла-Манша?

Сообщается об аварии на борту французского десантного корабля (вертолётоноснца) Dixmude. Авария произошла с вертолётом в ходе одной из тренировок. В этот момент корабля ВМС Франции находился примерно в 130 км от Дюнкерка (порт на берегу Ла-Манша).В материалах французских СМИ говорится о том, что экипаж аварийного вертолёта не пострадал, выбравшись в итоге на палубу.Однако без пострадавших не обошлось. Четверо моряков десантного корабля Dixmude, которые в момент аварии находились на палубе в районе вертолётной площадки, получили ранения. Состояние одного из моряков оценивается как крайне тяжёлое, его эвакуировали в военный госпиталь Перси (Париж).Создана комиссия, которая пытается выяснить, что конкретно произошло с вертолётом на борту Dixmude. По некоторым данным, он рухнул на палубу с относительно небольшой высоты.Единственная версия о причинах аварии, которая была исключена сразу, - погодная. Дело в том, что в момент инцидента погода в районе Ла-Манша была по всем параметрам отличной – безоблачно и практически безветренно.Что известно о Dixmude?Министерство обороны Франции сообщает о том, что тренировка экипажа десантного корабля-вертолётоносца проходила в момент его похода в сторону Норвегии. Там Dixmude должен присоединиться к натовской флотилии для участия в маневрах «Trident Juncture». В этих маневрах планируется участие 45 тыс. солдат и офицеров, около 60 кораблей и судов сопровождения, а также до 130 самолётов. Франция отправила на учения около 3 тысяч своих военнослужащих. Помимо десантного корабля Dixmude в «Trident Juncture» планируется участие двух фрегатов ВМС Франции «Бретань» и «Латуш-Тревилль» и судна снабжения.