Российские комплектующие к двигателям МиГ-29 "не долетели" до Киева
Стало известно о вступлении в силу приговора суда в отношении одного из московских предпринимателей. Речь идёт об Алексее Блинове, который осуждён на 3 года и 2 месяца с отбыванием срока в колонии - за попытку осуществить контрабандную переправку на Украину комплектующих военного назначения. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ».
В материале газеты сообщается, что была доказана попытка Блинова переправить на территорию Украины комплектующие к истребителям МиГ-29 и Су-27.
Приговор в отношении предпринимателя, вынесенный в августе текущего года, вступил в законную силу. При этом отмечено, что суд несколько смягчил наказание, снизив срок отбывания в колонии на месяц. Причиной тому стало сотрудничество предпринимателя со следствием и раскрытие тех каналов, которые для контрабанды изделий военного назначения пытались использовать злоумышленники. Следы их Москвы привели в Саратов.
По словам самого Блинова, на контрабанду он решился «в связи с трудным материальным положением». О смягчении наказания просила сторона обвинения, с которой суд в итоге согласился.
Напомним, что ранее в Киеве заявили, что «избавились от зависимости от РФ в плане поставки комплектующих к стоящей на вооружении ВСУ военной технике». В частности, президент Пётр Порошенко заявил, что украинские предприятия освоили выпуск продукции военного характера, которую ранее закупали у российских оборонных компаний.
В материале газеты сообщается, что была доказана попытка Блинова переправить на территорию Украины комплектующие к истребителям МиГ-29 и Су-27.
Приговор в отношении предпринимателя, вынесенный в августе текущего года, вступил в законную силу. При этом отмечено, что суд несколько смягчил наказание, снизив срок отбывания в колонии на месяц. Причиной тому стало сотрудничество предпринимателя со следствием и раскрытие тех каналов, которые для контрабанды изделий военного назначения пытались использовать злоумышленники. Следы их Москвы привели в Саратов.
По словам самого Блинова, на контрабанду он решился «в связи с трудным материальным положением». О смягчении наказания просила сторона обвинения, с которой суд в итоге согласился.
Напомним, что ранее в Киеве заявили, что «избавились от зависимости от РФ в плане поставки комплектующих к стоящей на вооружении ВСУ военной технике». В частности, президент Пётр Порошенко заявил, что украинские предприятия освоили выпуск продукции военного характера, которую ранее закупали у российских оборонных компаний.
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