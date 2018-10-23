Поэмы Гомера как исторический источник. Античная цивилизация. Ч. 1

Гнев, о, богиня, воспой Ахиллеса, Пелеева сына!

Гнев неуёмный его много бедствий ахеянам сделал:

Тысячи душ погубил он могучих и славных героев,

В мрачный Аид их послав! А тела же оставил окрестным



Птицам и псам! Такова была воля бессмертного Зевса

С самого дня, как раздор обернулся жестокой враждою

Между Атридом царём и героем войны Ахиллесом.

(Гомер. Илиада. Песнь первая. Язва, гнев. Перевод А. Сальникова)

Не так давно не один, а сразу несколько посетителей сайта «ВО» высказались в том смысле, что японская культура, конечно, хорошо, но путаются они в труднопроизносимых именах и слишком уж она экзотична. В ответ на предложение написать, что им желательно, пришли ответы, что желательно что-нибудь из греко-римской истории и античной цивилизации, причем эпохи ее заката. Но как писать о закате, не описав ее расцвет? Не обратившись к ее историографии? Нет, я, например, так не могу. Поэтому давайте сделаем так, будет подготовлен цикл материалов по культуре Древней Греции и Рима, ну, а в начало этой темы просто просится рассказ о таких важных исторических источниках, как поэмы Гомера «Илиада» и «Одиссея».Детали шлема из клыков кабана, описанного в «Илиаде» и относящиеся к XIV в. до н.э. из Айгиос Василлиос, неподалеку от деревни Хирокамби в Лаконии.Ну, а начнем мы с того, что еще раз подчеркнем, что человек не знает ничего об окружающем его мире сверх того, что видят его глаза и слышат его уши. То есть, грубо говоря, не было ни Древней Греции, ни Рима, кстати, нет их и сегодня – ведь я же там не был. Не было никакой РИ, ВОСР и ВОВ – кто в них участвовал из ваших и моих ровесников? Правда, живы еще ветераны Великой Отечественной, и они из уст в уста могут поведать нам о том, как это было. Да… Но это и все! Поэтому мы должны постоянно помнить, что все, абсолютно все, что мы знаем, нам известно благодаря письменным источникам информации – рукописным и печатным, ну, а сейчас еще и ЖК-экрану монитора компьютера, связанного с системой Интернет. Книги, газеты, журналы, содержащие субъективную, так сказать «журналистскую информацию» - вот источники нашей информации в самую первую очередь. При этом важно подчеркнуть, что вы опять-таки получаете информацию субъективную, типа, «а я так вижу». Эту информацию в социум поставляют репортеры. А ведь есть еще и журналисты, которые пишут «а я так понимаю», а вот понимает ли он хотя бы что-то – нужно выяснять. А это сделать непросто. Языков не знаешь? Значит ты вынужден верить на слово тем, что вроде бы должен их знать. Но… должен и знает – вещи разные. А еще есть – «был и не был», «видел – не видел», «понял – не понял», а еще… «пишу на заказ» и вижу то, что «надо видеть». Поэтому реальную информацию о каких-то событиях, особенно давних, получить очень трудно.«Кабаний шлем» из гробницы №515 в Микенах. (Национальный археологический музей в Афинах)Впрочем, помогает нам в их изучении то, что на имеющиеся в нашем распоряжении письменные источники накладываются еще и дошедшие до нас исторические артефакты. В той же поэме Гомера «Илиада» герои сражаются медноострыми копьями, то есть копьями с наконечниками из меди. И археологи такие находят! Значит – это не выдумка. В поэме ахейцы – воины, приплывшие воевать в крепкостенную Трою, описываются, например, как «красивопоножные», то есть обутыми в красивые поножи и… археологи на самом деле находят красивые «ортопедические» поножи из меди, сделанные точно по ноге. Значит такое было!А вот полные ахейские доспехи и шлем (ок.1400 г. до н.э.). (Музей Нафплиона). Бегать в таких вот доспехах было бы явно затруднительно, но сражаться с колесницы – самый раз.Так что наличие письменности — это огромное достижение культуры. И нам очень повезло, что греки ее уже имели, что они записали творение Гомера, благодаря чему мы довольно-таки неплохо представляем себе историю и культуру этой древней страны и первой, по сути дела, европейской цивилизации.И замечательная по своему качеству их современная реконструкция.Ну вот, а теперь можно рассказывать и собственно о поэме «Илиада» и чем она замечательна. А замечательна, помимо своих художественных достоинств, она прежде всего тем, что, как и поэма «Евгений Онегин», справедливо считающаяся энциклопедией русской жизни начала XIX века, она является энциклопедией древнего общества, существовавшего во время катастрофы бронзового века, относящейся к началу XII века до н. э. Правда, самого Гомера от описываемых им событий отделяет около 400 лет. Срок немалый, но жизнь тогда текла медленно, изменений в ней было немного. Поэтому хотя споры о том, насколько правдиво Гомер изобразил микенскую эпоху, живя совсем в другие времена, можно считать доказанным, что они близки к реальности. Например, в перечне кораблей, приведенном в поэме, есть явные свидетельства того, что в «Илиаде» описывается эпоха железного века, в котором уже жил Гомера, а та, что существовала в Греции еще до вторжения дорийских племен.Микенские воины XII в. до н. э. c. Художник Дж.РаваЧто же касается название «Илиада», то оно дословно означает «Троянская поэма», поскольку Троя имела еще и второе название — «Илион», и оно в поэме используется достаточно часто. Долгое время историки и литераторы вели спор о том, описывает ли эта поэма события, имевшие место в реальности, или же Троянская война это всего лишь литературный, хотя и гениально задуманный вымысел. Однако раскопки Генриха Шлимана в Трое, показали, что культура, которая практически полностью соответствовавшая описанию в «Илиаде» и относившаяся к концу II тысячелетия до н. э., действительно там была.«Одиссей». Реконструкция доспеха выполнена американским специалистом Мэттом Потрасом.Подтверждают существование могучей ахейской державы в XIII веке до н. э. и недавно дешифрованные хеттские тексты, причем они содержат даже ряд имен, известных до того лишь из этой греческой поэмы.Дело, впрочем, только лишь поэмами Гомера далеко не ограничивается. Известен целый цикл сказаний о Троянской войне, так называемый «Троянский цикл» или «Эпический цикл». Что-то дошло до нас в отдельных фрагментах, таких, например, как «Киприи», что-то только в синопсисах и пересказах более поздних авторов. А вот гомеровские «Илиада» и «Одиссея» ценны в первую очередь тем, что сохранились до нашего времени практически полностью и без чужеродных вставок.Дипилонский кратер, около 750 – 735 гг. до н.э. Считается, что Гомер жил примерно в это время. (Метрополитен-музей, Нью-Йорк)Шлем и доспех этого времени. (Археологический музей в Аргосе)Сегодня принято считать, что «Илиада» появилась в IX—VIII вв. до н. э. в расположенных в Малой Азии греческих ионийских городах, а написана она была на основе сохранившихся к тому времени преданий крито-микенской эпохи. Она содержит около 15 700 стихов (то есть написана гекзаметром) и поделена на 24 песни. Само действие поэмы достаточно краткосрочно. Однако содержит множество исключительно ярких образов и описаний, позволяющих хотя бы примерно представить себе быт и – что самое важное, дух той отдаленной от нашего «сегодня» эпохи.Здесь вряд ли стоит описывать перипетии событий, приведших к праведному гневу Ахиллеса, Пелеева сына и вмешательству олимпийских богов в земные дела. Важно, что во второй песне «Илиады» Гомер дает описание силам противоборствующих сторон и сообщает, что под предводительством Агамемнона под стены Трои прибыло 1186 кораблей, тогда как само ахейское войско насчитывает более 130 тысяч воинов. Реальна ли эта цифра? Скорее всего, нет. Но важно отметить, что отряды в помощь Агамемнону были присланы из разных районов Эллады.Шлемы. (Археологический музей в Олимпии)Вместе с троянцами под предводительством «шлемоблещущего» Гектора против греков-ахейцев сражаются дарданы (под началом Энея), а также карийцы, ликийцы, меоны, мизы, пафлагонцы (под началом Пилемена), пеласги, фракийцы и фригийцы.Вот, например, данное в «Илиаде» описание того, как для поединка с Гектором снаряжается легендарный Ахиллес:Прежде всего, наложил он на быстрые ноги поножиДивные видом, сомкнул их серебряной пряжкой он плотно;После на мощную грудь надевал он искуснейший панцирь;Бросил свой меч на плечо с рукояткой серебряногвоздной,С лезвием медным; и щит, наконец, взял огромный и крепкий.Свет от щита далеко, как от месяца ночью, разлился.Словно как в море ночном мореходам во мраке сияет,Свет от огня, что горит далеко на скалистой вершине,В доме пустынном, а их против воли и волны и буряПрочь от любимых несут далеко по кипящему понту, —Так щит Ахилла сиял, пышный, дивный для глаз, по эфируСвет разливал он везде. После шлем взял Пелид многобляшный,Ловко надел, – засиял коневласый и крепкий звездоюНад головой, а над ним золотая колышется грива,Что так искусно Гефест укрепил вдоль по гребню, густую.(Гомер. Илиада. Песнь девятнадцатая. Отречение от гнева. Перевод А. Сальникова)Любой литературный источник можно использовать в качестве объекта получения исторических знаний с большой осторожностью, и «Илиада» не исключение. Чего стоят, например, сообщения «самовидца, видевшего божий полк на воздусях», видение Бориса и Глеба, помогавших русским воинам бить «поганых» и тому подобные заявления о чудесном, вошедшие, тем не менее, в отечественный историко-литературный фонд. И то же самое мы встречаем у Гомера: его боги ведут себя совсем как люди, только еще… много хуже! На это обращал внимание еще Сократ, утверждавший, что греческие боги — это собрания пороков, с которых ни один гражданин не может брать пример. Но нас, в данном случае, «божественная мораль» совершенно не интересует. Интересуют нас «блещущие медью шлемы», описание щита Ахиллеса» (пусть и выкованного Гефестом, но содержащим в своем описании множество интересных подробностей о жизни того времени), медные же доспехи, сломанные мечи (ломавшиеся от удара о шлем!). Герои поэмы не гнушаются сражаться камнями, вот даже как, когда лишаются своего медного оружия . А боевым их построением является… фаланга, что как раз типично для эпохи Гомера. Но фрески говорят нам, что и в крито-микенскую эпоху фаланга была, иначе зачем воинам, изображенным на критских фресках большие прямоугольные щиты и длинные копья. С таким вооружением биться в одиночку совсем неудобно.Фреска с изображением воина в шлеме из Пилоса.Художник Антимен: «Аякс уносит тело мертвого Ахиллеса». Роспись на вазе. Мы видим дипилонский щит, то есть щит с боковыми выемками, что лишний раз говорит о том, что они были распространены в эпоху Гомера. (Музей искусств Уолтерса)Так что крупинка по крупинке текст «Илиады» дает нам возможность если не представить себе внешний вид воинов, участников Троянской войны, например, из текста неясно, как были устроены шлемы Менелая и Ахиллеса), то во всяком случае иметь их текстовое описание (без особых деталей), а дальше… дальше ожидать подтверждения от археологов, которые своими находками восполняют данные пробелы в описаниях.«Шлем Менелая» в том виде, в каком его реконструировал Катсикис Димитриос из греческой ассоциации историков Коривантес, состоит из трех бронзовых пластин, соединенных заклепками. Четыре рога – сделаны из крашеного дерева. Они придают ему характерный устрашающий вид, но подобно «рогам» на рыцарских шлемах в Средние века они, скорее всего, закреплялись непрочно.А вот самого Менелая они представляют таким…Однако мы привыкли видеть героев Троянской войны все же такими, как их изображали позднее. Вот так, например, как это сделал, греческий гончар и живописец Эксекий, работавший в стиле чернофигурной керамики, и изобразивший Ахилла и Аякса, играющими в кости. Этого эпизода в «Илиаде» нет. Но почему бы им было и не сыграть на досуге? То есть Эксекий просто выдумал этот сюжет для своей росписи. И опять же… а почему бы ему его и не придумать? Кстати, облаченные в доспехи Ахилл и Аякс играют в кости с азартом, какой бывает у людей, привыкших к войне.Поскольку нам ближе история классической Греции и мы имеем множество изображений ее воинов на тех же чернофигурных и краснофигурных сосудах, мы и воинов Троянской войны чаще всего представляем вот такими. На рисунке спартанский воин 546 г. до н. э. (Художник Стив Нун)В «Илиаде» хитроумный Одиссей – любимец богини Афины, носит шлем из клыков кабана, причем описан он Гомером очень подробно:Шлем был из кожи; внутри он сплетен был ремнями и стянутКрепко; снаружи кругом по нему, как защита, нашитыБелые вепря клыки, словно зубы дракона, блестелиВ стройных, красивых рядах; а подбит шлем был плотною тканью.Шлем этот древний давно взял из стен Элеона Автолик…(Гомер. Илиада. Песнь десятая. Долония. Перевод А. Сальникова)Можно было бы сколь угодно долго удивляться, как и зачем делались такие шлемы из кабаньих клыков. Ведь в расположении греков уже был металл. И недаром троянец Гектор в поэме постоянно зовется «шлемоблещущим». Однако, когда остатки таких шлемов были найдены археологами, их описание данное в поэме полностью подтвердилось.Шлем из клыков кабана. (Археологический музей Афин)Интересно, что самым старым манускриптом, в котором содержится полный текст «Илиады», является иллюминированная рукопись конца V — начала VI века из Византии, которую называют «Амброзианская Илиада» по названию библиотеки, в которой она находится. Самым же старым манускриптом, содержащим полный текст «Илиады», является Venetus A из библиотеки святого Марка, написанный в X веке. Ну, а самое первое печатное издание «Илиады» появилось во Флоренции в 1488 году.«Триумф Ахиллеса над Гектором». Фреска во дворце Ахиллион на острове Керкира в Греции. (1890 г.)На русский язык «Илиаду» и «Одиссею» пытались переводить многие авторы, начиная с Ломоносова. «Илиада» в переводе Н.И. Гнедича (1829 г.) до сих пор считается лучшим образцом такого перевода и в точности передает ощущение подлинника по силе и яркой образности языка, хотя и изобилует архаизмами, для современной речи давно уже не характерными. На сегодня есть четыре переводчика (и перевода) «Илиады»: Гнедич Николай Иванович – перевод 1829 г.; Минский Николай Максимович – перевод 1896 г.; Вересаев Викентий Викентьевич – перевод 1949 г.: Сальников Александр Аркадьевич – перевод 2011 г., и, соответственно, четыре переводчика (и перевода) «Одиссеи»: Жуковский Василий Андреевич – перевод 1849 г.; Вересаев Викентий Викентьевич – перевод 1945 г.; Шуйский Павел Александрович – перевод 1848 г.; Сальников Александр Аркадьевич – перевод 2015 г. По отзывам многих читателей переводы «Илиады» и «Одиссеи» А. Сальникова уже отмечены как лучшие и наиболее удобные для современного чтения.Реконструкция доспеха из Дендры, так сказать, в действии. Association of Historical Studies KORYVANTES. Фото Андреаса Смарагдиса.Автор выражает благодарность Катсикису Димитриосу (http://www.hellenicarmors.gr), а также греческой ассоциации «Коривантес» (koryvantes.org) и лично Мэтту Потрасу за предоставленные фотографии своих реконструкций и информацию.Продолжение следует…