Российскую "Армату" догонять будем долго. На Западе признались
После того как Россия представила свой танк Т-14 «Армата», который немецкое издание Focus называет самым современным боевым танком в мире, некоторые западные страны начали работу по созданию равного этой боевой машине соперника.
Так, в начале октября британская оборонная компания BAE Systems презентовала прототип своего танка «Чёрная ночь», являющегося возможной версией обновленного Challenger 2. Об этом "Военное обозрение" сообщало в одном из своих сентябрьских материалов.
Как сообщает Focus, британские власти собираются в целом модернизировать свой устаревший парк боевых машин. В скором времени ожидается обновление около 400 боевых танков "Challenger 2", первые образцы которых поступили на вооружение в 1994 году.
Журнал пишет, что сейчас производители «Чёрной ночи» ведут работы по улучшению его боевых качеств в тёмное время суток. Для этого боевая машина будет оснащена самой современной системой ночного видения, а также установкой системы для распознавания и уничтожения противотанковых ракет, угрожающих танку. Focus отмечает также, что для этого танка в ближайшем времени не появится новая пушка: представленная концерном Rheinmetall в 2016 году мощная пушка калибра 130 мм, длина которой составляет более 6 метров, вряд ли сможет "подстроиться" под башню британской боевой машины.
Таким образом, как заключает немецкий журнал, чтобы создать для российского танка «Армата» достойного соперника, Западу придётся потратить достаточно много времени и решить целый ряд технологических задач.
Так, в начале октября британская оборонная компания BAE Systems презентовала прототип своего танка «Чёрная ночь», являющегося возможной версией обновленного Challenger 2. Об этом "Военное обозрение" сообщало в одном из своих сентябрьских материалов.
Как сообщает Focus, британские власти собираются в целом модернизировать свой устаревший парк боевых машин. В скором времени ожидается обновление около 400 боевых танков "Challenger 2", первые образцы которых поступили на вооружение в 1994 году.
Журнал пишет, что сейчас производители «Чёрной ночи» ведут работы по улучшению его боевых качеств в тёмное время суток. Для этого боевая машина будет оснащена самой современной системой ночного видения, а также установкой системы для распознавания и уничтожения противотанковых ракет, угрожающих танку. Focus отмечает также, что для этого танка в ближайшем времени не появится новая пушка: представленная концерном Rheinmetall в 2016 году мощная пушка калибра 130 мм, длина которой составляет более 6 метров, вряд ли сможет "подстроиться" под башню британской боевой машины.
Таким образом, как заключает немецкий журнал, чтобы создать для российского танка «Армата» достойного соперника, Западу придётся потратить достаточно много времени и решить целый ряд технологических задач.
- Использованы фотографии:
- super-arsenal.ru
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