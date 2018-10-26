Токугава Иэясу: заложник, сёгун, бог (часть 1)

Нобунага Ода: "Не запоёт — убью соловья!"

Хидзёси Тоётоми: "Надо заставить его запеть!"

Изясу Токугава: "Подожду, пока не запоёт…"

(Старинная японская притча о том, как три великих человека стояли под деревом, на котором сидел соловей)