Госдеп: поддержка Европой «Северного потока» неприемлема
Поддержка Евросоюзом «Северного потока-2» («СП-2») углубляет энергетическую зависимость от России, а это неприемлемо, передает РИА Новости заявление помощника госсекретаря США по делам Европы Уэсса Митчелла.
Западная Европа не может и дальше углублять свою энергетическую зависимость от «той самой России», от которой Соединенные Штаты защищают своих союзников. Не могут европейские страны «подпитываться» и от Ирана, где производятся баллистические ракеты, угрожающие ЕС. Всё это неприемлемо для союзников США. Нельзя поддерживать энергетические проекты, такие как «Северный поток-2», сказа Митчелл на конференции в Атлантическом совете.
Напомним, против «Северного потока-2» выступает и ряд европейский стран, в первую очередь Украина, Польша, Латвия и Литва. Правительства этих стран уверены, что проект, в первую очередь, носит политический характер. При этом Украина опасается потерять доходы от транзита российского газа. США же пытаются реализовать амбициозные планы по экспорту своего СПГ в Европу. Польша недавно уже заключила двадцатилетний контракт на поставку американского сжиженного газа.
В Вашингтоне неоднократно заявляли, что будут противодействовать строительству «СП-2» всеми доступными способами, вплоть до введения санкций в отношении участников проекта.
Проект «СП-2» предполагает прокладку из России в Германию по дну Балтийского моря двух ниток газопровода общей мощностью 55 млн. кубов. Он пройдет через экономические и территориальные зоны Финляндии, Швеции и Дании. Предполагаемое завершение строительства – конец 2019 года.
Западная Европа не может и дальше углублять свою энергетическую зависимость от «той самой России», от которой Соединенные Штаты защищают своих союзников. Не могут европейские страны «подпитываться» и от Ирана, где производятся баллистические ракеты, угрожающие ЕС. Всё это неприемлемо для союзников США. Нельзя поддерживать энергетические проекты, такие как «Северный поток-2», сказа Митчелл на конференции в Атлантическом совете.
Напомним, против «Северного потока-2» выступает и ряд европейский стран, в первую очередь Украина, Польша, Латвия и Литва. Правительства этих стран уверены, что проект, в первую очередь, носит политический характер. При этом Украина опасается потерять доходы от транзита российского газа. США же пытаются реализовать амбициозные планы по экспорту своего СПГ в Европу. Польша недавно уже заключила двадцатилетний контракт на поставку американского сжиженного газа.
В Вашингтоне неоднократно заявляли, что будут противодействовать строительству «СП-2» всеми доступными способами, вплоть до введения санкций в отношении участников проекта.
Проект «СП-2» предполагает прокладку из России в Германию по дну Балтийского моря двух ниток газопровода общей мощностью 55 млн. кубов. Он пройдет через экономические и территориальные зоны Финляндии, Швеции и Дании. Предполагаемое завершение строительства – конец 2019 года.
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