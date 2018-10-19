Уроки Керчи. Учебные заведения переведут на профессиональную охрану?
Сегодня Керчь прощается с погибшими в результате страшной трагедии в политехническом колледже. Траурная церемония начнётся в 10:00 на площади им.Ленина. Там же будет проходить формирование колонны из числа всех тех, кто пожелает и на кладбище проститься с жертвами массового убийства.
Напомним, что на эту минуту, по официальным данным, в списке погибших в Керченском политехническом колледже 21 человек (в этом числе и главный подозреваемый – 18-летний В.Росляков, который сам проходил обучение в этом колледже). Известно о том, что Рослякова похоронят на так называемом «безродном» участке кладбища Керчи.
Студенты, которым удалось спастись в роковой день 17 октября, в социальных сетях пишут, что они не смогут ходить на занятия в то здание, где разыгралась кошмарная драма. При этом разгорелся спор относительно того, что многие заявляют о необходимости «забрать документы и перевестись». Оппоненты тех, кто впредь не собирается посещать это учебное заведение, приводят контраргументы: Если были теракты в метро и на вокзалах, что же теперь? Не пользоваться метрополитеном, не входить в вокзальные здания?»
У каждого в этой сложной ситуация своя правда. На самом деле, можно понять и доводы людей, которые сами пережили весь этот кошмар, и он останется с ними на всю жизнь. По этой причине будет, мягко говоря, тяжело вернуться в здание, где были убиты и покалечены их друзья и преподаватели. Чтобы хоть как-то психологически переварит случившееся, понадобится немалое время.
По последним данным, на месте массового убийства продолжается разбор завалов, при этом идёт кропотливая следственная работа. Всех студентов, как сообщается, переведут в другой корпус колледжа – до принятия решения о будущем здания, в котором была устроена самая настоящая бойня.
Накануне стало известно, что Росляков посещал стрелковый клуб, в который ходила и девушка, впоследствии рассказавшая о характере человека, пытавшегося за ней ухаживать. По её словам, он нашёл в ней родственную душу, так как она тоже увлекалась стрельбой.
Между тем, жители Керчи инициировали сбор подписей за распространение специальной охраны на учебные заведения. По понятным причинам, это дорого обойдётся казне, но когда речь идёт о человеческих жизнях, о безопасности (на фоне череды трагедий в школах и других образовательных организациях России), то решение принимать нужно. Отдельный вопрос: добросовестное исполнение обязанностей той же охраной - ведь Росляков был студентом колледжа, и вполне мог найти момент для того, чтобы пронести оружие в здание и при наличии поста квалифицированной охраны - если та "зевнёт", а это очередной вопрос о человеческом факторе.
Напомним, что на эту минуту, по официальным данным, в списке погибших в Керченском политехническом колледже 21 человек (в этом числе и главный подозреваемый – 18-летний В.Росляков, который сам проходил обучение в этом колледже). Известно о том, что Рослякова похоронят на так называемом «безродном» участке кладбища Керчи.
Студенты, которым удалось спастись в роковой день 17 октября, в социальных сетях пишут, что они не смогут ходить на занятия в то здание, где разыгралась кошмарная драма. При этом разгорелся спор относительно того, что многие заявляют о необходимости «забрать документы и перевестись». Оппоненты тех, кто впредь не собирается посещать это учебное заведение, приводят контраргументы: Если были теракты в метро и на вокзалах, что же теперь? Не пользоваться метрополитеном, не входить в вокзальные здания?»
У каждого в этой сложной ситуация своя правда. На самом деле, можно понять и доводы людей, которые сами пережили весь этот кошмар, и он останется с ними на всю жизнь. По этой причине будет, мягко говоря, тяжело вернуться в здание, где были убиты и покалечены их друзья и преподаватели. Чтобы хоть как-то психологически переварит случившееся, понадобится немалое время.
По последним данным, на месте массового убийства продолжается разбор завалов, при этом идёт кропотливая следственная работа. Всех студентов, как сообщается, переведут в другой корпус колледжа – до принятия решения о будущем здания, в котором была устроена самая настоящая бойня.
Накануне стало известно, что Росляков посещал стрелковый клуб, в который ходила и девушка, впоследствии рассказавшая о характере человека, пытавшегося за ней ухаживать. По её словам, он нашёл в ней родственную душу, так как она тоже увлекалась стрельбой.
Между тем, жители Керчи инициировали сбор подписей за распространение специальной охраны на учебные заведения. По понятным причинам, это дорого обойдётся казне, но когда речь идёт о человеческих жизнях, о безопасности (на фоне череды трагедий в школах и других образовательных организациях России), то решение принимать нужно. Отдельный вопрос: добросовестное исполнение обязанностей той же охраной - ведь Росляков был студентом колледжа, и вполне мог найти момент для того, чтобы пронести оружие в здание и при наличии поста квалифицированной охраны - если та "зевнёт", а это очередной вопрос о человеческом факторе.
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