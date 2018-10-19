Объединяющая цифра. МО РФ создаёт единую систему цифровой связи
Вооруженные силы РФ получат объединенную автоматизированную цифровую систему связи (ОАЦСС), приводит Красная звезда сообщение начальника Главного управления связи генерал-полковника Халила Арсланова.
По словам Арсланова, система эта создается на основе отечественных разработок в сфере цифровых средств спутниковой, тропосферной, радио-, радиорелейной связи, а также цифровых систем передачи данных с применением волоконно-оптических технологий.
Важная роль отводится спутниковой связи, которая соединит абонентов разного ранга – от пунктов управления стратегического уровня до подвижных пунктов в тактическом звене. Сегодня ведутся работы по созданию системы спутниковой связи 3-го этапа. Конструкторы создают новые орбитальные аппараты связи и станции наземного, морского и воздушного базирования.
Он сообщил, что в новую систему войдут радиостанции 6 поколения, способные «строить сети когнитивной радиосвязи с увеличенной пропускной способностью» в условиях непреднамеренных и организованных помех.
Для функционирования единого контура в войска уже поставляются универсальные носимые комплекты и комплексы, имеющие малые массогабаритные размеры и обеспечивающие передачу информации при воздействии средств радиоподавления противника.
Таким образом обеспечивается создание единой системы управления войсками и вооружением, связи, разведки, РЭБ, навигации и опознавания.
Напомним, 20 октября в России отмечается День войск связи ВС РФ (День военного связиста).
По словам Арсланова, система эта создается на основе отечественных разработок в сфере цифровых средств спутниковой, тропосферной, радио-, радиорелейной связи, а также цифровых систем передачи данных с применением волоконно-оптических технологий.
Важная роль отводится спутниковой связи, которая соединит абонентов разного ранга – от пунктов управления стратегического уровня до подвижных пунктов в тактическом звене. Сегодня ведутся работы по созданию системы спутниковой связи 3-го этапа. Конструкторы создают новые орбитальные аппараты связи и станции наземного, морского и воздушного базирования.
Он сообщил, что в новую систему войдут радиостанции 6 поколения, способные «строить сети когнитивной радиосвязи с увеличенной пропускной способностью» в условиях непреднамеренных и организованных помех.
Для функционирования единого контура в войска уже поставляются универсальные носимые комплекты и комплексы, имеющие малые массогабаритные размеры и обеспечивающие передачу информации при воздействии средств радиоподавления противника.
Таким образом обеспечивается создание единой системы управления войсками и вооружением, связи, разведки, РЭБ, навигации и опознавания.
Напомним, 20 октября в России отмечается День войск связи ВС РФ (День военного связиста).
- Использованы фотографии:
- Минобороны РФ
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