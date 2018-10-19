Остров Матуа. Белого пятна на карте Второй мировой больше нет?
У истории Второй мировой войны немало белых пятен. Эти белые пятна как в историческом, так зачастую и в географическом понимании есть и на территории нашей страны. К ним фактически весь послевоенный период относился и небольшой остров Курильской гряды – Матуа, по итогам Второй мировой войны отошедший к Советскому Союзу.
Несмотря на всю крошечность этого острова (около 52 квадратных километров территории), вопрос о его значимости поднимался неоднократно. Достаточно вспомнить исторический эпизод, когда американский президент Гарри Трумэн в 1945-м году предлагал Иосифу Сталину «не жадничать» и передать Матуа для размещения на нём базы ВМС США. Советское руководство тогда выразило принципиальное согласие, выдвинув встречное условие: «Если президент Трумэн передаст один из Алеутских островов в пользование СССР для создания там базы советского Военно-морского флота». Как говорят историки, больше подобных предложений по Матуа от США не поступало.
Однако американское военное «наследство» и сегодня в некотором плане связано с этим островом. Один из примеров – затопленная американская субмарина Herring (SS-233) класс «Гато». Российские исследователи в рамках экспедиции на Матуа под эгидой Минобороны и Русского географического общества провели изучение ПЛ Herring с помощью глубоководного аппарата. Об исследованиях места затопления подводной лодки, которая во время Второй мировой была грозой японских кораблей, а также о другой исследовательской работе на Матуа рассказано в фильме «Остров Матуа». О чем молчали 70 лет?», представленный в YouTube телеканалом «Звезда».
Несмотря на всю крошечность этого острова (около 52 квадратных километров территории), вопрос о его значимости поднимался неоднократно. Достаточно вспомнить исторический эпизод, когда американский президент Гарри Трумэн в 1945-м году предлагал Иосифу Сталину «не жадничать» и передать Матуа для размещения на нём базы ВМС США. Советское руководство тогда выразило принципиальное согласие, выдвинув встречное условие: «Если президент Трумэн передаст один из Алеутских островов в пользование СССР для создания там базы советского Военно-морского флота». Как говорят историки, больше подобных предложений по Матуа от США не поступало.
Однако американское военное «наследство» и сегодня в некотором плане связано с этим островом. Один из примеров – затопленная американская субмарина Herring (SS-233) класс «Гато». Российские исследователи в рамках экспедиции на Матуа под эгидой Минобороны и Русского географического общества провели изучение ПЛ Herring с помощью глубоководного аппарата. Об исследованиях места затопления подводной лодки, которая во время Второй мировой была грозой японских кораблей, а также о другой исследовательской работе на Матуа рассказано в фильме «Остров Матуа». О чем молчали 70 лет?», представленный в YouTube телеканалом «Звезда».
- Использованы фотографии:
- livejournal.com
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