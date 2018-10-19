Кого заменит в ВКС РФ Ил-276 и когда его ждать?

Министерство обороны России планирует получить средние военно-транспортные самолеты Ил-276 в 2026 году и полностью оснастить ими ВКС РФ за 4 года, передает "РГ" со ссылкой на журнал Объединенной авиастроительной корпорации "Горизонты".Новые Ил-276 должны заменить в транспортной авиации Ан-12, так как с 2023 года у "Ан" начнет подходить к концу срок эксплуатации. Тем более, что из-за ситуации на Украине, возникли проблемы с поставкой запасных частей к "Ан-12" и из 69 имеющихся в наличии самолетов, большинство стоит "на приколе". Их функции в настоящее время выполняют тяжелые Ил-76, что является не рациональным расходованием ресурсов самолетов.В ВКС предполагают, что Ил-276 займет нишу "средних" перевозчиков, перемещающих грузы массой от 20 до 30 тонн на дальность до двух тысяч километров. Ожидается, что новый транспортник сможет перевозить два бронеавтомобиля "Тигр" или БМП, а также до 80 десантников. В конструкции планируется применить наработки от от Ил-76, например сечение грузовой кабины Ил-276 планируется сделать аналогичным кабине Ил‑76. Самолет будет приспособлен к взлету и посадке с неподготовленных и полевых аэродромов.Ранее в ПАО "ИЛ" заявили, что первый вылет нового самолета запланирован на первый квартал 2023 года, а начало серийных поставок - на 2026 год. При этом отмечается, что сертификационные испытания Ил-276 будут проводиться совместно с государственными, что позволит значительно ускорить сроки введения самолета в эксплуатацию.