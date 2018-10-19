В Сирию поставлены усовершенствованные С-300
В Сирию переброшены 3 дивизиона С-300ПМ-2. От более ранних версий их отличают более совершенные многофункциональная радиолокационная станция, мобильный командный пункт, а также станция подсвета и наведения, пишет газета Известия.
По словам источников газеты, эти комплексы в 2010-х годах начали поступать на вооружение соединения, осуществлявшего прикрытие Центрального промышленного района России. Позднее полки перевооружили на С-400, а часть высвободившейся техники была направлена в этом году в Сирию.
Собеседники также подчеркнули, что появившаяся в СМИ информация о том, что зенитными комплексами в САР будут управлять иранские расчеты, не имеет под собой основания – иранцы никогда не работали с С-300ПМ-2. Поставленные им ЗРК С-300ПМУ-2 – это экспортная версия с упрощенными режимами управления. Кроме того, автоматическая система управления ПМУ-2 не позволяет ей взаимодействовать с другими российскими средствами ПВО, которые также были переброшены в Сирию.
Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявлял, что российские военные берут на себя обучение сирийских расчетов.
Между тем, в Израиле в четверг прошло заседание военно-политического кабинета, обсуждавшего ситуацию в секторе Газы.
Согласно информации NEWSru.co.il, в ходе совещания вспыхнул конфликт между министром обороны Либерманом и министрами строительства и связи Галантом и Кацем. Либерман был обвинен коллегами в том, что его заявление о необходимости мощного удара по сектору Газа «не подкреплено конкретной программой действий».
По их словам, воинственные заявление Либермана продиктованы политическими мотивами и намерением подправить свой имидж на фоне регулярных нападок со стороны министра просвещения Беннета. Причем критике подвергается не только министр обороны, но и начальник Генштаба Айзенкот, которому поставили в вину тот факт, что именно при нем практически исчез «сдерживающий фактор», ранее обеспечивавший спокойствие на границе с Газой.
Военное ведомство в свою очередь заявило, что некоторые гражданские министры за счет нападок на военное руководство хотят нарастить свой политический капитал, возлагая на него ответственность за политику, которую сами же и формируют. Это переходит все мыслимые границы и причиняет ущерб безопасности Израиля, добавили в ведомстве.
По словам источников газеты, эти комплексы в 2010-х годах начали поступать на вооружение соединения, осуществлявшего прикрытие Центрального промышленного района России. Позднее полки перевооружили на С-400, а часть высвободившейся техники была направлена в этом году в Сирию.
Собеседники также подчеркнули, что появившаяся в СМИ информация о том, что зенитными комплексами в САР будут управлять иранские расчеты, не имеет под собой основания – иранцы никогда не работали с С-300ПМ-2. Поставленные им ЗРК С-300ПМУ-2 – это экспортная версия с упрощенными режимами управления. Кроме того, автоматическая система управления ПМУ-2 не позволяет ей взаимодействовать с другими российскими средствами ПВО, которые также были переброшены в Сирию.
Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявлял, что российские военные берут на себя обучение сирийских расчетов.
Между тем, в Израиле в четверг прошло заседание военно-политического кабинета, обсуждавшего ситуацию в секторе Газы.
Согласно информации NEWSru.co.il, в ходе совещания вспыхнул конфликт между министром обороны Либерманом и министрами строительства и связи Галантом и Кацем. Либерман был обвинен коллегами в том, что его заявление о необходимости мощного удара по сектору Газа «не подкреплено конкретной программой действий».
По их словам, воинственные заявление Либермана продиктованы политическими мотивами и намерением подправить свой имидж на фоне регулярных нападок со стороны министра просвещения Беннета. Причем критике подвергается не только министр обороны, но и начальник Генштаба Айзенкот, которому поставили в вину тот факт, что именно при нем практически исчез «сдерживающий фактор», ранее обеспечивавший спокойствие на границе с Газой.
Военное ведомство в свою очередь заявило, что некоторые гражданские министры за счет нападок на военное руководство хотят нарастить свой политический капитал, возлагая на него ответственность за политику, которую сами же и формируют. Это переходит все мыслимые границы и причиняет ущерб безопасности Израиля, добавили в ведомстве.
- Использованы фотографии:
- Минобороны РФ
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