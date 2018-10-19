ИноСМИ: У нового русского Су-57 проблемы. Россия отказывается его производить?

Американское издание The Diplomat выпустило материал, посвященный российскому самолету пятого поколения Су-57. Авторы издания заявляют, что российские военные чиновники в последнее время избегают публичных заявлений, касающихся хода принятия на вооружение нового истребителя, а это означает, что программа разработки самолета испытывает определенные трудности.Издание пишет, что российский замминистра обороны Алексей Криворучко заявил в октябре, что первую партию Су-57 военные получат до конца 2019 года, но при этом не назвал конкретное количество самолетов, хотя ранее военные неоднократно говорили о контракте на поставку 12 единиц Су-57. Также о количестве самолетов перестал упоминать вице-премьер Юрий Борисов, отмечают авторы материала, однако он заверил общественность в том, что Су-57 является частью госпрограммы вооружений на 2018-2025 годы.По имеющейся информации из российских открытых источников издание делает вывод, что ВКС РФ получит всего два Су-57, и не к концу 2019 года, а к концу 2020. Хотя русские имеют 10 прототипов Су-57, которые постоянно тестируют и испытывают, они отказались от массового производства этих самолетов, добавили в издании.Главной причиной "отказа" России от массового производства истребителя пятого поколения Су-57, американский журнал назвал "дефицит бюджета, смещение оборонных приоритетов и многочисленные технические проблемы нового самолета".