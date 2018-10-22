Памятник Каримову в Москве. Кто и зачем?
Пока памятники воинам Советского Союза и Российской империи сносят либо оскверняют по всей Европе и в постсоветских странах, в сердце нашей страны собираются открыть целый мемориал Исламу Каримову, «демократичному», а потому несменяемому в течение более чем четверти века лидеру Узбекистана. Просвещённые стараниями Каримова узбеки достигли такого развития во всех областях человеческой деятельности, что заказали изготовление монумента… британскому скульптору Полу Дэю. Работу оплачивал общественный благотворительный фонд имени Каримова. Стоит отметить, что данный фонд оппоненты покойного на родине считали и считают локомотивом культа личности Ислама в Узбекистане.
По данным информационного портала «Фергана», москвичей новым памятником обрадуют под новый 2020 год, 31 декабря 2019-го, а быть может, и ранее, т. к. сама скульптура уже стоит, накрытая полотнищем. Не последнюю роль в этом сыграл нынешний мэр Москвы – Сергей Собянин.
По скромному мнению автора, памятник представляет собой самые вульгарные кладбищенские скульптурные тенденции «святых 90-х», когда на могилах свежееотстрелянных «авторитетов» из разряды уголовных «быков» возводились целые мавзолеи с православными храмами, вагоноподобными «Мерседесами» и джипами.
Естественно, рождается законный вопрос: зачем? Для Узбекистана и диаспоры, это, скорее всего, попытка показать степень взаимодействия с российскими властями и, разумеется, степень влияния. Для местных властей — показать кривую лояльность и в очередной раз потеребить культю, оставшуюся после развала Союза и страдающую фантомными болями по «братским» народам. Хотя лично автору хватает головной боли и от своих непосредственных родственников. Должен указать, что для нашей страны, в которой политики и журналисты с утра до ночи думают: «А что скажет Запад», уже сам выбор Каримова в качестве показной «дружбы» более чем сомнителен. Сами рассудите, 26-летний стаж человека, пришитого к президентскому креслу, резня в Андижане, невольная исламизация страны и т.д., вряд ли можно назвать чистой репутацией.
Так почему же именно сейчас решили поставить памятник столь примечательной фигуре? Всё просто. В Узбекистане с помпой отмечается 80-летие Ислама Каримова. Поэтому ребята решили по столь знаменательному поводу поделиться праздником и с россиянами. Так кем же вы были, гражданин Каримов?
Всё началось, как водится, в 90-е… Ислам Каримов, истый коммунист и член Политбюро ЦК КПСС, в марте 1991 года однозначно призвал республику остаться в составе СССР. И республика однозначно проголосовала остаться верной Москве – за это отдали голоса свыше 90% населения. Верность была мимолётной. Уже в августе того же года Каримов сделал финт ушами и объявил о независимости Узбекистана, а народ… снова единогласно поддержал своего лидера. С тех пор Ислам был буквально приклеен к посту президента, а в 2007 году баллотировался на пост президента даже в обход действующей конституции Узбекистана.
Правды ради необходимо указать, что дремавшее все советские годы средневековое «байство» стало буквально новым трендом на территории всей Средней Азии. Собранным по частям Советским Союзом республикам долгие годы прививали социализм, а оказавшись независимыми, они принялись заигрывать в демократию, мало понимая, что это значит. Клановость и авторитаризм стали неразрывными спутниками новоиспечённых стран Средней Азии. И Узбекистан здесь занимает отнюдь не лидирующее место.
Памятники Сапармурату Ниязову, далеко не все...
В Туркменистане вплоть до своей кончины в 2006 году в кресле президента сидел Сапармурат Ниязов. Ниязов умудрился выжить со всех мест русское население и превратил Туркмению в столь закрытую страну, что Северная Корея по сравнению с ней — просто курортный Кипр. В своём «фундаментальном» труде «Рухнама» («Книга духа») Сапармурат даже решил перещеголять копателей Чёрного моря, заявив, что туркменам принадлежит изобретение колеса и телеги. Вообще, культ личности Ниязова — отдельная тема. Сапармурат до того возвысился, что переписал… календарь, переименовав апрель в гурбансолтан-эдже в честь своей мамы. Это не считая фактического уничтожения пенсионных выплат, увольнения 15 тысяч медработников, закрытия Академии наук Туркменистана, упразднения балета и т. д., и т. п. И всё это сопровождалось фантастическими по безграмотности аргументами туркменбаши. Именно туркменбаши, т.к. титул президента на фоне этого вождя выглядел насмешкой.
В Казахстане до сих пор на своём месте сидит Нурсултан Назарбаев, в теории демократический президент. На официальном уровне Назарбаев не одобряет преследование русского населения республики, но на практике всё складывается иначе. А совсем недавно сам Нурсултан предложил перевести казахский письменный язык на латиницу. В канве культа личности Назарбаев в перспективе может обогнать даже Ниязова, если преданные ему соратники всё-таки сумеют переименовать один из городов Казахстана в Нурсултан-град!
Но вернёмся к Каримову. После прихода к власти Каримов сразу выбрал авторитарный путь, учитывая проблемный регион Средней Азии, в этом его винить трудно. Однако, получив шикарное пространство для манёвра, особенно после продления президентских полномочий в 1995 году, добиться какого-то бурного развития страны не смог. Отчасти это связано с возрастающим исламским экстремизмом. Исламизация и усиление роли религиозных лидеров стали реальной угрозой не только его режиму, но и стране в целом. 16 февраля 1999 года перед зданием правительства в Ташкенте произошёл теракт. Взрыв унёс жизни 16 ни в чём не повинных людей.
Взрыв в Ташкенте
В 2000 году на президентских выборах Ислам Каримов вновь становится лидером страны. А уже в 2001-м построенный Советским Союзом военный аэродром близ города Карши Каримов передал США для развёртывания там авиабазы. Узбекистан получил статус «партнёра» демократии, а также небольшой, но приятный пустячок в 10 млн. долларов в год за использование территории. Янки базу «Карши-Ханабад» покинули только в 2005 году. И не потому, что Каримов воспылал любовью к России, просто США перестали деньги вовремя за «коммунальные» услуги вносить.
В том же 2005 году началась резня в Андижане. 11 февраля судебный процесс над 23 местными бизнесменами, последователями Акрама Юлдашева (бывший член террористической организации запрещённой в России «Хизб ут-Тахрир») вызвал массовые волнения. Вскоре последовали атаки на местную патрульно-постовую службу, на войсковую часть, на местную тюрьму, на здание мэрии и здание службы безопасности Узбекистана. Везде это сопровождалось воровством стрелкового оружия, резнёй сотрудников МВД и т.д. Всё вылилось в кровавый мятеж.
В итоге мятеж был жёстко подавлен, множество митингующих и случайно попавших в толпу людей, в том числе и простых заложников самих мятежников, были убиты и покалечены. Оставшиеся в живых участники волнений ринулись в сторону границы с Киргизией. По пути они наткнулись на группу узбекских солдат и были обстреляны. Внешнеполитически Каримова осудили все, кроме России, Индии, Китая и т.д.
США, безусловно, осудили Каримова. Рассудив, что «демократические партнёры» задумали спихнуть его с трона, Ислам внезапно сдружился с Россией. И даже передал РФ базу «Карши-Ханабад». На время. Это на фоне того, как Узбекистан сначала входил в ОДКБ, потом выходил из него, а потом снова вступил.
При этом русский язык стал потихоньку исчезать с территории Узбекистана. Русские кадры также были вытеснены. Главное же, что басмачи первой половины 20 века в обществе превратились в национальных героев, а это прекрасная площадка для роста национализма. И не стоит забывать как минимум двойственную политику Каримова, мечущегося между Москвой и Вашингтоном. И вопрос даже не в том, что «так нельзя» — можно, если это в интересах твоей страны. И честь и хвала Каримову, если это пошло на пользу Узбекистану. Но вот при чём здесь памятник в столице России, для которой Каримов мог быть только временным партнёром, а никак не другом? И по гамбургскому счёту, пора быть прагматиками и перестать использовать такие пустые и «вредные» слова, как «братья», «друзья» и т.д.
Памятник Каримову в Узбекистане
Более того, памятник Каримову в Москве выглядит как экспорт культа личности. Ведь на родине Ислам по масштабам поклонения уступает только Ниязову. Во время празднования 80-летия Каримова в официальной прессе фигурировали следующие заголовки: «Памятник Исламу Каримову утопает в цветах», «Мы гордимся, что жили в одной махалле с выдающейся личностью», «Образец самоотверженности», «Жизнь во имя свободы и процветания», «Великий и любимый сын нашего народа», «Основатель независимого Узбекистана» и даже «Сердце, вместившее Вселенную».
Уже открыты памятники Каримову в Самарканде, Ташкенте и Карши, не считая возведения мавзолея на месте его погребения. Во время «празднования» было издано литературное наследие Ислама, а написать он успел такое количество фолиантов, что Толстой позавидует. При этом множество узбекских СМИ утверждают, что в республике появились признаки развенчания культа личности Каримова. Посему неизвестно, какие подводные течения в узбекской политике сейчас. И вряд ли кто-то скажет точно, как все эти заигрывания с памятником Каримову в Москве в итоге отразятся на «лояльности» и «дружбе» двух стран.
По данным информационного портала «Фергана», москвичей новым памятником обрадуют под новый 2020 год, 31 декабря 2019-го, а быть может, и ранее, т. к. сама скульптура уже стоит, накрытая полотнищем. Не последнюю роль в этом сыграл нынешний мэр Москвы – Сергей Собянин.
По скромному мнению автора, памятник представляет собой самые вульгарные кладбищенские скульптурные тенденции «святых 90-х», когда на могилах свежееотстрелянных «авторитетов» из разряды уголовных «быков» возводились целые мавзолеи с православными храмами, вагоноподобными «Мерседесами» и джипами.
Естественно, рождается законный вопрос: зачем? Для Узбекистана и диаспоры, это, скорее всего, попытка показать степень взаимодействия с российскими властями и, разумеется, степень влияния. Для местных властей — показать кривую лояльность и в очередной раз потеребить культю, оставшуюся после развала Союза и страдающую фантомными болями по «братским» народам. Хотя лично автору хватает головной боли и от своих непосредственных родственников. Должен указать, что для нашей страны, в которой политики и журналисты с утра до ночи думают: «А что скажет Запад», уже сам выбор Каримова в качестве показной «дружбы» более чем сомнителен. Сами рассудите, 26-летний стаж человека, пришитого к президентскому креслу, резня в Андижане, невольная исламизация страны и т.д., вряд ли можно назвать чистой репутацией.
Так почему же именно сейчас решили поставить памятник столь примечательной фигуре? Всё просто. В Узбекистане с помпой отмечается 80-летие Ислама Каримова. Поэтому ребята решили по столь знаменательному поводу поделиться праздником и с россиянами. Так кем же вы были, гражданин Каримов?
Всё началось, как водится, в 90-е… Ислам Каримов, истый коммунист и член Политбюро ЦК КПСС, в марте 1991 года однозначно призвал республику остаться в составе СССР. И республика однозначно проголосовала остаться верной Москве – за это отдали голоса свыше 90% населения. Верность была мимолётной. Уже в августе того же года Каримов сделал финт ушами и объявил о независимости Узбекистана, а народ… снова единогласно поддержал своего лидера. С тех пор Ислам был буквально приклеен к посту президента, а в 2007 году баллотировался на пост президента даже в обход действующей конституции Узбекистана.
Правды ради необходимо указать, что дремавшее все советские годы средневековое «байство» стало буквально новым трендом на территории всей Средней Азии. Собранным по частям Советским Союзом республикам долгие годы прививали социализм, а оказавшись независимыми, они принялись заигрывать в демократию, мало понимая, что это значит. Клановость и авторитаризм стали неразрывными спутниками новоиспечённых стран Средней Азии. И Узбекистан здесь занимает отнюдь не лидирующее место.
Памятники Сапармурату Ниязову, далеко не все...
В Туркменистане вплоть до своей кончины в 2006 году в кресле президента сидел Сапармурат Ниязов. Ниязов умудрился выжить со всех мест русское население и превратил Туркмению в столь закрытую страну, что Северная Корея по сравнению с ней — просто курортный Кипр. В своём «фундаментальном» труде «Рухнама» («Книга духа») Сапармурат даже решил перещеголять копателей Чёрного моря, заявив, что туркменам принадлежит изобретение колеса и телеги. Вообще, культ личности Ниязова — отдельная тема. Сапармурат до того возвысился, что переписал… календарь, переименовав апрель в гурбансолтан-эдже в честь своей мамы. Это не считая фактического уничтожения пенсионных выплат, увольнения 15 тысяч медработников, закрытия Академии наук Туркменистана, упразднения балета и т. д., и т. п. И всё это сопровождалось фантастическими по безграмотности аргументами туркменбаши. Именно туркменбаши, т.к. титул президента на фоне этого вождя выглядел насмешкой.
В Казахстане до сих пор на своём месте сидит Нурсултан Назарбаев, в теории демократический президент. На официальном уровне Назарбаев не одобряет преследование русского населения республики, но на практике всё складывается иначе. А совсем недавно сам Нурсултан предложил перевести казахский письменный язык на латиницу. В канве культа личности Назарбаев в перспективе может обогнать даже Ниязова, если преданные ему соратники всё-таки сумеют переименовать один из городов Казахстана в Нурсултан-град!
Но вернёмся к Каримову. После прихода к власти Каримов сразу выбрал авторитарный путь, учитывая проблемный регион Средней Азии, в этом его винить трудно. Однако, получив шикарное пространство для манёвра, особенно после продления президентских полномочий в 1995 году, добиться какого-то бурного развития страны не смог. Отчасти это связано с возрастающим исламским экстремизмом. Исламизация и усиление роли религиозных лидеров стали реальной угрозой не только его режиму, но и стране в целом. 16 февраля 1999 года перед зданием правительства в Ташкенте произошёл теракт. Взрыв унёс жизни 16 ни в чём не повинных людей.
Взрыв в Ташкенте
В 2000 году на президентских выборах Ислам Каримов вновь становится лидером страны. А уже в 2001-м построенный Советским Союзом военный аэродром близ города Карши Каримов передал США для развёртывания там авиабазы. Узбекистан получил статус «партнёра» демократии, а также небольшой, но приятный пустячок в 10 млн. долларов в год за использование территории. Янки базу «Карши-Ханабад» покинули только в 2005 году. И не потому, что Каримов воспылал любовью к России, просто США перестали деньги вовремя за «коммунальные» услуги вносить.
В том же 2005 году началась резня в Андижане. 11 февраля судебный процесс над 23 местными бизнесменами, последователями Акрама Юлдашева (бывший член террористической организации запрещённой в России «Хизб ут-Тахрир») вызвал массовые волнения. Вскоре последовали атаки на местную патрульно-постовую службу, на войсковую часть, на местную тюрьму, на здание мэрии и здание службы безопасности Узбекистана. Везде это сопровождалось воровством стрелкового оружия, резнёй сотрудников МВД и т.д. Всё вылилось в кровавый мятеж.
В итоге мятеж был жёстко подавлен, множество митингующих и случайно попавших в толпу людей, в том числе и простых заложников самих мятежников, были убиты и покалечены. Оставшиеся в живых участники волнений ринулись в сторону границы с Киргизией. По пути они наткнулись на группу узбекских солдат и были обстреляны. Внешнеполитически Каримова осудили все, кроме России, Индии, Китая и т.д.
США, безусловно, осудили Каримова. Рассудив, что «демократические партнёры» задумали спихнуть его с трона, Ислам внезапно сдружился с Россией. И даже передал РФ базу «Карши-Ханабад». На время. Это на фоне того, как Узбекистан сначала входил в ОДКБ, потом выходил из него, а потом снова вступил.
При этом русский язык стал потихоньку исчезать с территории Узбекистана. Русские кадры также были вытеснены. Главное же, что басмачи первой половины 20 века в обществе превратились в национальных героев, а это прекрасная площадка для роста национализма. И не стоит забывать как минимум двойственную политику Каримова, мечущегося между Москвой и Вашингтоном. И вопрос даже не в том, что «так нельзя» — можно, если это в интересах твоей страны. И честь и хвала Каримову, если это пошло на пользу Узбекистану. Но вот при чём здесь памятник в столице России, для которой Каримов мог быть только временным партнёром, а никак не другом? И по гамбургскому счёту, пора быть прагматиками и перестать использовать такие пустые и «вредные» слова, как «братья», «друзья» и т.д.
Памятник Каримову в Узбекистане
Более того, памятник Каримову в Москве выглядит как экспорт культа личности. Ведь на родине Ислам по масштабам поклонения уступает только Ниязову. Во время празднования 80-летия Каримова в официальной прессе фигурировали следующие заголовки: «Памятник Исламу Каримову утопает в цветах», «Мы гордимся, что жили в одной махалле с выдающейся личностью», «Образец самоотверженности», «Жизнь во имя свободы и процветания», «Великий и любимый сын нашего народа», «Основатель независимого Узбекистана» и даже «Сердце, вместившее Вселенную».
Уже открыты памятники Каримову в Самарканде, Ташкенте и Карши, не считая возведения мавзолея на месте его погребения. Во время «празднования» было издано литературное наследие Ислама, а написать он успел такое количество фолиантов, что Толстой позавидует. При этом множество узбекских СМИ утверждают, что в республике появились признаки развенчания культа личности Каримова. Посему неизвестно, какие подводные течения в узбекской политике сейчас. И вряд ли кто-то скажет точно, как все эти заигрывания с памятником Каримову в Москве в итоге отразятся на «лояльности» и «дружбе» двух стран.
- Автор:
- Восточный ветер
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