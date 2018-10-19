Минобороны изучит наработки по проекту МиГ-41
Все материалы, касающиеся разработки перспективного авиационного комплекса дальнего перехвата (ПАК ДП) переданы военному ведомству, передает ТАСС сообщение замглавы Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Сергея Короткова.
Об этом Коротков сообщил журналистам, отвечая на их вопрос о том, на какой стадии находятся работы по созданию МиГ-41 (предполагаемое обозначение нового перехватчика).
Как отметил, директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов, в нынешних условиях, характеризующихся сложной экономической ситуацией и непростыми международными проблемами, необходимо провести ревизию многих военных программ с тем, чтобы расставить их по степени приоритетности.
Это касается и ПАК ДП – нужно понять место проекта среди авиационных проектов, сказал Коротков.
По его словам, данная программа требует больших финансовых и интеллектуальных ресурсов. Удастся ли разработчикам понять, какие технологии окажутся наиболее эффективными в следующем десятилетии? Так что риски, определенно, есть.
Работы по созданию ПАК ДП с начала 2010 годов ведет ОКБ МиГ совместно с КБ нижегородского авиазавода «Сокол». Предполагается, что новый перехватчик заменит в ВКС самолеты МиГ-31, находящиеся на вооружении с 1981 года.
Ранее гендиректор «МиГа» Илья Тарасенко сообщал, что в проекте МиГ-41 будут реализованы все современные наработки, в результате чего машина получит новые возможности, будут увеличены скорость и высота полета. Так, максимальная скорость полета перехватчика превысит М=4. Кроме того, ряд нововведений позволят ПАК ДП поражать цели не только в атмосфере, но и за ее пределами. Более подробно об этом Военное обозрение писало в своем августовском материале.
Об этом Коротков сообщил журналистам, отвечая на их вопрос о том, на какой стадии находятся работы по созданию МиГ-41 (предполагаемое обозначение нового перехватчика).
Как отметил, директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов, в нынешних условиях, характеризующихся сложной экономической ситуацией и непростыми международными проблемами, необходимо провести ревизию многих военных программ с тем, чтобы расставить их по степени приоритетности.
Это касается и ПАК ДП – нужно понять место проекта среди авиационных проектов, сказал Коротков.
По его словам, данная программа требует больших финансовых и интеллектуальных ресурсов. Удастся ли разработчикам понять, какие технологии окажутся наиболее эффективными в следующем десятилетии? Так что риски, определенно, есть.
Работы по созданию ПАК ДП с начала 2010 годов ведет ОКБ МиГ совместно с КБ нижегородского авиазавода «Сокол». Предполагается, что новый перехватчик заменит в ВКС самолеты МиГ-31, находящиеся на вооружении с 1981 года.
Ранее гендиректор «МиГа» Илья Тарасенко сообщал, что в проекте МиГ-41 будут реализованы все современные наработки, в результате чего машина получит новые возможности, будут увеличены скорость и высота полета. Так, максимальная скорость полета перехватчика превысит М=4. Кроме того, ряд нововведений позволят ПАК ДП поражать цели не только в атмосфере, но и за ее пределами. Более подробно об этом Военное обозрение писало в своем августовском материале.
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