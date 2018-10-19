Обломки потерпевшего аварию Л-39 найдены, поиски экипажа продолжаются

Поисково-спасательная операция по обнаружению двух пилотов потерпевшего накануне над Азовским морем учебно-тренировочного самолета Л-39 продолжается в Ейском районе Кубани. На данный момент спасателям не удалось найти летчика и штурмана самолета Центра боевой подготовки летного состава ВМФ РФ, которым удалось катапультироваться над Азовским морем.Как ранее сообщалось, учебный самолет Л-39 "Альбатрос" в четверг взлетел с военного аэродрома в Ейске и во время тренировочного полета упал в Азовское море в полукилометре от побережья, экипаж катапультировался. Обломки самолета обнаружены с помощью водолазов, в настоящее время идут работы по их подъему. Предварительная причина падения самолета - техническая неисправность.Поиски экипажа самолета продолжаются уже больше 12 часов, в операции участвуют более 220 человек. Кроме представителей Минобороны в поисках участвуют сотрудники Южного регионального управления МЧС России и казаки станицы Должанской. По информации пресс-службы ведомства, в поисках участвуют четыре вертолета, два судна обеспечения, а также два катера МЧС и четыре катера пограничной службы ФСБ. Все находящиеся в акватории Азовского моря суда и корабли предупреждены о возможном нахождении экипажа самолета в воде.На настоящий момент вода в Азовском море довольно прохладная - всего 14 градусов, на берегу ветрено и не более +13 по Цельсию. В районе Должанской косы, где упал самолёт, очень сильное течение, периодически меняющее своё направление.