Разведка США об опасности кибератак: затраты минимальные – результат огромен
Ряд стран, таких как Россия, Китай, Иран и Северная Корея на сегодняшний день обладают продвинутыми возможностями в кибернетической сфере и используют их в качестве инструмента для продвижения своих государственных интересов, передает ТАСС заявление главы нацразведки США Дэниела Коутса.
По словам Коутса, указанные страны, представляющие наибольшую опасность для США, постоянно совершенствуются в кибервойне. Они используют свои возможности как «дешевый инструмент государственной политики», чтобы продвигать свои интересы.
Они делают относительно небольшие инвестиции с точки зрения финансов и человеческих ресурсов, а результат при этом получают солидный, гораздо превышающий первоначальные затраты, пояснил директор нацразведки.
Напомним, недавно администрация США заочно обвинила семерых предполагаемых сотрудников российской военной разведки в совершении практически всех громких кибератак, совершенных за последние несколько лет. Согласно утверждениям Вашингтона, свою деятельность в киберпространстве эти сотрудники ведут с 2014 года. Им приписываются, в том числе атаки на Всемирное антидопинговое агентства (WADA), американское агентство того же толка (USADA), ОЗХО, компанию Westinghouse, а также на Канадский центр спортивной этики.
В свою очередь британцы подтвердили кибератаки сотрудников Главного управления Генштаба ВС РФ (бывшее ГРУ) на ОЗХО, спортивные организации, политические институты, СМИ и бизнес структуры по всему миру.
Москва все эти обвинения отвергает, указывая ни их бездоказательность.
По словам Коутса, указанные страны, представляющие наибольшую опасность для США, постоянно совершенствуются в кибервойне. Они используют свои возможности как «дешевый инструмент государственной политики», чтобы продвигать свои интересы.
Они делают относительно небольшие инвестиции с точки зрения финансов и человеческих ресурсов, а результат при этом получают солидный, гораздо превышающий первоначальные затраты, пояснил директор нацразведки.
Напомним, недавно администрация США заочно обвинила семерых предполагаемых сотрудников российской военной разведки в совершении практически всех громких кибератак, совершенных за последние несколько лет. Согласно утверждениям Вашингтона, свою деятельность в киберпространстве эти сотрудники ведут с 2014 года. Им приписываются, в том числе атаки на Всемирное антидопинговое агентства (WADA), американское агентство того же толка (USADA), ОЗХО, компанию Westinghouse, а также на Канадский центр спортивной этики.
В свою очередь британцы подтвердили кибератаки сотрудников Главного управления Генштаба ВС РФ (бывшее ГРУ) на ОЗХО, спортивные организации, политические институты, СМИ и бизнес структуры по всему миру.
Москва все эти обвинения отвергает, указывая ни их бездоказательность.
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