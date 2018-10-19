Вертолёт США MH-60 Seahawk упал на палубу авианосца "Рональд Рейган"
Вслед за инцидентом с французским вертолетом, рухнувшим на палубу французского десантного корабля (вертолётоноснца) Dixmude, о котором сегодня сообщал наш сайт, аналогичное происшествие утром случилось на американском авианосце "Рональд Рейган".
Как сообщает командование Седьмого флота ВМС США, американский вертолет Sikorsky MH-60 Seahawk упал на палубу авианосца "Рональд Рейган". Падение вертолета случилось почти сразу же после его взлета, по предварительной информации погибших нет, имеются раненые, которые находятся под наблюдением медперсонала. В сообщении количество пострадавших и характер ранений не указывается, но говорится о том, что некоторым пострадавшим будет нужна эвакуация на берег. Причина падения вертолета не называется.
Авианосец "Рональд Рейган" (USS Ronald Reagan), базирующийся на базе Седьмого флота ВМС США в японской Йокосуке, в настоящее время находится в Филиппинском море, где проводит штатные маневры с кораблями авианосной группы.
Sikorsky MH-60 Seahawk ("Морской ястреб") — палубный многоцелевой вертолет, флотская модификация армейского UH-60. Создан для эксплуатации на военных кораблях.
Как сообщает командование Седьмого флота ВМС США, американский вертолет Sikorsky MH-60 Seahawk упал на палубу авианосца "Рональд Рейган". Падение вертолета случилось почти сразу же после его взлета, по предварительной информации погибших нет, имеются раненые, которые находятся под наблюдением медперсонала. В сообщении количество пострадавших и характер ранений не указывается, но говорится о том, что некоторым пострадавшим будет нужна эвакуация на берег. Причина падения вертолета не называется.
Авианосец "Рональд Рейган" (USS Ronald Reagan), базирующийся на базе Седьмого флота ВМС США в японской Йокосуке, в настоящее время находится в Филиппинском море, где проводит штатные маневры с кораблями авианосной группы.
Sikorsky MH-60 Seahawk ("Морской ястреб") — палубный многоцелевой вертолет, флотская модификация армейского UH-60. Создан для эксплуатации на военных кораблях.
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- https://www.dvidshub.net/
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