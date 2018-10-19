Росляков-старший назвал сына "дьяволом": Но я всё равно его люблю

Я православный верующий. Дьявол, больше ничего... Детской литературой раньше занимался, хомячками, декоративными крысками занимался, машинками. Мне сказали, что он застрелился. Он труп. Труп нельзя прощать или не прощать. Его мать со мной не хотела общаться. Хоть и мертвый - я его люблю. Он мой кровинушка. Мой родной сын. Я мечтал о нём.

Опубликованы первые кадры беседы с отцом предполагаемого виновника массового убийства в Керченском политехническом колледже. Игорь Росляков прокомментировал характер своего сына, назвав того «дьяволом». Заявление Рослякова-старшего, который нередко попадал в поле зрения керченских правоохранителей в связи с буйным поведением в результате употребления спиртного, приводятся в Telegram-канале MASH.Игорь Росляков делает собственные предположения по поводу того, почему его сын совершил столь жуткое преступление. По словам отца предполагаемого убийцы, «это всё Интернет, ноутбук».Росляков-старший подтвердил ранее появившуюся в СМИ информацию о том, что мать Рослякова была вхожа в запрещённую в России секту «Свидетели Иеговы».Отец В.Рослякова добавляет, что второй день вызывается на допросы к следователю, где идёт общение и с одногруппниками его сына.Одногруппники отмечают, что Росляков-младший был замкнутым, ни с кем не общался.Напомним, что Игорь Росляков в своё время проходил службу в Афганистане, был контужен. В своём городе стал инвалидом после пьяной драки. Жил отдельно от сына, воспитанием фактически не занимался.