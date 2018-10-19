Российские спецподразделения получили мобильные барокамеры
Силы специальных операций (ССО) и спецназ ВДВ получили мобильные барокомплексы, которые к месту проведения операции можно доставить самолетом, железнодорожным или автомобильным транспортом, сообщают Известия.
Данные комплексы (МАБ СпН) можно также использовать для тренировки водолазов, восстановления подводников после баротравм, либо военнослужащих, получившим отравление оксидом углерода, например, при борьбе с возгоранием.
Кроме того, мобильные барокамеры позволяют выполнять автономные водолазные спуски с маломерных судов в незнакомых акваториях, что значительно расширяет возможности спецподразделений.
По словам эксперта Валерия Мухина, боевые пловцы выполняют широкий круг задач: ведение боевых действий в прибрежной полосе, разведки, выполнение под водой инженерных работ. Также они проводят мероприятия по противодействию диверсантам противника либо собственные диверсионные операции. Независимо от поставленных задач, все водолазы проходят через барокомплексы.
Он отметил, что в мирное время мобильные барокамеры будут незаменимы во время спасательных операций. Наибольшее их преимущество в том, что они могут доставляться максимально близко к месту спусков водолазов. И чем раньше пострадавший получит помощь, тем будет меньше последствий.
Между тем глава ОСК Алексей Рахманов рассказал накануне о продвижении разработки воздухонезависимой энергетической установки для подлодок.
По его словам, пока испытываются наземные прототипы, но в скором времени появится и морской. Он будет приближен к реальным условиям, тогда уже можно будет обсуждать эту тему, и понять, «что лучше, что хуже».
Он добавил, что у любого вида работ должен присутствовать экономический смысл. Вот когда специалисты его увидят, тогда и будут реализовывать, заключил глава корпорации.
Данные комплексы (МАБ СпН) можно также использовать для тренировки водолазов, восстановления подводников после баротравм, либо военнослужащих, получившим отравление оксидом углерода, например, при борьбе с возгоранием.
Кроме того, мобильные барокамеры позволяют выполнять автономные водолазные спуски с маломерных судов в незнакомых акваториях, что значительно расширяет возможности спецподразделений.
По словам эксперта Валерия Мухина, боевые пловцы выполняют широкий круг задач: ведение боевых действий в прибрежной полосе, разведки, выполнение под водой инженерных работ. Также они проводят мероприятия по противодействию диверсантам противника либо собственные диверсионные операции. Независимо от поставленных задач, все водолазы проходят через барокомплексы.
Он отметил, что в мирное время мобильные барокамеры будут незаменимы во время спасательных операций. Наибольшее их преимущество в том, что они могут доставляться максимально близко к месту спусков водолазов. И чем раньше пострадавший получит помощь, тем будет меньше последствий.
Между тем глава ОСК Алексей Рахманов рассказал накануне о продвижении разработки воздухонезависимой энергетической установки для подлодок.
По его словам, пока испытываются наземные прототипы, но в скором времени появится и морской. Он будет приближен к реальным условиям, тогда уже можно будет обсуждать эту тему, и понять, «что лучше, что хуже».
Он добавил, что у любого вида работ должен присутствовать экономический смысл. Вот когда специалисты его увидят, тогда и будут реализовывать, заключил глава корпорации.
- Использованы фотографии:
- Минобороны РФ
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