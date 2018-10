В Китае взлетел Feihong 98 - беспилотник на базе копии советского "Ан-2"

В Китае продолжают успешно использовать советскую технику и модернизировать ее, создавая новые модели. 16 октября 2018 года в Баотоу (Автономный район Внутренняя Монголия КНР) совершил свой первый демонстрационный полет беспилотный летательный аппарат Feihong 98 (FH-98), созданный инженерами компании China Aerospace Science and Technology Group Co., Ltd. на базе легкого многоцелевого самолета Shifei Y-5B, который в свою очередь является лицензионной копией советского самолета Ан-2.Новый китайский беспилотник Feihong-98 (FH-98) позиционируется как беспилотник двойного назначения грузоподъемностью 1,5 тонны, который возможно применять не только для грузоперевозок, но и как медицинский дрон или при ликвидации стихийных бедствий. В планах разработчиков получить на него сертификат летной годности и начать выпуск с 2019 года небольшими партиями. Максимальная взлетная масса - 5250 кг., грузоподъемность - 1,5 тонны, максимальный объем грузового отсека - 15 кубических метров, высота полета - 4500 метров, крейсерская скорость - 180 км/час, практическая дальность - 1200 километров, длина разбега - 235 м (при максимальной взлётной массе), т.е . практически те же показатели, как и у "Ан-2".Лицензионная копия Ан-2 самолет Shifei Y5B совершил первый полёт в 1957 году и на сегодняшний день продолжает серийно производиться в Китае.