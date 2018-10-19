Минобороны возродит Кемеровское училище связи
Минобороны приняло принципиальное решение о возрождении Кемеровского высшего командного училища связи им. Пересыпкина (КВВКУС), сообщают Известия.
В прошлом десятилетии училище было расформировано. Это привело к тому, что должности командиров в подразделениях связи стали занимать, в основном, выпускники гражданских вузов, которые по уровню подготовки уступают кадровым офицерам.
Планируется, что училище будет выпускать ежегодно до 300 лейтенантов.
В настоящее время в РФ остался только один военный вуз, готовящий связистов – Военная академия им. Буденного (Петербург). Но этот вуз выпускает не командиров, а офицеров-инженеров. Кроме того, его мощностей явно недостаточно для удовлетворения потребностей вооруженных сил.
По словам военного эксперта Виктора Мураховского, с 2014 года в войска стала массово поступать новая техника, при этом офицеров младшего звена катастрофически не хватало. Командирами взводов ставили выпускников гражданских вузов, прошедших ускоренные курсы, либо прапорщиков. Дефицит командиров по-прежнему велик, ведь подразделения связи имеются во всех родах войск.
Он также отметил, что офицеру мало знать технику, нужно еще и четко представлять место и роль своего подразделения в системе операции или боя. А такие знания дает именно командирский профиль подготовки. Особенно эти качества командира необходимы сегодня, когда командование сделало акцент на опережение вероятного противника в цикле боевого управления.
В прошлом десятилетии училище было расформировано. Это привело к тому, что должности командиров в подразделениях связи стали занимать, в основном, выпускники гражданских вузов, которые по уровню подготовки уступают кадровым офицерам.
Планируется, что училище будет выпускать ежегодно до 300 лейтенантов.
В настоящее время в РФ остался только один военный вуз, готовящий связистов – Военная академия им. Буденного (Петербург). Но этот вуз выпускает не командиров, а офицеров-инженеров. Кроме того, его мощностей явно недостаточно для удовлетворения потребностей вооруженных сил.
По словам военного эксперта Виктора Мураховского, с 2014 года в войска стала массово поступать новая техника, при этом офицеров младшего звена катастрофически не хватало. Командирами взводов ставили выпускников гражданских вузов, прошедших ускоренные курсы, либо прапорщиков. Дефицит командиров по-прежнему велик, ведь подразделения связи имеются во всех родах войск.
Он также отметил, что офицеру мало знать технику, нужно еще и четко представлять место и роль своего подразделения в системе операции или боя. А такие знания дает именно командирский профиль подготовки. Особенно эти качества командира необходимы сегодня, когда командование сделало акцент на опережение вероятного противника в цикле боевого управления.
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