ВМСУ нарастили корабельно-катерную группировку в Азовском море

Корабельно-катерная группировка Военно-морских сил Украины в Азовском море пополнилась еще одним катером. Как сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы страны, патрульный катер "Донбасс" пополнил группировку украинских пограничников в акватории Азова.Согласно опубликованному сообщению "корабль морской охраны "Донбасс" Мариупольского отряда морской охраны Госпогранслужбы Украины вернулся в строй после планового ремонта и приступил к охране морских границ страны в акватории Азовского моря". Ремонт и модернизация, которая заключалась в быстром ремонте отдельных систем и механизмов двигателей корабля, а также очистке и покраске корпуса, была проведена на Азовском судоремонтном заводе.Корабль морской охраны "Донбасс" BG-32 относится к типу пограничных сторожевых кораблей (ПСКР) проекта 205П. Водоизмещение: 238 т. Длина: 39,94 м. Скорость: 35,6 узлов. Экипаж 30 чел. вооружение: 2х2 - 30 мм АУ; 12 глубинных бомб ББ-1;Ранее Соединенные Штаты передали Киеву два списанных американских патрульных катера класса Island, снятых с вооружения Береговой охраны США. По словам представителей командования ВМС Украины, данные катера также пополнят группировку ВМСУ в акватории Азовского моря.