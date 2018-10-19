ВДВ ожидает "Спрут-СДМ1" в 2020 году, но пока только дивизионный комплект

Воздушно-десантные войска России с нетерпением ожидают поступления на вооружение новейшей самоходной противотанковой пушки "Спрут-СДМ1", и надеются получить ее уже в 2020 году, сообщил командующий ВДВ Андрей Сердюков.Согласно его заявлению, государственные испытания самоходной противотанковой пушки"Спрут-СДМ1" начнутся уже в декабре этого года и пройдут в течение следующего. По планам российского военного ведомства, уже в 2020 году новая машина начнет поступать в подразделения ВДВ, где ее очень ждут. В соответствии с госпрограммой вооружения ВДВ получат дивизионный комплект новых "Спрутов".В рамках рабочей поездки генерал-полковник Андрей Сердюков проверил производство самоходных противотанковых пушек "Спрут-СДМ1" для ВДВ, посетив Волгоградскую машиностроительную компанию "ВгТЗ". Командующий ВДВ ознакомился с производственными мощностями предприятия, осмотрел образцы самоходных противотанковых пушек "Спрут-СДМ1" и ознакомился производственным циклом боевой машины десанта БМД-4М."Спрут-СДМ1" предназначен для огневой поддержки подразделений, борьбы с бронированной техникой, уничтожения опорных пунктов и оборонительных сооружений противника, ведения войсковой разведки и боевого охранения. Машина оснащена пушкой калибра 125 мм, спаренным пулеметом калибра 7,62 мм и дистанционно управляемой пулеметной установкой такого же калибра.