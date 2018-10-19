Керченского стрелка пытались обезоружить. Работа СК внутри колледжа
Преподаватель информатики Керченского политехнического колледжа Александр Моисеенко пытался остановить студента Владислава Рослякова, однако был убит, приводит РИА Новости слова одного из учащихся.
По его словам, преподаватель вышел в коридор, когда услышал звуки выстрелов, и попытался то ли отнять у Рослякова ружьё, то ли как-то иначе остановить его, но был тут же убит.
Собеседник добавил, что Моисенко был единственным взрослым мужчиной, который оказался там в тот момент.
Сегодня Следственный комитет РФ опубликовал видео, на котором запечатлена работа криминалистов следственной группы в Керченском колледже. На видео также имеется фрагмент оперативного совещания под председательством главы СКР Александра Бастрыкина.
Из представленного материала стало известно, что патроны убийцы были заряжены картечью.
Напомним, в среду студент Владислав Росляков открыл стрельбу в Керченском политехническом колледже и привел в действие взрывное устройство. В результате смертельные ранения получили 20 человек. Сам Росляков после содеянного покончил с собой.
В связи с трагедией в Крыму объявлен траур. В пятницу на главной площади Керчи проходит церемония прощания с погибшими.
По его словам, преподаватель вышел в коридор, когда услышал звуки выстрелов, и попытался то ли отнять у Рослякова ружьё, то ли как-то иначе остановить его, но был тут же убит.
Собеседник добавил, что Моисенко был единственным взрослым мужчиной, который оказался там в тот момент.
Сегодня Следственный комитет РФ опубликовал видео, на котором запечатлена работа криминалистов следственной группы в Керченском колледже. На видео также имеется фрагмент оперативного совещания под председательством главы СКР Александра Бастрыкина.
Из представленного материала стало известно, что патроны убийцы были заряжены картечью.
Напомним, в среду студент Владислав Росляков открыл стрельбу в Керченском политехническом колледже и привел в действие взрывное устройство. В результате смертельные ранения получили 20 человек. Сам Росляков после содеянного покончил с собой.
В связи с трагедией в Крыму объявлен траур. В пятницу на главной площади Керчи проходит церемония прощания с погибшими.
- Использованы фотографии:
- НТВ, www.youtube.com, СК РФ
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