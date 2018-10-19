Турчинов: На Украине тестируют технологии космической разведки

Украина имеет собственную космическую разведку, заявил Секретарь совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов. Передовую технологию космической разведки собственной разработки отрабатывает Служба внешней разведки Украины, добавил он во время закладки символической капсулы в фундамент нового разведывательного центра, пишут украинские СМИ.Турчинов заявил, что "всякое уважающее себя разведывательное сообщество" должно иметь собственные современные технологии и служба внешней разведки Украины "уверенно движется в этом направлении", отрабатывая передовые технологии космической разведки с применением разработок украинских специалистов. Кроме этого он отметил серьезные достижения украинских органов госбезопасности в модернизации кибернетической и других составляющих разведдеятельности, направленных на обеспечение безопасности Украины.Между тем сегодня на Украине прошла церемония закладки фундамента первого здания обновленной штаб-квартиры украинской службы внешней разведки, участие в котором принял и Турчинов.Согласно заявлению секретаря СНБО, это будет один из самых современных разведцентров европейского уровня, расположенный на территории Украины.