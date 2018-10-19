Подозреваемые в коррупции военные будут отстраняться от службы
Минобороны РФ на основании указа президента получило право отстранять от службы военнослужащих, подозреваемых в коррупции на срок до 90 суток, сообщают Известия.
Указ президента внес изменения в Дисциплинарный устав ВС РФ. Теперь заподозренные в коррупции военные, могут отстраняться на 60 суток – на время проведения доследственной проверки. При необходимости этот срок может быть продлен до 90 суток.
В войсках решение об отстранении принимает командир части. На денежное довольствие отстранение от службы не влияет.
Вплоть до настоящего времени военнослужащие продолжали службу, пока на них не возбуждали уголовное дело. Только тогда командир части имел право вывести его за штат.
По мнению учредителя российской ассоциации юристов силовых ведомств «Гвардия» Олега Жердева, данные изменения помогут более быстро и беспристрастно провести необходимую проверку. Повод для нее может, например, послужить сигнал о дорогостоящей покупке, на которую военнослужащий потратил сумму большую, чем пятилетний совокупной доход всех членов его семьи. Также поводом может послужить сообщение контрразведки или других спецслужб, собственная декларация о доходах и пр.
Кроме того, с 2016 года в Вооруженных силах наблюдается рост «мелкого взяточничества» (ст. 291.2 УК) среди командиров взводов и рот (сумма вознаграждения не должна превышать 10 тыс. руб.). Чаще всего такие деньги командиры получают от бойцов за возможность покинуть часть на определенное время. В этом случае отстранение «взводного» от службы исключит давление на подчиненных и позволит проверяющим собрать объективный материал.
Совершаются в Вооруженных силах и более тяжкие преступления коррупционной направленности, такие как взяточничество в особо крупных размерах, мошенничество и другие.
Указ президента внес изменения в Дисциплинарный устав ВС РФ. Теперь заподозренные в коррупции военные, могут отстраняться на 60 суток – на время проведения доследственной проверки. При необходимости этот срок может быть продлен до 90 суток.
В войсках решение об отстранении принимает командир части. На денежное довольствие отстранение от службы не влияет.
Вплоть до настоящего времени военнослужащие продолжали службу, пока на них не возбуждали уголовное дело. Только тогда командир части имел право вывести его за штат.
По мнению учредителя российской ассоциации юристов силовых ведомств «Гвардия» Олега Жердева, данные изменения помогут более быстро и беспристрастно провести необходимую проверку. Повод для нее может, например, послужить сигнал о дорогостоящей покупке, на которую военнослужащий потратил сумму большую, чем пятилетний совокупной доход всех членов его семьи. Также поводом может послужить сообщение контрразведки или других спецслужб, собственная декларация о доходах и пр.
Кроме того, с 2016 года в Вооруженных силах наблюдается рост «мелкого взяточничества» (ст. 291.2 УК) среди командиров взводов и рот (сумма вознаграждения не должна превышать 10 тыс. руб.). Чаще всего такие деньги командиры получают от бойцов за возможность покинуть часть на определенное время. В этом случае отстранение «взводного» от службы исключит давление на подчиненных и позволит проверяющим собрать объективный материал.
Совершаются в Вооруженных силах и более тяжкие преступления коррупционной направленности, такие как взяточничество в особо крупных размерах, мошенничество и другие.
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