Битва спецов: российский «Каратель» или американский «Кайман»?
Существенные изменения в технологии ведения войн за последние пятнадцать-двадцать лет требуют от военных разработчиков из разных стран создания адаптированной к таким переменам техники.
На сегодняшний день отдельный интерес у военных специалистов вызывают бронеавтомобили. Успех российских военных разработчиков очевиден. И не их вина в том, что созданные ими (некоторые) бронемашины нового поколения в должном количестве до сих пор не поставлены на вооружение. Стараясь не отстать в вопросе реализации технологий, американские конструкторы пытаются продемонстрировать противовес.
Авторы видеоролика решили сравнить два бронеавтомобиля, которые уже успели себя зарекомендовать на фоне продолжающейся модернизации: российский «Каратель» и американский «Кайман».
Две упомянутые суперсовременные машины двух мощнейших военных держав в мире - представители одного класса - для специальных служб и армейских спецподразделений. Обладают своими уникальными характеристиками и возможностями.
Но какой из них окажется более быстрым, маневренным, защищённым, оснащённым и эффективным? Разбираются авторы видеоматераила:
На сегодняшний день отдельный интерес у военных специалистов вызывают бронеавтомобили. Успех российских военных разработчиков очевиден. И не их вина в том, что созданные ими (некоторые) бронемашины нового поколения в должном количестве до сих пор не поставлены на вооружение. Стараясь не отстать в вопросе реализации технологий, американские конструкторы пытаются продемонстрировать противовес.
Авторы видеоролика решили сравнить два бронеавтомобиля, которые уже успели себя зарекомендовать на фоне продолжающейся модернизации: российский «Каратель» и американский «Кайман».
Две упомянутые суперсовременные машины двух мощнейших военных держав в мире - представители одного класса - для специальных служб и армейских спецподразделений. Обладают своими уникальными характеристиками и возможностями.
Но какой из них окажется более быстрым, маневренным, защищённым, оснащённым и эффективным? Разбираются авторы видеоматераила:
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