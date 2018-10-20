Битва спецов: российский «Каратель» или американский «Кайман»?

Существенные изменения в технологии ведения войн за последние пятнадцать-двадцать лет требуют от военных разработчиков из разных стран создания адаптированной к таким переменам техники.На сегодняшний день отдельный интерес у военных специалистов вызывают бронеавтомобили. Успех российских военных разработчиков очевиден. И не их вина в том, что созданные ими (некоторые) бронемашины нового поколения в должном количестве до сих пор не поставлены на вооружение. Стараясь не отстать в вопросе реализации технологий, американские конструкторы пытаются продемонстрировать противовес.Авторы видеоролика решили сравнить два бронеавтомобиля, которые уже успели себя зарекомендовать на фоне продолжающейся модернизации: российский «Каратель» и американский «Кайман».Две упомянутые суперсовременные машины двух мощнейших военных держав в мире - представители одного класса - для специальных служб и армейских спецподразделений. Обладают своими уникальными характеристиками и возможностями.Но какой из них окажется более быстрым, маневренным, защищённым, оснащённым и эффективным? Разбираются авторы видеоматераила: