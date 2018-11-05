Бронеавтомобили HAMZA MCV (Пакистан)
Пакистан регулярно пытается разрабатывать перспективные образцы вооружения и военной техники, в том числе предназначенные для вывода на международный рынок. Большинство собственных пакистанских проектов нельзя назвать в полной мере удачными, поскольку они не продвигаются дальше испытаний или мелкосерийного производства. Ярким примером такого результата работ может считаться семейство бронеавтомобилей HAMZA MCV. Компания-разработчик в последние годы представила уже две машины этой линейки, а также ряд их модификаций, но ни один из новых образцов пока не стал темой реального контракта.
Новые проекты бронеавтомобилей создала фирма Blitzkrieg Defense Solution, входящая в группу компаний Cavalier Group Pvt. Ltd. И сама компания, и ее материнская организация работают в Исламабаде. Разработка перспективного образца началась несколько лет назад, и в дальнейшем привела к некоторым желаемым результатам. В середине ноября 2016 года компания-разработчик вывела из сборочного цеха и отправила на предварительные испытания самый первый опытный образец нового типа.
Через несколько дней после этого бронеавтомобиль HAMZA MCV 8x8 стал одним из экспонатов военно-технической выставки IDEAS-2016 в г. Карачи. На тот момент утверждалось, что в ближайшем будущем шине предстоит пройти испытания и доводку, после чего ее смогут предложить потенциальным покупателям. В октябре прошлого года на выставке BIDEC-2017 в Бахрейне впервые показали опытную машину HAMZA MCV 6x6. Она основывалась на конструкции существующего образца, но отличалась переработанным шасси.
HAMZA MCV 8x8
К настоящему времени конструкторы Cavalier Group создали целую линейку проектов техники разного назначения, основанных на общих идеях и унифицированном шасси. Ее основой является бронемашина HAMZA MCV 8x8, представленная два года назад. Этот броневик позиционируется как многоцелевая боевая машина (Multirole Combat Vehicle), способная перевозить людей и грузы, оружие, специальное оборудование и т.д.
В основе проекта HAMZA MCV 8x8 лежит любопытная идея объединения функций и возможностей техники класса MRAP с многоосным колесным шасси по типу бронетранспортера. За счет такого объединения решений бронемашина получает хорошую проходимость в сочетании с высоким уровнем защиты. В последние годы такие подходы набирают популярность, и пакистанский проект стал очередным результатом их применения.
Четырехосное шасси HAMZA MCV. Фото Cavalier Group Pvt. Ltd. / hamza8x8.com
Броневик HAMZA MCV 8x8 строится на основе четырехосного шасси и комплектуется броневым корпусом капотной компоновки. В проекте использован модульный подход, благодаря чему состав силовой установки или вооружение могут выбираться заказчиком в соответствии с его требованиями. Кроме того, предусматриваются разные варианты оснащения внутреннего объема корпуса, благодаря чему броневик может быть как защищенным транспортом, так и носителем вооружения.
Базовое шасси строится на основе прямоугольной рамы с посадочными местами для всех нужных компонентов. В его передней части предлагается монтировать двигатель требуемой модели. Согласно информации 2016 года, опытный броневик комплектовался шестицилиндровым дизельным двигателем мощностью 600 л.с. В актуальных рекламных материалах указывается возможность применения 450-сильного двигателя. Машина получает автоматическую трансмиссию на основе шестискоростной коробки передач. Обеспечивается выдача мощности на все четыре моста. При этом два передних могут отключаться.
В составе ходовой части применения четыре моста с независимой подвеской колес. В качестве упругого элемента используется пружина, установленная вертикально над полуосью. Также у каждого колеса имеется собственный гидравлический амортизатор. Шасси комплектуется колесами с шинами 395 / 85 R20. Колеса оснащены жесткими вставками, обеспечивающими движение при пробитых шинах. Также используется централизованная подкачка колес.
Бронеавтомобиль HAMZA MCV 8x8 получил узнаваемый корпус со сравнительно высокими характеристиками защиты. Корпус разделяется на моторный и обитаемый отсеки, отделенные друг от друга. Используется комбинированная защита на основе металлических листов, способная обеспечить защиту от пуль, осколков и мин. Защита машины соответствует уровню 4b стандарта STANAG 4569. Это означает, что броня выдерживает попадание 14,5-мм пуль либо подрыв 10 кг тротила под днищем.
Мост шасси. Фото Cavalier Group Pvt. Ltd. / hamza8x8.com
Корпус броневика собирается из большого количества сравнительно крупных ровных панелей, устанавливаемых под разными углами друг к другу, что придает ему узнаваемый угловатый вид. Также на экстерьере сказывается капотная компоновка машины. Моторный отсек прикрыт кожухом с многоугольной передней стенкой и наклонной крышкой. В последней имеются решетки для подачи воздуха к двигателю. Борта моторного отсека состоят из двух деталей, размещенных под углами к вертикали.
Схожая конструкция борта применяется и на обитаемом отсеке, однако в этом случае верхние элементы отличаются увеличенной высотой. Лобовая проекция обитаемого объема прикрывается кожухом двигателя и небольшим наклонным лобовым листом с остеклением. Для сокращения негативного влияния ударной волны взрыва корпус получил днище с V-образным поперечным сечением. Сверху экипаж и десант прикрываются горизонтальной крышей, сзади – наклонной кормовой деталью с крупным проемом под дверь.
Опытный образец перспективной бронемашины, построенный два года назад, получил боевой модуль башенной компоновки с пулеметным вооружением. Погон для установки модуля с оружием помещается в центральной части крыши и позволяет использовать разные системы. Таким образом, в конфигурации бронетранспортера машина может нести пулемет нормального или крупного калибра либо модуль с автоматической пушкой.
Корпус на стадии покраски. Фото Cavalier Group Pvt. Ltd. / hamza8x8.com
Собственный экипаж бронеавтомобиля HAMZA MCV 8x8, в зависимости от его конфигурации и предназначения, может состоять из двух или более человек. Они располагаются в передней части корпуса, на местах, оснащенных необходимыми приборами. В частности, в распоряжении водителя имеется набор видеокамер, обеспечивающих круговой обзор и упрощающих вождение. Аппаратура на месте командира зависит от назначения и комплектации машины. К примеру, это может быть пульт управления боевым модулем.
В модификации бронетранспортера машина имеет полноценное десантное отделение, под которое отдана задняя часть обитаемого отсека. У бортов корпуса помещается по пять «противоминных» кресел. Десант имеет возможность стрельбы из личного оружия. Для этого в бортах предусмотрен десяток амбразур с заслонками. Эти устройства помещаются под небольшими прямоугольными окнами с бронестеклом.
Доступ внутрь броневика обеспечен несколькими дверями и люками. Крупная дверь имеется на левом борту, непосредственно за рабочим местом водителя. Ввиду большой высоты машины под дверью располагается лесенка. Десанту предлагается использовать кормовую аппарель с гидравлическим приводом. В крыше корпуса предусматриваются несколько люков: над командиром и водителем, а также над десантниками.
Бронеавтомобиль HAMZA MCV 8x8 не отличается компактностью. Длина машины достигает 7,5 м, ширина и высота – по 2,6 м. Боевая масса определяется в 21 т. При необходимости она может взять на борт до 15 т груза. Максимальная допустимая масса с учетом груза и навесного оборудования достигает 50 т. При нормальных показателях веса броневик способен развивать на шоссе скорость 105 км/ч. Запас хода – до 600 км. Обеспечивается преодоление различных препятствий. Водные преграды пересекаются по бродам.
В базовой конфигурации машина HAMZA MCV 8x8 представляет собой защищенный транспорт для личного состава. При этом компания Cavalier Group предлагает несколько других специализированных машин на базе имеющегося шасси и корпуса. Без существенной перестройки корпуса бронетранспортер превращается в санитарную машину. Более серьезная переделка кормового отсека позволяет разместить в нем миномет существующего и перспективного типа. Стрельба в таком случае должна осуществляться через крупный люк в крыше.
Боевой модуль с пушкой или пулеметом можно заменить иной специализированной системой. В частности, предлагается модификация с пусковой установкой для противотанковых ракет. Также в рекламных материалах фигурирует броневик с многоствольной пушечной установкой для ПВО ближней зоны. Вполне возможно, что в будущем компания-разработчик предложит и иные варианты применения броневика. Кроме того, очередные модификации могут появиться по желанию потенциальных заказчиков.
HAMZA MCV 6x6
В прошлом году на выставке BIDEC-2017 пакистанские конструкторы впервые представили новый вариант бронеавтомобиля, созданный на базе существующего проекта. Перспективный образец под названием HAMZA MCV 6x6 имеет высокую степень унификации с предыдущей машиной, но при этом существенно отличается от нее. В новом проекте, как ясно из его названия, ходовая часть лишилась одной из осей, что привело к изменению прочих характеристик. Получившийся броневик способен занять другую нишу и не является прямым конкурентом более старого HAMZA MCV 8x8.
С точки зрения общей архитектуры трехосный броневик похож на предыдущую машину. Он тоже строится на основе шасси рамной конструкции и оснащается броневым корпусом схожего вида. Сообщалось, что новый HAMZA MCV 6x6 укомплектован дизельным двигателем Cummins ISM 500 и автоматической трансмиссией марки Allison. При этом, как и ранее, обеспечивается привод всех шести колес с возможностью отключения передней оси.
Конструкция мостов осталась прежней. Крупные колеса устанавливаются на подвижных полуосях с пружинной подвеской и дополнительными амортизаторами. Минимальный объем изменений исходного проекта привел к тому, что мосты располагаются неравномерно: между первым и вторым имеется крупный промежуток. Сохранены колеса с жесткой вставкой и системой централизованной подкачки.
Корпус HAMZA MCV 6x6 по-прежнему имеет капотную компоновку, но его внешний вид немного изменился. В частности, конструкторы переработали кожух моторного отсека. Теперь его лобовые детали имеют клиновидную форму, и на них перенесены решетки радиатора. Немного изменилась форма бортов. Были сохранены и габариты, за счет которых обеспечивается требуемый внутренний объем.
Опытный образец HAMZA MCV 6x6 помимо собственной брони демонстрировал накладные панели. На лбу, бортах и корме обитаемого объема были установлены дополнительные детали, повышающие уровень защиты. В базовой конфигурации броневик выдерживает попадание 14,5-мм пули в лобовые детали. После установки новых панелей, вероятно, обеспечивается всеракурсная защита от таких угроз. Также сохранена противоминная защита, выдерживающая подрыв 10 кг тротила под днищем.
Подобно своему предшественнику, трехосный броневик управляется экипажем из двух или трех человек. В кормовом десантном отделении перевозится 10 бойцов с оружием. Возможность стрельбы из-под брони теперь отсутствует, поскольку накладные панели блокируют амбразуры корпуса. Сохранены все имевшиеся люки, двери и аппарель.
Машины без будущего
Компания Blitzkrieg Defense Solution представила свой первый броневик HAMZA MCV два года назад. Ожидалось, что эта разработка заинтересует армию или полицию Пакистана, а также сможет выйти на международный рынок и стать предметом экспортного контракта. Такие же надежды возлагались и на второй броневик с трехосной ходовой частью, представленный около года назад. Однако, как теперь ясно, все эти планы не были выполнены. Две бронемашины пока остаются исключительно выставочными образцами и еще не успели выйти за пределы полигонов.
Два опытных образца, участвовавших в выставках, привлекали внимание военных и специалистов, но никакие ожидаемые события не произошли. Ни одна армия пока не пожелала купить перспективные броневики HAMZA MCV. Как следствие, реальное будущее двух основных проектов и предлагаемых разработок на их базе оказывается под вопросом. Похоже, целое семейство любопытных пакистанских разработок так и не попадет в серию.
Необходимо отметить, что броневики HAMZA MCV представляют определенный интерес, как минимум, на уровне концепции. Судя по доступным данным, пакистанские конструкторы создали технику, в целом, отвечающую современным требованиям к ее классу. В то же время, необходимо учитывать тот факт, что эти проекты не являются единственными в своем роде. На рынке присутствует огромное количество иных бронетранспортеров со схожими характеристиками. Таким образом, машины из Пакистана сталкиваются с самой серьезной конкуренцией.
Выбирая новый образец бронетехники для будущей закупки, армия той или иной страны должна учитывать множество факторов, и не только основные «табличные» характеристики. Среди прочего, большое значение имеют опыт и репутация производителя. Пакистанские предприятия пока не могут претендовать на звание лидера рынка бронетехники, что сокращает коммерческий потенциал их проектов. Кроме того, на судьбе машин негативно сказывается не самая высокая культура производства.
В итоге бронеавтомобили линейки HAMZA MCV оказываются типичными представителями своего класса, не имеющими никаких преимуществ перед конкурентами. Мало того, возможно присутствие серьезных недостатков того или иного рода. В такой ситуации потенциальный заказчик, скорее всего, предпочтет бронемашины другого типа и из иной страны. Именно этим и объясняется тот факт, что техника от Cavalier Group за два года не вышла из стадии испытаний и поездок по выставкам.
Нельзя исключать, что в обозримом будущем пакистанская компания все же получит первый заказ на серийное производство перспективных бронеавтомобилей. Однако вероятность такого развития событий не слишком велика и постоянно уменьшается. Есть основания считать, что два броневика HAMZA MCV останутся исключительно выставочными образцами. Впрочем, компании-разработчику не следует расстраиваться по этому поводу. При разработке двух известных проектов она успела получить определенный опыт, который можно использовать для создания совершенно нового бронеавтомобиля.
По материалам сайтов:
http://hamza8x8.com/
https://defence-blog.com/
http://army-guide.com/
https://defence.pk/
http://paknewspage.com/
https://defence.ru/
https://bmpd.livejournal.com/
Новые проекты бронеавтомобилей создала фирма Blitzkrieg Defense Solution, входящая в группу компаний Cavalier Group Pvt. Ltd. И сама компания, и ее материнская организация работают в Исламабаде. Разработка перспективного образца началась несколько лет назад, и в дальнейшем привела к некоторым желаемым результатам. В середине ноября 2016 года компания-разработчик вывела из сборочного цеха и отправила на предварительные испытания самый первый опытный образец нового типа.
Через несколько дней после этого бронеавтомобиль HAMZA MCV 8x8 стал одним из экспонатов военно-технической выставки IDEAS-2016 в г. Карачи. На тот момент утверждалось, что в ближайшем будущем шине предстоит пройти испытания и доводку, после чего ее смогут предложить потенциальным покупателям. В октябре прошлого года на выставке BIDEC-2017 в Бахрейне впервые показали опытную машину HAMZA MCV 6x6. Она основывалась на конструкции существующего образца, но отличалась переработанным шасси.
HAMZA MCV 8x8
К настоящему времени конструкторы Cavalier Group создали целую линейку проектов техники разного назначения, основанных на общих идеях и унифицированном шасси. Ее основой является бронемашина HAMZA MCV 8x8, представленная два года назад. Этот броневик позиционируется как многоцелевая боевая машина (Multirole Combat Vehicle), способная перевозить людей и грузы, оружие, специальное оборудование и т.д.
В основе проекта HAMZA MCV 8x8 лежит любопытная идея объединения функций и возможностей техники класса MRAP с многоосным колесным шасси по типу бронетранспортера. За счет такого объединения решений бронемашина получает хорошую проходимость в сочетании с высоким уровнем защиты. В последние годы такие подходы набирают популярность, и пакистанский проект стал очередным результатом их применения.
Четырехосное шасси HAMZA MCV. Фото Cavalier Group Pvt. Ltd. / hamza8x8.com
Броневик HAMZA MCV 8x8 строится на основе четырехосного шасси и комплектуется броневым корпусом капотной компоновки. В проекте использован модульный подход, благодаря чему состав силовой установки или вооружение могут выбираться заказчиком в соответствии с его требованиями. Кроме того, предусматриваются разные варианты оснащения внутреннего объема корпуса, благодаря чему броневик может быть как защищенным транспортом, так и носителем вооружения.
Базовое шасси строится на основе прямоугольной рамы с посадочными местами для всех нужных компонентов. В его передней части предлагается монтировать двигатель требуемой модели. Согласно информации 2016 года, опытный броневик комплектовался шестицилиндровым дизельным двигателем мощностью 600 л.с. В актуальных рекламных материалах указывается возможность применения 450-сильного двигателя. Машина получает автоматическую трансмиссию на основе шестискоростной коробки передач. Обеспечивается выдача мощности на все четыре моста. При этом два передних могут отключаться.
В составе ходовой части применения четыре моста с независимой подвеской колес. В качестве упругого элемента используется пружина, установленная вертикально над полуосью. Также у каждого колеса имеется собственный гидравлический амортизатор. Шасси комплектуется колесами с шинами 395 / 85 R20. Колеса оснащены жесткими вставками, обеспечивающими движение при пробитых шинах. Также используется централизованная подкачка колес.
Бронеавтомобиль HAMZA MCV 8x8 получил узнаваемый корпус со сравнительно высокими характеристиками защиты. Корпус разделяется на моторный и обитаемый отсеки, отделенные друг от друга. Используется комбинированная защита на основе металлических листов, способная обеспечить защиту от пуль, осколков и мин. Защита машины соответствует уровню 4b стандарта STANAG 4569. Это означает, что броня выдерживает попадание 14,5-мм пуль либо подрыв 10 кг тротила под днищем.
Мост шасси. Фото Cavalier Group Pvt. Ltd. / hamza8x8.com
Корпус броневика собирается из большого количества сравнительно крупных ровных панелей, устанавливаемых под разными углами друг к другу, что придает ему узнаваемый угловатый вид. Также на экстерьере сказывается капотная компоновка машины. Моторный отсек прикрыт кожухом с многоугольной передней стенкой и наклонной крышкой. В последней имеются решетки для подачи воздуха к двигателю. Борта моторного отсека состоят из двух деталей, размещенных под углами к вертикали.
Схожая конструкция борта применяется и на обитаемом отсеке, однако в этом случае верхние элементы отличаются увеличенной высотой. Лобовая проекция обитаемого объема прикрывается кожухом двигателя и небольшим наклонным лобовым листом с остеклением. Для сокращения негативного влияния ударной волны взрыва корпус получил днище с V-образным поперечным сечением. Сверху экипаж и десант прикрываются горизонтальной крышей, сзади – наклонной кормовой деталью с крупным проемом под дверь.
Опытный образец перспективной бронемашины, построенный два года назад, получил боевой модуль башенной компоновки с пулеметным вооружением. Погон для установки модуля с оружием помещается в центральной части крыши и позволяет использовать разные системы. Таким образом, в конфигурации бронетранспортера машина может нести пулемет нормального или крупного калибра либо модуль с автоматической пушкой.
Корпус на стадии покраски. Фото Cavalier Group Pvt. Ltd. / hamza8x8.com
Собственный экипаж бронеавтомобиля HAMZA MCV 8x8, в зависимости от его конфигурации и предназначения, может состоять из двух или более человек. Они располагаются в передней части корпуса, на местах, оснащенных необходимыми приборами. В частности, в распоряжении водителя имеется набор видеокамер, обеспечивающих круговой обзор и упрощающих вождение. Аппаратура на месте командира зависит от назначения и комплектации машины. К примеру, это может быть пульт управления боевым модулем.
В модификации бронетранспортера машина имеет полноценное десантное отделение, под которое отдана задняя часть обитаемого отсека. У бортов корпуса помещается по пять «противоминных» кресел. Десант имеет возможность стрельбы из личного оружия. Для этого в бортах предусмотрен десяток амбразур с заслонками. Эти устройства помещаются под небольшими прямоугольными окнами с бронестеклом.
Доступ внутрь броневика обеспечен несколькими дверями и люками. Крупная дверь имеется на левом борту, непосредственно за рабочим местом водителя. Ввиду большой высоты машины под дверью располагается лесенка. Десанту предлагается использовать кормовую аппарель с гидравлическим приводом. В крыше корпуса предусматриваются несколько люков: над командиром и водителем, а также над десантниками.
Бронеавтомобиль HAMZA MCV 8x8 не отличается компактностью. Длина машины достигает 7,5 м, ширина и высота – по 2,6 м. Боевая масса определяется в 21 т. При необходимости она может взять на борт до 15 т груза. Максимальная допустимая масса с учетом груза и навесного оборудования достигает 50 т. При нормальных показателях веса броневик способен развивать на шоссе скорость 105 км/ч. Запас хода – до 600 км. Обеспечивается преодоление различных препятствий. Водные преграды пересекаются по бродам.
В базовой конфигурации машина HAMZA MCV 8x8 представляет собой защищенный транспорт для личного состава. При этом компания Cavalier Group предлагает несколько других специализированных машин на базе имеющегося шасси и корпуса. Без существенной перестройки корпуса бронетранспортер превращается в санитарную машину. Более серьезная переделка кормового отсека позволяет разместить в нем миномет существующего и перспективного типа. Стрельба в таком случае должна осуществляться через крупный люк в крыше.
Боевой модуль с пушкой или пулеметом можно заменить иной специализированной системой. В частности, предлагается модификация с пусковой установкой для противотанковых ракет. Также в рекламных материалах фигурирует броневик с многоствольной пушечной установкой для ПВО ближней зоны. Вполне возможно, что в будущем компания-разработчик предложит и иные варианты применения броневика. Кроме того, очередные модификации могут появиться по желанию потенциальных заказчиков.
HAMZA MCV 6x6
В прошлом году на выставке BIDEC-2017 пакистанские конструкторы впервые представили новый вариант бронеавтомобиля, созданный на базе существующего проекта. Перспективный образец под названием HAMZA MCV 6x6 имеет высокую степень унификации с предыдущей машиной, но при этом существенно отличается от нее. В новом проекте, как ясно из его названия, ходовая часть лишилась одной из осей, что привело к изменению прочих характеристик. Получившийся броневик способен занять другую нишу и не является прямым конкурентом более старого HAMZA MCV 8x8.
С точки зрения общей архитектуры трехосный броневик похож на предыдущую машину. Он тоже строится на основе шасси рамной конструкции и оснащается броневым корпусом схожего вида. Сообщалось, что новый HAMZA MCV 6x6 укомплектован дизельным двигателем Cummins ISM 500 и автоматической трансмиссией марки Allison. При этом, как и ранее, обеспечивается привод всех шести колес с возможностью отключения передней оси.
Конструкция мостов осталась прежней. Крупные колеса устанавливаются на подвижных полуосях с пружинной подвеской и дополнительными амортизаторами. Минимальный объем изменений исходного проекта привел к тому, что мосты располагаются неравномерно: между первым и вторым имеется крупный промежуток. Сохранены колеса с жесткой вставкой и системой централизованной подкачки.
Корпус HAMZA MCV 6x6 по-прежнему имеет капотную компоновку, но его внешний вид немного изменился. В частности, конструкторы переработали кожух моторного отсека. Теперь его лобовые детали имеют клиновидную форму, и на них перенесены решетки радиатора. Немного изменилась форма бортов. Были сохранены и габариты, за счет которых обеспечивается требуемый внутренний объем.
Опытный образец HAMZA MCV 6x6 помимо собственной брони демонстрировал накладные панели. На лбу, бортах и корме обитаемого объема были установлены дополнительные детали, повышающие уровень защиты. В базовой конфигурации броневик выдерживает попадание 14,5-мм пули в лобовые детали. После установки новых панелей, вероятно, обеспечивается всеракурсная защита от таких угроз. Также сохранена противоминная защита, выдерживающая подрыв 10 кг тротила под днищем.
Подобно своему предшественнику, трехосный броневик управляется экипажем из двух или трех человек. В кормовом десантном отделении перевозится 10 бойцов с оружием. Возможность стрельбы из-под брони теперь отсутствует, поскольку накладные панели блокируют амбразуры корпуса. Сохранены все имевшиеся люки, двери и аппарель.
Машины без будущего
Компания Blitzkrieg Defense Solution представила свой первый броневик HAMZA MCV два года назад. Ожидалось, что эта разработка заинтересует армию или полицию Пакистана, а также сможет выйти на международный рынок и стать предметом экспортного контракта. Такие же надежды возлагались и на второй броневик с трехосной ходовой частью, представленный около года назад. Однако, как теперь ясно, все эти планы не были выполнены. Две бронемашины пока остаются исключительно выставочными образцами и еще не успели выйти за пределы полигонов.
Два опытных образца, участвовавших в выставках, привлекали внимание военных и специалистов, но никакие ожидаемые события не произошли. Ни одна армия пока не пожелала купить перспективные броневики HAMZA MCV. Как следствие, реальное будущее двух основных проектов и предлагаемых разработок на их базе оказывается под вопросом. Похоже, целое семейство любопытных пакистанских разработок так и не попадет в серию.
Необходимо отметить, что броневики HAMZA MCV представляют определенный интерес, как минимум, на уровне концепции. Судя по доступным данным, пакистанские конструкторы создали технику, в целом, отвечающую современным требованиям к ее классу. В то же время, необходимо учитывать тот факт, что эти проекты не являются единственными в своем роде. На рынке присутствует огромное количество иных бронетранспортеров со схожими характеристиками. Таким образом, машины из Пакистана сталкиваются с самой серьезной конкуренцией.
Выбирая новый образец бронетехники для будущей закупки, армия той или иной страны должна учитывать множество факторов, и не только основные «табличные» характеристики. Среди прочего, большое значение имеют опыт и репутация производителя. Пакистанские предприятия пока не могут претендовать на звание лидера рынка бронетехники, что сокращает коммерческий потенциал их проектов. Кроме того, на судьбе машин негативно сказывается не самая высокая культура производства.
В итоге бронеавтомобили линейки HAMZA MCV оказываются типичными представителями своего класса, не имеющими никаких преимуществ перед конкурентами. Мало того, возможно присутствие серьезных недостатков того или иного рода. В такой ситуации потенциальный заказчик, скорее всего, предпочтет бронемашины другого типа и из иной страны. Именно этим и объясняется тот факт, что техника от Cavalier Group за два года не вышла из стадии испытаний и поездок по выставкам.
Нельзя исключать, что в обозримом будущем пакистанская компания все же получит первый заказ на серийное производство перспективных бронеавтомобилей. Однако вероятность такого развития событий не слишком велика и постоянно уменьшается. Есть основания считать, что два броневика HAMZA MCV останутся исключительно выставочными образцами. Впрочем, компании-разработчику не следует расстраиваться по этому поводу. При разработке двух известных проектов она успела получить определенный опыт, который можно использовать для создания совершенно нового бронеавтомобиля.
По материалам сайтов:
http://hamza8x8.com/
https://defence-blog.com/
http://army-guide.com/
https://defence.pk/
http://paknewspage.com/
https://defence.ru/
https://bmpd.livejournal.com/
- Автор:
- Рябов Кирилл