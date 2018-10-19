Латвия вооружилась самоходными гаубицами М109А5Öе, правда не новыми
Минобороны Латвии получило последние САУ М109, поставленные в интересах вооруженных сил республики по контракту, заключенному в апреле прошлого года. Самоходные гаубицы были поставлены Австрией на общую сумму контракта в 6 млн. евро, передает "Warspot" со ссылкой на портал defence-blog.com.
Согласно контракта латвийская армия получила 35 самоходных гаубиц М109А5Öе , 10 бронированных машин управления огнём ReStPz (переоборудованных из САУ семейства М109), а также 2 машины подготовки механиков-водителей (также переоборудованных из М109). Вся техника не новая, ранее она была закуплена австрийцами у армии США, а также так называемой британской Рейнской армии, дислоцированной в Германии. Кроме того в стоимость контракта вошла подготовка латвийских экипажей и техников.
Как заявили в Минобороны Латвии, полученные от Австрии самоходные гаубицы М109А5Öе стали первыми гаубицами такого типа, поступившими на вооружение ВС Латвии. До этого в республике была только буксируемая артиллерия.
Американская самоходная гаубица M109 была разработана в 50-е годы и впервые была применена на поле боя во Вьетнаме, после чего применялась во всех конфликтах, где участвовала армия США. Максимальная дальность ведения огня стандартным снарядом составляет 22 км, активно-реактивным – 30 км. Алюминиевая катаная броня обеспечивает защиту от огня стрелкового оружия и осколков снарядов полевой артиллерии. Максимальная скорость машины – 56 км/ч, запас хода – 350 км.
Согласно контракта латвийская армия получила 35 самоходных гаубиц М109А5Öе , 10 бронированных машин управления огнём ReStPz (переоборудованных из САУ семейства М109), а также 2 машины подготовки механиков-водителей (также переоборудованных из М109). Вся техника не новая, ранее она была закуплена австрийцами у армии США, а также так называемой британской Рейнской армии, дислоцированной в Германии. Кроме того в стоимость контракта вошла подготовка латвийских экипажей и техников.
Как заявили в Минобороны Латвии, полученные от Австрии самоходные гаубицы М109А5Öе стали первыми гаубицами такого типа, поступившими на вооружение ВС Латвии. До этого в республике была только буксируемая артиллерия.
Американская самоходная гаубица M109 была разработана в 50-е годы и впервые была применена на поле боя во Вьетнаме, после чего применялась во всех конфликтах, где участвовала армия США. Максимальная дальность ведения огня стандартным снарядом составляет 22 км, активно-реактивным – 30 км. Алюминиевая катаная броня обеспечивает защиту от огня стрелкового оружия и осколков снарядов полевой артиллерии. Максимальная скорость машины – 56 км/ч, запас хода – 350 км.
- Использованы фотографии:
- Министерство обороны Латвии
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