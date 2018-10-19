Пришлись ко двору: Вьетнам намерен заказать очередную партию «Гепардов»
Минобороны Вьетнама планирует заказать у Зеленодольского завода еще четыре фрегата «Гепард-3.9» (проект 11661), сообщает Mil.Press FlotProm.
Вопрос о поставке очередной партии кораблей обсуждался на встрече главы Татарстана Рустама Минниханова и посла Вьетнама в РФ Нго Дык Манема.
Вьетнамская сторона также заинтересована в приобретении автомобилей КамАЗ и вертолетов Ми-17.
Напомним, первый контракт на поставку вьетнамскому флоту двух «Гепардов» был подписан в 2006 году. Контракт был выполнен в 2011 году.
Вторя пара фрегатов была заказана в осенью 2012 года. Один из них прибыл во Вьетнам в октябре 2017 года, другой – в январе 2018 года.
Легкие фрегаты (сторожевые корабли) проекта «Гепард 3.9» имеют водоизмещение около 2,2 тыс. тонн, оснащены современными противолодочными и зенитными комплексами, а также минным, противодиверсионным и радиотехническим оружием.
«Гепард-3.9» – многоцелевой корабль, предназначенный для борьбы с надводным, подводным и воздушным противником как самостоятельно, так и в составе группы. Способен осуществлять постановку минных заграждений, освещать надводную о подводную обстановку. Может привлекаться для патрулирования границы, борьбы с контрабандистами, пиратами и браконьерами, сопровождения и охраны конвоя. Также может привлекаться к поисково-спасательным операциям.
Автономность корабля – до 20 суток, дальность плавания – до 4 тыс. миль (на 10 узлах), максимальная скорость – до 28 узлов.
Вопрос о поставке очередной партии кораблей обсуждался на встрече главы Татарстана Рустама Минниханова и посла Вьетнама в РФ Нго Дык Манема.
Вьетнамская сторона также заинтересована в приобретении автомобилей КамАЗ и вертолетов Ми-17.
Напомним, первый контракт на поставку вьетнамскому флоту двух «Гепардов» был подписан в 2006 году. Контракт был выполнен в 2011 году.
Вторя пара фрегатов была заказана в осенью 2012 года. Один из них прибыл во Вьетнам в октябре 2017 года, другой – в январе 2018 года.
Легкие фрегаты (сторожевые корабли) проекта «Гепард 3.9» имеют водоизмещение около 2,2 тыс. тонн, оснащены современными противолодочными и зенитными комплексами, а также минным, противодиверсионным и радиотехническим оружием.
«Гепард-3.9» – многоцелевой корабль, предназначенный для борьбы с надводным, подводным и воздушным противником как самостоятельно, так и в составе группы. Способен осуществлять постановку минных заграждений, освещать надводную о подводную обстановку. Может привлекаться для патрулирования границы, борьбы с контрабандистами, пиратами и браконьерами, сопровождения и охраны конвоя. Также может привлекаться к поисково-спасательным операциям.
Автономность корабля – до 20 суток, дальность плавания – до 4 тыс. миль (на 10 узлах), максимальная скорость – до 28 узлов.
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