Клуб любителей пятницы. Генерал Витя отказал оппозиционеру Лёше

Дебаты? Я его на другое приглашал. Поэтому мы с ним не сходимся.

Слушайте, меня обвиняют в том, что я его якобы пригласил для того, чтобы его избить после того, как он объявил меня коррупционером, и всё такое. Но дело в том, что сейчас суд идёт, и вот после решения суда, когда суд пройдёт, мы посмотрим — прав он был или нет. А вот после этого как раз к этому вопросу и вернёмся.