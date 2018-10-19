Клуб любителей пятницы. Генерал Витя отказал оппозиционеру Лёше
Первый человек в Росгвардии ответил на видеоролик «первого оппозиционера», в котором последний предложил провести дуэль в виде дебатов на одном из каналов. Напомним, что Алексей Навальный, отвечая на вызов себя Виктором Золотовым на дуэль, заявил, что право «выбора оружия» принадлежит вызываемому. Рассыпая в ролике оскорблениями, Навальный вновь обвинил Золотова в коррупции и во лжи.
И генерал Золотов снова отреагировал на то, что вполне можно было бы считать провокацией. По словам генерала Росгвардии, он не намерен дебатировать с Навальным, но на его обвинения ответит. При этом Виктор Золотов объявил, что ролик он не смотрел – «не интересно».
Золотов:
Далее Золотов комментирует ситуацию с изрядной долей сумбура:
О каком суде идёт речь?
Речь идёт об иске, который подан мясокомбинатом «Дружба народов» в отношении Навального. В ролике оппозиционера Росгвардию и её командующего обвинили в закупках у этого мясокомбината продуктов питания для снабжения личного состава силовой структуры по завышенным ценам. Мясокомбинат решил защищаться.
Возвращаясь к заочным дебатам Виктора Золотова и Алексея Навального, вполне можно констатировать, что поведение этих двух людей больше напоминает подростковые «разборки» из серии: «Вот встретимся, и я тебе наваляю». Навальный грозится навалять Золотову, Золотов грозится навалять Навальному. Но пока все остаются при своём, превращая серьёзную работу в околополитический спектакль.
Как по-классику: Не можешь любить - сиди дружи.
И генерал Золотов снова отреагировал на то, что вполне можно было бы считать провокацией. По словам генерала Росгвардии, он не намерен дебатировать с Навальным, но на его обвинения ответит. При этом Виктор Золотов объявил, что ролик он не смотрел – «не интересно».
Золотов:
Дебаты? Я его на другое приглашал. Поэтому мы с ним не сходимся.
Далее Золотов комментирует ситуацию с изрядной долей сумбура:
Слушайте, меня обвиняют в том, что я его якобы пригласил для того, чтобы его избить после того, как он объявил меня коррупционером, и всё такое. Но дело в том, что сейчас суд идёт, и вот после решения суда, когда суд пройдёт, мы посмотрим — прав он был или нет. А вот после этого как раз к этому вопросу и вернёмся.
О каком суде идёт речь?
Речь идёт об иске, который подан мясокомбинатом «Дружба народов» в отношении Навального. В ролике оппозиционера Росгвардию и её командующего обвинили в закупках у этого мясокомбината продуктов питания для снабжения личного состава силовой структуры по завышенным ценам. Мясокомбинат решил защищаться.
Возвращаясь к заочным дебатам Виктора Золотова и Алексея Навального, вполне можно констатировать, что поведение этих двух людей больше напоминает подростковые «разборки» из серии: «Вот встретимся, и я тебе наваляю». Навальный грозится навалять Золотову, Золотов грозится навалять Навальному. Но пока все остаются при своём, превращая серьёзную работу в околополитический спектакль.
Как по-классику: Не можешь любить - сиди дружи.
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