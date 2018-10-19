Калининград и Крым. США увеличили количество разведывательных полётов

Очередной самолет-разведчик ВВС США Boeing RC-135U совершил полет вдоль западных границ России, следует из данных, опубликованных на мониторинговом ресурсе PlaneRadar.Согласно опубликованных сведений, самолет с бортовым номером 64-14849 и позывным LUIGI16, вылетевший с авиабазы Милденхолл в Великобритании, курсировал в воздушном пространстве Эстонии по линии Тарту - Финский залив, в некоторые моменты приближаясь к российской границе почти на 50 километров. Самолеты данного типа способны вести радиоэлектронную разведку на глубину до 200-300 км (точные данные засекречены) территории вероятного противника.Покидая воздушное пространство Эстонии данный самолет провел разведку вдоль границ Калининградской области.Ранее, в четверг, стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135S, предназначенный, в том числе, для отслеживания пусков баллистических ракет, осуществил многочасовой полет над районом Баренцева моря, где подводные крейсеры Северного флота проводили учения.В последнее время активизировались полеты как разведчиков НАТО, так и США. В основном самолеты разведчики "кружат" вдоль западных границ России, обращая особое внимание на Калининградскую область, а также линию разграничения на Донбассе. Двумя другими "точками внимания" являются район Баренцева моря и Черноморское побережье, особенно крымский полуостров.В составе ВВС США имеются два самолета RC-135U, постоянно ведущих разведку вдоль границ России. Экипаж состоит из 21 человека - двух пилотов, штурмана, двух бортинженеров, и минимум 16 специалистов по радиоэлектронной разведке, из них 6 - специалисты по конкретному региону.